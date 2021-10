No parece que esté dando mucho de que hablar el prometedor buscador de Brave, y sin embargo se trata de una de las iniciativas más interesantes que se están tomando en favor de una Internet abierta al margen de las grandes corporaciones, en particular Google, pero también otras. ¿Eres usuario de Brave? Prepárate entonces, porque Brave Search comienza a ocupar su posición en el navegador como motor de búsqueda por defecto.

Como te contamos en su momento, a principios de verano se anunció el nuevo buscador de Brave, una «característica» no prevista para el navegador del cofundador y ex-CEO de Mozilla que, afortunadamente, no está solo al alcance de los usuarios de Brave, sino de todo aquel que quiera usar un buscador alternativo, pero potente y muy bien diseñado. Con todo, el buscador de Brave comenzó su andadura -y así continúa- en fase beta.

El buscador de Brave se pone en marcha

Si con el lanzamiento de Brave 1.30 el navegador estrenó el servicio de videoconferencia Brave Talk, con su nueva versión la gran novedad es la puesta en la primera línea de Brave Search, pero solo en determinados territorios por ahora. Así, el buscador de Brave reemplaza a Google en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, mientras que en Alemania y Francia hará lo propio con DuckDuckGo y Qwant, respectivamente.

No obstante, se trata de un cambio que solo afectará a los nuevos usuarios del navegador. Quienes ya estén usándolo conservarán su motor de búsqueda predeterminado y tendrán que cambiar manualmente al nuevo buscador de Brave, si es que así lo desean. Para realizar el cambio hay que acudir a la configuración del navegador, filtrar el término «buscador» y ahí está el desplegable para elegir un motor u otro de entre los preinstalados.

Por cierto: no importa dónde te encuentres, porque como ves en la imagen, ya puedes activar el buscador de Brave para utilizarlo por defecto, aunque siga en fase beta; o añadirlo desde la web (menú contextual sobre el campo de búsqueda y «Añadir como motor de búsqueda…».

La diferencia que encontrarás si tu idioma es el castellano o cualquier otro con menos hablantes es que todo está en inglés, aunque la posibilidad de delimitar tus búsquedas existe. Los usuarios de Brave en Alemania y Francia ya lo tienen traducido a su idioma; muy probablemente sea este el motivo por el que la expansión del buscador de Brave se dará de forma paulatina. Los resultados, sin embargo, deberían ser los mismos.

Ese de, de hecho, el quid de la cuestión: a diferencia de otros buscadores respetuosos con la privacidad, como los mencionados DuckDuckGo o Qwant, Brave Search no se apoya en los resultados de Google o Bing, sino que utiliza exclusivamente los suyos propios. DuckDuckGo, por ejemplo, utiliza sus propios rastreadores de enlaces, pero el grueso de sus resultados se basa en los de Bing; Qwant, por el contrario, usa los resultados de Google.

Tanto DuckDuckGo como Qwant ofrecen resultados anonimizados para impedir el rastreo del usuario y respetar su privacidad, pero siguen contribuyendo a la hegemonía de Google y, en menor medida, de Bing. Con una gran diferencia: la calidad de los resultados no es la de los motores originales. El buscador de Brave, por su parte, es realmente impresionante en cuanto a calidad de resultados porque se lo cocinan ellos mismo y por el poco tiempo que tiene.

Esto último, no obstante, es una apreciación personal, y es que di el salto de DuckDuckGo -que nunca me ha gustado mucho, la verdad- al buscador de Brave cuando se supo de su existencia, solo por probar, y con él sigo, sorprendido de lo bien que funciona y lo bien diseñado que está en cuanto interfaz y características… Pero no, no está al nivel de Google y difícilmente lo estará algún día, y lo mismo vale para cualquier otro buscador.

El porqué ningún buscador puede plantarle cara a Google es tan evidente como la inmensa inversión con la que mantiene el gigante de Internet a la niña de sus ojos: se estima que más de 60.000 personas trabajan directamente en Google Search y así no hay competencia que valga; por eso nos conformamos con una alternativa que sea de calidad, aunque no alcance a Google: el sacrificio por mejorar tu privacidad en línea es no usar lo mejor.

¿O sí se puede competir? Se puede, pero solo si muchos arriman el hombro: con tal objetivo, el buscador de Brave ha, más que lanzado, retomado, la iniciativa Web Discovery Project (WDP), un sistema inspirado por el del desaparecido Cliqz -un motor de búsqueda que se quedó por el camino- con el que contribuir a mejorar la cobertura y calidad de los resultados de Brave Search de manera anónima. Pero esa, como se suele decir, es otra historia.

Más información: Brave.