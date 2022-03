Después de una larga fase de prueba (desde el otoño de 2020) a la que solo se podía acceder con invitación, el servicio de juegos en streaming Amazon Luna ya se encuentra disponible para todos los usuarios de Estados Unidos. Abierto a todo el público, los residentes norteamericanos pueden elegir actualmente entre los diferentes planes de suscripción mensuales, destacando sin duda la suscripción gratita a través de una cuenta de Amazon Prime.

Si bien Amazon Luna no es muy diferente de Google Stadia , Nvidia GeForce Now o cualquier otra plataforma de juegos en la nube, basando su servicio en la retransmisión de juegos desde unos servidores de alta gama, permitiéndonos no depender de nuestro hardware para jugar, sí que notamos una diferencia notable es en su estructura de suscripción.

A modo de comparación, Stadia tiene un nivel gratuito con servicio básico y una suscripción premium con funciones adicionales como 4K. Ambos tienen acceso a una biblioteca de juegos gratuitos, que rotan mensualmente. También hay una colección más importante de juegos que los usuarios pueden comprar tal como lo harían en Steam o en cualquier otra tienda digital. Los juegos comprados se pueden transmitir cuando el suscriptor lo desee.

Por su parte, Amazon Luna ofrece una variedad de bibliotecas más pequeñas a las que llama «canales», cada una con diferentes tarifas de suscripción, buscando que los usuarios pueden «construir» su propio servicio a la carta según sus gustos y necesidades. Mientras que su suscripción gratuita ofrece sólo una pequeña selección de juegos del resto de planes de suscripción, solo por tiempo limitado, acotando el acceso a los juegos a pequeñas ventanas de disponibilidad de aproximadamente un par de semanas.

Luna+, disponible desde 5,99 dólares al mes, el plan básico incluye actualmente 115 juegos como Control, Gris, No More Heroes, Blasphemous, Carrion, The Surge 2, Devil May Cry 5, Bloodstained, Mortal Shell, A Plague Tale: Innocence, The Medium, Yakuza: Like a Dragon, Kingdom Come: Deliverance, Ghostrunner y DiRT 2.0. Los títulos se ejecutan a 1080p/60 FPS.

Family, disponible por sólo 2,99 dólares al mes, basado en la inclusión de un catálogo de juegos más pequeño centrado en 44 títulos para todos los públicos como Skatebird, Snake Pass u Overcooked.

Ubisoft+, ascendiendo hasta los 17,99 dólares al mes, nos otorgará el acceso a todos los juegos de Ubisoft, incluyendo los nuevos lanzamientos y títulos actuales como Assassin's Creed: Valhalla, Far Cry 6 o Immortals Fenyx Rising, entre otros.

Retro Channel, disponible por 4,99 dólares al mes, se presenta como un canal dedicado a los juegos clásicos que incluye 46 títulos como Street Fighter II – Hyper Fighting, Metal Slug 3 y Castlevania Anniversary Collection.

Jackbox Games, disponible por 4,99 dólares al mes, centrado en exclusiva en la selección de títulos de estos paquetes de juegos multijugador para fiestas.

No obstante, con respecto a la compatibilidad con dispositivos, Amazon Luna se encuentra disponible en los dispositivos Amazon Fire (televisores y tabletas), ordenadores Windows, Chromebook y Mac, y teléfonos y tabletas iOS y Android, con la opción de transmitir su partida mediante Twitch de manera integrada en el propio servicio, sin importar la plataforma utilizada.