Hace unas semanas que Google blindó los motores de búsqueda predeterminados en Chromium, un cambio criticado por muchos usuarios que la compañía ha terminado reculando. Y al igual que lo contamos cuando se decide en una dirección, hay que hacerlo cuando sucede en la contraria.

Resumiendo la historia original, Google decidió blindar los motores de búsqueda predeterminados en Chromium, es decir, impedir que el usuario pudiese eliminarlos, para así prevenir que este se quedase sin alternativas, ya que es más sencillo quitar algo de en medio que volver a ponerlo y para el usuario sin experiencia puede suponer un problema importante.

Es cierto que cuesta creer que algo así pueda suceder, porque si te metes a trastear con según qué opciones deberías poder salir del atolladero por ti mismo, pero los desarrolladores de Chromium consideraron lo contrario y aplicaron el cambio de marras, que fue efectivo con el lanzamiento de Chromium 97 a finales de enero.

Ojo, la protección de los motores de búsqueda predeterminados no significaba, como algunos de los inconformistas apuntaron, que la compañía quisiese asegurar la permanencia del motor de Google a toca costa, algo que evidentemente preferirían. La medida impedía borrarlos, no cambiarlos por otros. De hecho, ya te imaginará que aunque hablamos de Chromium, lo hacemos también en referencia de sus derivados.

Así, el buscador predeterminado de Chromium y Chrome es Google, mientras que el de Microsoft Edge o Vivaldi es Bing, el de Opera vuelve a ser Google, el de Brave es Brave… Pero si quieres cambiarlo por otro, es fácil, pues por defecto incluyen otros cinco motores de búsqueda más con más opciones como Yahoo, DuckduckGo, Wikipedia, Qwant, Startpage… Depende de cada navegador qué lleva y qué no.

Sin embargo, en ningún caso se impide al usuario cambiar el buscador por defecto del navegador o el resto de opciones predeterminadas, ya que estamos. De hecho, es común que los usuarios avanzados tengan muchos más motores de búsqueda añadidos, aunque no figuren entre los predeterminados, para usarlos mediante palabras clave o barras de búsqueda.

Sea como fuere, las críticas a la medida no se hicieron esperar y en Google han terminado rectificando, por lo que a partir del lanzamiento de Chromium 99 que se está dando estos días, podrás ver que la opción de borrar uno de los motores de búsqueda predeterminados (uno de los predeterminados, no el que uses por defecto, ese tienes que cambiarlo antes de poder eliminarlo) ha vuelto a su sitio, por ejemplo, en Chrome o Brave, que son los que más rápido se actualizan con respecto a Chromium.

Microsoft Edge y Opera todavía están a la espera de actualizar, aunque en el caso del primero no habrá que esperar mucho más; y Vivaldi tres cuartos de lo mismo, si bien este navegador utiliza su propia interfaz para la gestión de los motores de búsqueda y no se vio afectado por el cambio en ningún momento. Por supuesto, hablamos todo el raro de la versión de estos navegadores para PC, en el móvil se funciona de otra manera.