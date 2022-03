Private Relay en el punto de mira de las "telecos" de UK.

Uno de los grandes aciertos de iOS 15 es, sin duda, Private Relay, Como ya te contamos en septiembre del año pasado, cuando esta versión del sistema operativo empezó a llegar a los usuarios, los de Cupertino volvieron a poner el foco en la privacidad, como ya habíamos visto previamente en iOS 14. Y uno de los puntos fuertes en este sentido es Private Relay, el servicio de red privada virtual de Apple incluido en iCloud+, con el que los usuarios pueden contar con una capa extra de privacidad.

El funcionamiento de Private Relay, como ya te contamos en su momento, es semejante al de otros servicios de VPN, que proporciona un «túnel» cifrado entre el dispositivo y los servidores del servicio, desde los que sale y entra todo el tráfico del usuario en Internet. De este modo, la dirección IP del usuario queda oculta para aquellos servicios a los que accede y, del mismo modo, las operadoras de acceso a Internet tampoco disponen de información sobre los sitios y servicios a los que están accediendo sus usuarios.

Hay algunas diferencias con los servicios de VPN de pago, entre los que sin duda destaca que, a diferencia de estos, Private Relay no permite al usuario escoger a través de qué país quiere «salir» a Internet, una de las razones por las que estos servicios se han vuelto tan populares, ya que permiten a los usuarios acceder a páginas, contenidos y servicios que están limitados a determinadas regiones o, por el contrario, vetadas en otras.

Parece, sin embargo, que a las operadoras de telecomunicaciones de Reino Unido, las «telecos» que proporcionan acceso móvil a Internet a los usuarios, Private Relay no les ha gustado nada, al punto de que han publicado un informe que han remitido al regulador de mercados y competencia británico, con el fin de hacer ver al mismo que, según su planteamiento, el servicio de privacidad de Apple atenta contra la libre competencia, hace que Apple asuma un rol que no le corresponde e, incluso, que tiene efectos secundarios no deseados para los propios usuarios.

EE, O2, Three y Vodafone, agrupadas en Mobile UK, plantean que «los usuarios de Apple han sufrido una peor experiencia de navegación al utilizar Private Relay«. Así, según dicho informe, esa merma en el rendimiento habría llevado a los usuarios a dejar de emplear Safari, empujándolos a usar otras aplicaciones que pueden encontrar en la App Store, permitiendo que Apple se embolse una comisión. Sí, este argumento sale de ese informe, y merece la pena darle una vuelta.

El mercado de los navegadores se reparte, actualmente, entre Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Mozilla Firefox, Opera, Vivaldi, Brave y poco más. Todos esos navegadores, tanto en sus versiones de escritorio como para móvil, son totalmente gratuitos. Y, en el caso de iOS, por políticas de Apple, todos emplean el motor Webkit. Dicho de otra manera, esta posible incidencia de Private Relay no se traduce en ingresos por comisiones de la App Store. Es más, me parece un argumento tan pueril que lo veo impropio de una organización como Mobile UK.

Por otra parte, la organización también plantea que, con Private Relay, al ser los servidores de Apple los que proporcionan al usuario la salida a Internet, Apple se convierte de facto en proveedor de acceso a Internet, un ISP, y que en consecuencia servicio y compañía deberían someterse a las mismas regulaciones y marco legal que estas compañías, que en este rol quedarían reducidas a simples pasarelas que proporcionan la conectividad desde el terminal hasta el prestador del servicio de acceso a la red, que sería Apple.

Pero, ¿de verdad que son estos los problemas de Mobile UK con Private Relay? Entendería que te extrañara, puesto que a mí me ocurría lo mismo. Así que vayamos a algunos otros puntos del informe:

«Los proveedores de red ya no podrían utilizar los datos de tráfico web a través de Safari para desarrollar sus propios productos y servicios digitales que completen directamente a Apple. Por ejemplo, un proveedor de red podría dejar de tener acceso a información sobre los hábitos de visualización de contenidos de un usuario para desarrollar sus propios contenidos que compitan con el Apple TV. Del mismo modo, es posible que un proveedor de red ya no pueda compartir información sobre los consumidores con terceros que presten servicios de publicidad digital en competencia con los anuncios de búsqueda de Apple»

¡Vaya! Esto ya se entiende un poco mejor. Lo que verdaderamente disgusta a los operadores de Private Relay es que les impide conocer y analizar los hábitos de navegación y consumo de contenidos de sus usuarios, ¡acabáramos! Con matices, pero creo que nos encontramos, en este caso, con una respuesta a Private Relay parecida a la de Facebook cuando Apple lanzó iOS 14.5, permitiendo que los usuarios pudieran, de una manera rápida y sencilla, no permitir su rastreo por parte de las apps.