Microsoft: Mejor editor de juegos de 2021 según Metacritic

Hace ya tiempo que resulta de lo más evidente que los juegos se han convertido en una prioridad para Microsoft. El modo en que, a lo largo de los últimos años, ha ido reforzando Xbox Game Pass, su servicio de suscripción de juegos para PC, Xbox y en la nube, con el lanzamiento de títulos de primera línea, así como adquisiciones como la de Zenimax o, más recientemente, la de Activision Blizzard, que como te contamos ayer podría estar en peligro, no tiene contestación en el resto de la industria, que ven como en cuestión de alrededor de dos años, su crecimiento ha sido imparable.

Así, a día de hoy el catálogo de títulos de Xbox Game Pass no deja de crecer, y aunque gran parte de los títulos se encuentran ahí gracias a acuerdos con terceros, los juegos creados por los estudios que son propiedad de Microsoft también crecen sustancialmente en calidad. Y esto no es mi opinión (o, mejor dicho, no es solo mi opinión, que también), sino lo que recoge el ranking de mejores publishers de videojuegos de 2021 de Metacritic, en el que Microsoft se ha hecho con la primera posición.

Aunque 2021 no fue un año especialmente prolífico para Microsoft en lo referido a juegos publicados, no podemos decir lo mismo en valores cualitativos. Según podemos ver en dicho ranking, la media de nota de todos los lanzamientos de Microsoft del año pasado es un 87,4 sobre 100. Y la propia organización afirma que nunca, hasta ahora, un editor de juegos había alcanzado una nota media por encima del 85 con todos sus lanzamientos de un año.

Aún más, para lograr esa excepcional nota media, Microsoft puede presumir de que tres de sus lanzamientos del año pasado han puntuado por encima de los 90 puntos: Microsoft Flight Simulator (versión para Xbox, recordemos que la versión para PC se publicó en 2020), Forza Horizon 5 y Psychonauts 2, estos dos últimos las elecciones de mi compañero Juan Ranchal y mía como mejores juegos del año pasado, son una prueba clara del cuidado que están poniendo los de Redmond en este punto.

En lo referido al ranking de mejores juegos del año 2021, son precisamente estos dos últimos los que mejores posiciones ocupan, con la sexta (Xbox) y la octava (PC) para Forza Horizon, y Psychonauts en la novena (Xbox) y la décimo octava (PC). Títulos que, como el resto de los salidos de los estudios de los de Redmond, están disponibles en su servicio de suscripción.

Así, a la espera de lo que ocurra finalmente con la adquisición de Activision Blizzard, todo señala a que en Microsoft deben estar muy satisfechos con cómo les están saliendo las cosas en el sector de los videojuegos, y seguro que veremos más avances en este sentido a corto y a medio plazo.