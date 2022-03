Gaming online: ¿Conexión cableada o inalámbrica?

Yo, como muchos de los que nos leéis a diario, soy un auténtico amante del gaming online, aunque tengo que reconocer que, por falta de tiempo, ya no puedo disfrutar de esta modalidad al nivel que me gustaría. Hace muchos años podía permitirme pasar muchas horas al día disfrutando de aventuras con mis compañeros de clan en el primer Guild Wars. Como líder del mismo, tenía que dar ejemplo y estar siempre disponible para ayudar a los recién llegados. Hoy, pensar en esos momentos me trae mucha nostalgia, pero también me hace temblar al pensar en la cantidad de horas que invertía.

El tiempo pasa, y las personas evolucionamos, aunque mi pasión por los videojuegos, y por el gaming online, sigue intacta. Hoy juego a títulos online como Guild Wars 2, League of Legends y Diablo II Resurrected, entre otros, aunque me veo obligados a repartir el poco tiempo libre que me queda. Precisamente por eso, porque el tiempo es un recurso muy valioso para mí, tuve cada vez más cuidado de elegir la configuración que menos problemas me diera a la hora de jugar en línea, y probé numerosas opciones hasta llegar al punto que quería.

Esos esfuerzos me permitieron probar diferentes configuraciones, y al final acabé resolviendo con mi propia experiencia una de las preguntas que, todavía hoy, se mantienen como una de las más importantes cuando queremos disfrutar de una buena experiencia de gaming online: ¿qué es mejor, tirar de cable o es viable jugar a través de una conexión Wi-Fi? Ya os adelanto que el clásico mito de que no se puede jugar bien mediante Wi-Fi no tiene sentido alguno, aunque es cierto que el cable es la opción más sencilla, rápida y menos conflictiva.

Gaming online: Puedes jugar sin problemas con o sin cable

En líneas generales, podemos concluir que el cable es la mejor opción para disfrutar de una buena experiencia en nuestras sesiones de gaming online. Esto tiene una explicación, y no es la que mucha gente cree. El cable no es superior al Wi-Fi porque ofrece velocidades superiores, sino porque no está expuesta a los problemas de interferencias, alcance e interrupciones que puede tener una conexión inalámbrica.

Sí, con esto quiero decir que el cable tiende a ofrecer una conexión más segura y más estable, con una menor latencia, pero esto no significa que no podamos jugar con una conexión Wi-Fi, siempre que esta cumpla una serie de condiciones:

Dicha conexión debe ser compatible con el estándar Wi-Fi 5 , no tanto por su mayor velocidad, sino porque trabaja en la banda de 5 GHz y se ve menos afectada por las interferencias.

, no tanto por su mayor velocidad, sino porque trabaja en la banda de 5 GHz y se ve menos afectada por las interferencias. No debemos estar muy lejos del router, o de la fuente de nuestra conexión Wi-Fi, ya que de lo contrario la latencia aumentará y también el riesgo de que se produzcan interrupciones y pérdidas de paquetes.

o de la fuente de nuestra conexión Wi-Fi, ya que de lo contrario la latencia aumentará y también el riesgo de que se produzcan interrupciones y pérdidas de paquetes. Es importante que no haya muchos dispositivos conectados en la misma red Wi-Fi consumiendo ancho de banda, ya que esto podría generar una elevada latencia. Lo ideal sería que solo estuviéramos nosotros jugando, aunque también podemos utilizar las funciones de priorización de tráfico que integran muchos routers.

