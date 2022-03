GeForce NOW RTX 3080 ya ofrece suscripciones mensuales

Desde el anuncio de GeForce NOW RTX 3080, son muchísimos los jugadores que se han sentido tentados a probar la versión tope de gama del servicio de juego en la nube de NVIDIA. Y es normal, claro, pues como ya te contamos al analizar el servicio, su rendimiento queda fuera de toda duda, ya que realmente nos proporciona la experiencia de estar jugando con un PC de última generación y alto rendimiento, sin tener que hacer, eso sí, la enorme inversión que esto nos supondría.

Y es que, como ya te contamos en su momento, para proporcionar el servicio de GeForce NOW RTX 3080 NVIDIA ha creado GeForce NOW SuperPod, un superordenador compuesto por más de 1.000 tarjetas gráficas RTX 3080 especialmente diseñadas para dar funciones de servidor, para un total de 11.477.760 núcleos CUDA y una potencia bruta de 39.200 TFLOPs, que se acompañan de un conjunto de procesadores AMD Ryzen Threadripper PRO que proporcionan al sistema un total de 8.960 núcleos.

Como ya te contamos en su lanzamiento, GeForce NOW RTX 3080 es un servicio de suscripción, y su precio es de 99,99 euros cada seis meses, un precio más que razonable para todo lo que ofrece, como poder jugar a 1440p, 120 FPS y con trazado de rayos activo. Sin embargo, es probable que algunos usuarios prefieran realizar un pago mensual, como permite la versión estándar del servicio, o al menos probarlo durante un mes, para verificar las virtudes de esta modalidad.

Así, para ponérselo más fácil a los usuarios, desde ahora ya es posible contratar GeForce NOW RTX 3080 con una cuota mensual, y no solo con la modalidad semestral existente hasta ahora. De este modo, quienes deseen el modo mensual, podrán suscribirse con una cuota mensual de 19,99 euros. Eso sí, la cuota semestral de 99,99 euros se mantiene, proporcionando un ahorro del 16,7%, ya que disfrutaremos del servicio durante seis meses por el precio de cinco mensualidades.

Personalmente me parece un acierto, pues aunque como suscriptor de GeForce NOW tengo bastante buena consideración del servicio, entiendo que 99,99 euros es un desembolso considerable para muchos usuarios que, a priori, se sienten interesados por GeForce NOW RTX 3080 , y que por lo tanto esto ha podido actuar como freno para que más usuarios opten por esta modalidad de suscripción. Con esta nueva modalidad de cobro, estoy convencido de que muchas más personas se animarán a probarlo, para descubrir por sí mismos el rendimiento que ofrece y que, pese a ser un servicio en la nube, la sensación en todo momento es de estar jugando en local.

Nuevos títulos compatibles con GeForce NOW

Además de añadir la modalidad de suscripción mensual a GeForce NOW RTX 3080, NVIDIA también ha anunciado, como cada jueves, los nuevos títulos compatibles con el servicio. Estos son lo que se suman esta semana:

Buccaneers! (Steam)

Distant Worlds 2 (Steam)

Ironsmith Medieval Simulator (Steam)

Bus Driver Simulator (Steam)

Martha is Dead (Steam)

Survival Quiz CITY (Steam)

Más información: NVIDIA