Próximos lanzamientos: juegos marzo 2022

Si bien tras el exitoso lanzamiento de Elden Ring muchos podrían decir que el año está ya resuelto, todavía es pronto para cerrarse a nuevos títulos. Y es que nos espera un fin de trimestre realmente potente, con un mes de marzo cargado de una enorme cantidad de próximos lanzamientos, entre los que todavía destacan algunas de las entregas más potentes del año como Babylon’s Fall, Gran Turismo 7, Kirby and the Forgotten Land o Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

Aunque en esta ocasión lanzamos nuestro nuevo listado de próximos lanzamientos con el mes empezado, recogeremos todos los títulos estrenados durante el mismo, con uno de los arranques más fuertes de los últimos meses, con casi 20 títulos en tan sólo la primera semana, y lanzamientos que cubrirán hasta el último día de marzo.

Así pues, siguiendo con nuestro modelo habitual, a continuación podréis encontrar un pequeño resumen con los que consideramos son algunos de los próximos lanzamientos más relevantes de este mes de marzo, ordenados cronológicamente por su fecha de salida oficial:

1 de marzo

Shadow Warrior 3

PC, PS4, Xbox One

Conan Chop Chop

PC, PS4, Xbox One, Switch

Puzzle Quest 3

PC, iOS, Android

Elex 2

PC (Steam y Epic Games), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

FAR: Changing Tides

PC (Steam y Epic Games), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Pants Quest

PC

Little Orpheus

PC (Steam y Epic Games), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

Instruments of Destruction

PC

2 de marzo

Zombie Rollerz: Pinball Heroes

PC (Steam y Epic Games), Switch

35MM

PS4, Xbox One, Switch

A Musical Story

PC (Steam y Epic Games), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Android, iOS

3 de marzo

Babylon’s Fall

PC, PS4, PS5

Beholder 3

PC (Steam y Epic Games)

4 de marzo

Gran Turismo 7

PS4, PS5

Triangle Strategy

Switch

Survival Quiz City

PC

What Lies in the Multiverse

PC (Steam y Epic Games), PS4, PS5, Xbox One, Switch

8 de marzo

Have a Nice Death

PC

Core Keeper

PC

10 de marzo

Chocobo GP

Switch

Submerged: Hidden Depths

PC (Steam y Epic Games), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

No Place Like Home

PC

Aztech Forgotten Gods

PC (Steam y Epic Games), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

11 de marzo

WWE 2K22

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

15 de marzo

Phantom Breaker: Omnia

PC, PS4, Xbox One, Switch

GTA 5

PS5, Xbox Series X/S

Lingo Legend

iOS

16 de marzo

Tunic

PC, Xbox One, Xbox Series X/S

17 de marzo

The Settlers

PC

Persona 4 Arena Ultimax

PC, PS4, Switch

18 de marzo

Syberia: The World Before

PC (Steam y Epic Games)

Who Pressed Mute on Uncle Marcus?

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, iOS, Android

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

22 de marzo

Rune Factory 5

Switch

24 de marzo

Norco

PC

Highrise City

PC

Lumote: The Mastermote Chronicles

PC, PS4, Xbox One, Switch, Stadia

A Memoir Blue

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

25 de marzo

Kirby y la Tierra Olvidada

Switch

Ghostwire: Tokyo

PC (Steam y Epic Games), PS5

Tiny Tina’s Wonderlands

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

28 de marzo

Nightmare Reaper

PC

29 de marzo

King Arthur: Knight’s Tale

PC

Ikai

PC, PS4, PS5, Switch

Abermore

PC

Crusader Kings 3

PS5, Xbox Series X/S

30 de marzo

Death Stranding Director’s Cut

PC (Steam y Epic Games)

Uragun

PC

31 de marzo

Weird West

PC, PS4, Xbox One



Coromon

PC (Steam y Epic Games), Switch

FixFox

PC