The Batman es el más destacado de los estrenos de cine para marzo.

Retomamos nuestra sección de estrenos de cine ahora que parece que la pandemia está pasando a la historia y que todo comienza a volver a la normalidad añorada, y no a esa ‘nueva normalidad’ que a nadie convence. Por supuesto, esto no sería posible si las salas no hubiesen reabierto sus puertas, parece, de manera definitiva y sin más restricciones o visos de volver a padecerlas.

Como lees, lo dejamos todo en condicional porque, de nuevo parece, la pandemia está quedando atrás. Solo la obligatoriedad de llevar puesto el bozal en interiores se mantiene… siempre y cuando no te pilles un buen pozal de palomitas y te lo comas a ritmo de caracol, que más de uno lo hace (¡no hay bozal con pozal!). Con todo, lo importante aquí es que la exposición de películas vuelva a fluir…

… Y se lleva notando casi desde que comenzó año, pero sobre todo a partir de febrero, con lanzamientos todavía en cartelera tan potentes como Uncharted, el que está resultando ser uno de los estrenos de cine más revitalizadores de los dos últimos años, así como mención obligada en el reinicio de esta sección… que reanudamos con otro reinicio que también promete dejar mella en la cartelera: The Batman.

Dicho lo cual, esta sección de estrenos de cine no va a ser exactamente como nuestro Novedades VOD, en la que cada sábado recogemos con exhaustividad todo lo que sale semanalmente en las principales plataformas de vídeo bajo demanda. En Estrenos de cine nos limitaremos a apuntar los, valga la redundancia, estrenos de cine más esperados del mes en España y en lo que se refiere a marzo de 2022, la lista comienza tal que así…

The Batman

Estreno el 4 de marzo.

Se ha hecho de rogar y ha generado ríos de tinta a lo largo de más de dos años, pero por fin ha llegado a los cines The Batman, un nuevo reinicio para el popular superhéroe de DC Comics dirigido por Matt Reeves (Monstruoso, El amanecer del planeta de los simios, La guerra del planeta de los simios) y protagonizado por Robert Pattinson (Crepúsculo, Tenet, El faro) que no está dejando indiferente a nadie. De hecho, ya se está hablando de trilogía. ¿Llegará The Batman al nivel de lo hecho por Chrisopher Nolan? Habrá que verlo.

Un héroe

Estreno el 4 de marzo.

Que no se diga que solo hay cine de superhéroes en cartelera: también lo hay de héroes, como es el caso de la última obra del cineasta iraní Asghar Farhadi, Un héroe, un drama carcelario con pinceladas de intriga en el que… No entraremos en destripes, que la película no ha parado de recibir nominaciones y premios desde que fue presentada el año pasado. Ahora se puede disfrutar en cines y si no estás por la labor, pero te interesa, aguanta un poco que en breve recala en Amazon Prime Video.

Language Lessons

En el cine no solo hay espacio para producciones independientes europeas y asiáticas, en ocasiones hasta africanas e incluso americanas, sino estadounidenses como Language Lessons, dirigida por Natalie Morales, creadora de Room 104 (tienes la serie completa en HBO Max), que para su debut en la gran pantalla se dirige a sí misma en un dramedia con mucho de spanglish.

Malnazidos

Estreno el 11 de marzo.

Del creador de abominaciones españolas del calibre de Anacleto: agente secreto o Superlópez llega a los cines este marzo Malnazidos, una peli de zombis ambientada en plena guerra civil española, que se dice pronto. Como pronto se tenía que haber llegado, después de presentarse en el Festival de Sitges a finales de 2021 y con fecha de estreno inicial a finales de 2021… Pero, cosas de la pandemia, es ahora cuando le toca. En cuanto al tono y el reparto… ¡Dentro tráiler!

Cyrano

Estreno el 11 de marzo.

Otra película que llega mucho tiempo después de su preestreno por el motivo que ya sabes es Cyrano, biopic del famoso Cyrano de Bergerac a medio camino entre el drama y el obligatorio romance, pero en clave de musical. Ahora bien, si hay un elemento destacado en esta nueva adaptación de la vida y obra del novelista y dramaturgo francés es que en esta ocasión quien le da vida no es otro que Peter Dinklage, el inolvidable Tyrion Lannister de Juego de tronos.

Jackass Forever

Estreno el 11 de marzo.

¿Te acuerdas de los descerebrados de Jackass? Pues ahí siguen, rondando la cincuentena, pero sin dejar de jugarse la integridad física y mental, o cuando menos la vergüenza… por última vez, parece; o eso es lo que viene a significar el título de su última producción, Jackass Forever, cuyo estreno en cines se dará la semana que viene.

Escape Room: La película

Estreno el 11 de marzo.

Otra española, o más bien catalana, o mejor aún… Tanto monta; pero conviene señalar que Escape Room: la película discurre casi en su totalidad en catalán, al menos en su versión original. Por lo demás, estamos ante un thriller cómico de reparto coral compuesto por Ivan Massagué (El hoyo), Joel Joan (Plats bruts), Paula Vives (El cor de la ciutat) y Mónica Pérez (La que se avecina) y una historia emplazada en… bueno, te lo imaginas ¿no? Basada en la obra de teatro.

Código Emperador

Estreno el 18 de marzo.

Y otra más (otra película española más, se entiende), esta a cargo del creador de la exitosa serie de Movistar+ Hierro, Pepe Coira: Código Emperador, largometraje de intriga basado en hechos reales protagonizado por uno de los actores más intensos y en forma -una combinación ideal para este tipo de filmes- de la escena española como es Luis Tosar (Celda 211, Los lunes al sol, Los favoritos de Midas). Y como la anterior, se estrena cuando toca.

Los tipos malos

Estreno el 18 de marzo.

Porque es bueno que haya un poco de todo, Los tipos malos cuenta la historia de cinco famosos delincuentes que tratarán de realizar su empresa más complicada hasta la fecha: portarse bien. Película de animación de DreamWorks Animation que distribuye Universal Pictures y que en el tono de comedia heredado de los libros ilustrados de Aaron Blabey en los que se basa, intentará atraer al cine a todos los públicos.

El mundo es vuestro

Estreno el 18 de marzo.

Más comedia, más cine español y más caras conocidas por estos lares es lo que propone El mundo es vuestro, secuela de El mundo es suyo (2018) en la que los ‘compadres’ interpretados por Alberto López y Alfonso Sánchez (8 apellidos vascos, Allí abajo) volverán a sus correrías para intentar pegar el pelotazo y forrarse de una vez por todas.

El acontecimiento

Estreno el 18 de marzo.

Cambiamos de tercio con uno de los lanzamientos europeos que mejor recibimiento ha tenido en el último año, incluyendo nominaciones y premios en muestras como los Premios BAFTA, los Premios César, los Premios del Cine Europeo o el Festival de Venecia. El acontecimiento es una drama francés ambientado en los años 60 del pasado siglo en torno al siempre controvertido -pero entonces, mucho más- tema del aborto.

Camera Café, la película

Estreno el 25 de marzo.

Camera Café, la película. ¿Hace falta añadir algo más? Dirigida por el chanante Ernesto Sevilla, la antaño exitosa sitcom televisiva vuelve a reunir a casi todo su elenco original en torno a la maquina de café de la oficina, esta vez en formato de largometraje y directa para la gran pantalla. Bueno, no es todo así: lo de las minitramas frente a la máquina del café ha quedado atrás en pos de una puesta en escena más dinámica.

Belle

Estreno el 25 de marzo.

Para terminar el repaso de estreno de cine de marzo, Belle, una nueva peli de anime de Mamoru Hosoda (Mirai, mi hermana pequeña, Los niños lobo, La chica que saltaba a través del tiempo) con la que el director japonés sigue la estela de producciones previas, pero con algo más de atrevimiento y ambición visual, tal y como está recogiendo la crítica especializada… o tal y como lo hizo, pues está considerada una de las mejores películas de animación de 2021, aun cuando se estrena este mes en los cines españoles.