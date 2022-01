Chromium blinda los motores de búsqueda predeterminados

Cuentan en gHacks que «los navegadores basados en Chromium ya no permitirán a los usuarios eliminar los motores de búsqueda predeterminados de la configuración», que dicho así suena mal, tan mal, aunque no sea una mala decisión, que conviene explicarlo antes de que se extienda una historia con lo que no es.

Comencemos mejor por el principio, quitándole hierro a la decisión de marras por la que ningún derivado de Chromium va a poder eliminar los motores de búsqueda predeterminados de la configuración. Conviene repetirlo, digo, porque el tema de los buscadores ha generado gran polémica a lo largo del tiempo y puede parecer algo que no es. Y es que de serlo abriría la puerta a nuevos pleitos a lo largo y ancho del mundo. No es el caso.

Por motores de búsqueda predeterminados se entienden aquellos que están incluidos en el navegador por defecto, unos cinco o seis según el navegador en concreto. Se incluyen tantos para facilitar al usuario la elección, aunque el que está en uso de manera predeterminada solo pueda ser uno. Por ejemplo, Chrome incluye el de Google, en uso desde el principio, pero también Bing, Yahoo!, DuckDuckGo y algún otro más. A su vez, permite -como cualquier otro navegador- añadir cuantos buscadores adicionales se desee y utilizar como predeterminado el que se quiera.

Es decir, no hay una pérdida de funcionalidad con la decisión de no permitir eliminar los motores de búsqueda predeterminados de la configuración; ni siquiera es una forma de forzar el uso de uno u otro en particular, pues la gestión se realiza desde el mismo apartado de la configuración. ¿Por qué se ha hecho, entonces? Según lo explican, para evitar que el usuario borre accidentalmente los motores predeterminados, ya que añadirlos entraña mayor dificultad.

Así las cosas, no se trata de dificultar el cambio de motor de búsqueda ni de forzar el usar uno u otro, pero la excusa más pintoresca no podía ser: ¿si no sabes lo que estás tocando, te vas a poner a eliminar opciones? Pues es probable. Cosas más raras se han visto.

Ahora bien, el cambio es un hecho que ya se ha visto reflejado en todos los grandes derivados de Chromium, del propio Chrome a Microsoft Edge, Brave, Opera… Vivaldi no, porque todavía no se ha actualizado a Chromium 97, señalan en gHacks, aunque lo cierto es que la gestión de motores de búsqueda en Vivaldi es diferente a la de Chromium. Sea como fuere, llegue o no llegue este cambio también a Vivaldi, ya decimos que no entraña ningún perjuicio práctico para el usuario.

Por supuesto, lo ideal sería que se implementase una mejor solución, una que permita que el usuario elimine y añada lo que quiera sin complicaciones, pero al menos de momento, no va a ser así.

Cómo gestionar los motores de búsqueda en Chromium

Como se suele decir, una imagen vale más que mil palabras, así que vamos a ver cómo gestionar los motores de búsqueda en Chromium (es lo mismo para Chrome, Microsoft Edge, Brave y Opera). Simplemente busca por el apartado de buscador en la configuración del navegador.

En la parte de arriba tienes los motores de búsqueda predeterminados, que aún puedes editar en cierta medida, personalizando los nombres y las palabras clave para su uso a través de la barra de navegación; pero sin cambiar las URL. Lo único que puedes hacer ahí es elegir cuál es el predeterminado.

En la parte de abajo tienes tus «otros buscadores» y en el caso de Chrome suele ser muchos, porque añade automáticamente los que hayas usado aunque sea de rebote. Por ejemplo, si usas la búsqueda aquí en MC, te lo añadirá, y así hará con cualquier búsqueda que utilices mientras navegas, facilitando el acceso a las mismas.

Pues bien, en los «otros buscadores» puedes tener los que quieras y de ahí, elegir uno que será el predeterminado del navegador y que se añadirá en la parte de arriba. No hay más. Ni tan mal ¿verdad?

Eso sí, ojo si usas Chrome, porque el motor de búsqueda que elijas modificará la página de nueva pestaña del navegador, donde puede dejar de aparecerte el campo de búsqueda (seguirás teniendo la barra de navegación, así que tampoco es problema, pero la advertencia había que hacerla).