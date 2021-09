iOS 15: ¿Qué hay de nuevo?

Como ya te hemos contado esta mañana, explicándote cómo hacerlo, desde hace unas horas ya es posible actualizar tu iPhone a iOS 15, el esperado nuevo sistema operativo de Apple para su smartphone. ¿Y qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 15? Aquí tienes la lista completa:

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone X s

iPhone X s Max

Max iPhone X r

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1ª generación)

iPhone SE (2ª generación)

Como ya comentábamos hace algunas semanas, es indudable que Apple es de las tecnológicas que más fácil lo van a tener si finalmente se regula en Europa con respecto al tiempo que deberán recibir actualizaciones los smartphones. Y es que estamos hablando de que es posible instalar iOS 15 en un iPhone 6s, un teléfono que fue lanzado el 25 de septiembre de 2015, el próximo sábado se cumplirán seis años. Y además esto significa que seguirá recibiendo todas las actualizaciones de iOS 15 hasta el lanzamiento de iOS 16, el año que viene por estas fechas.

¿Y qué novedades encontraremos en iOS 15? En realidad no debemos esperar sorpresas. Y es que al contrario de lo que ocurre con cada nueva versión de iPhone, que es una incógnita hasta que es presentada, la necesidad de que los desarrolladores puedan empezar a prepararse para una nueva versión del sistema operativo obliga a Apple a presentarlo meses antes de que llegue a los usuarios. Así, en este caso, iOS 15, que ha debutado hoy, fue presentado el pasado mes de junio, durante el WWDC 2021 de Apple.

Lo más destacable entre el inicio del desarrollo de iOS 14 y el de iOS 15 es, sin duda, la pandemia. Aunque cuando iOS 14 fue presentado ésta ya estaba presente, en realidad la hoja de ruta del operativo ya estaba bastante definida, por lo que podría dar la impresión de que en Cupertino no eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Nada más lejos de la realidad, y el desarrollo de iOS 15 nos demuestra, claramente, que Apple sí que ha sido consciente de la nueva normalidad, y de cómo adaptarse a ella.

Así, como ya te contamos en su momento, se nota que en iOS 15 se ha querido poner el foco en la comunicación, en todas las vías y las opciones de comunicación que, en una realidad en la que todavía debemos extremar el cuidado, la tecnología nos ofrece vías para compartir momentos y actividades con otras personas, aunque sea de manera remota.

FaceTime en iOS 15

Si revisamos la página web que Apple le ha dedicado a esta nueva versión de iOS, lo primero que leemos es «iOS 15 estrena un montón de prestaciones que te ayudarán a mantener el contacto con los demás«, y la enumeración de novedades empieza dando un buen repaso a lo que encontraremos en FaceTime, el servicio de videoconferencia de Apple, que ha experimentado una interesante evolución. Veamos que novedades ofrece en iOS 15:

Shareplay nos permitirá compartir contenido en pantalla, mientras que mantenemos a nuestro interlocutor en una miniatura también en pantalla. De este modo podremos ver contenidos, escuchar música e incluso compartir la pantalla del móvil con un contacto.

Aunque el audio espacial se ha promocionado sobre todo de cara a la música de Apple Music, también encuentra uso en las conversaciones de grupo a través de FaceTime con iOS 15, ya que «moverá» el sonido de cada participante a su posición en pantalla. El servicio de comunicación ahora ofrece una nueva vista de rejilla en la que se destaca a la persona que está hablando, se ha añadido el modo retrato con fondo desenfocado, y el nuevo procesado inteligente del sonido de fondo discriminará aquel que debe ser filtrado del que debe mantenerse en la conversación.

Ahora bien, sin duda la novedad más importante de FaceTime tiene que ver con su universalización, y es que de la mano de iOS 15, ahora ya será posible que un usuario de iPhone invite a conversaciones de FaceTime, y que éstos puedan acceder a la conversación aunque se conecten desde dispositivos con Windows o con Android. Los enlaces para unirse solo se pueden generar con FaceTime, pero pueden ser compartidos mediante cualquier vía que desee el usuario.

Centro de notificaciones

Las notificaciones también han cambiado en iOS 15. Ahora los icono de las mismas se muestran a mayor tamaño. Reconozco que los primeros minutos con este cambio se me han hecho bastante extraños, al punto de darme la sensación de que se había reducido el tamaño general de las notificaciones. Sin embargo, pasada la primera hora, ya me he acostumbrado a este rediseño y la verdad es que me gusta bastante, pues permite identificar mucho más rápidamente la app de la que proviene cada aviso.

Además, ahora también se muestran las imágenes de los contactos cuando recibimos alguna comunicación suya. De este modo, resultará mucho más fácil saber quién nos ha escrito o llamado con un simple vistazo al centro de notificaciones.

Y como novedad especialmente llamativa de las notificaciones de iOS 15, nos encontraremos con resúmenes diarios de las mismas, con las que el sistema operativo nos mostrará, de un solo vistazo y en el momento del día (o momentos, pues puedes configurar varios resúmenes= que hayamos escogido, un resumen de las mismas, que el sistema operativo ordenará según su prioridad, mostrando las más importantes en la parte superior.

Así, si un día hemos dejado el teléfono un tanto desatendido, en vez de navegar por una lista interminable de notificaciones, podremos revisar todo lo que ha ocurrido de un rápido vistazo. Ten en cuenta, eso sí, que tendrás que activar esta función si deseas emplearla. En su configuración podremos ajustar qué apps queremos que se muestren en el resumen, los resúmenes que queremos ver y las horas a las que se mostrarán los mismos.

Privacidad en iOS 15

Si uno de los principales focos de iOS 14 fue la privacidad, parece que con iOS 15 Apple quiere repetir la jugada, y para tal fin el sistema cuenta con bastantes novedades al respecto. Y nada mejor para empezar que la transparencia. A este respecto, iOS confeccionará informes sobre cada app instalada en el sistema. En los mismos podremos revisar los permisos que les hemos concedido, así como el uso que hacen de los mismos y, algo muy importante, comprobar a qué dominios se conectan y cuando lo han hecho por última vez.

Una novedad muy importante tiene que ver con Siri. ¿Recuerdas que hasta ahora el iPhone grababa el audio y lo subía a los servidores de Apple para procesarlo? Pues ahora ya no será así. Con iOS 15 el reconocimiento de voz se efectuará en el dispositivo. De este modo, además, Siri dejará de ser inservible cuando el teléfono no está conectado a Internet, ahora ya será posible interactuar con el asistente para labores en las que no sea necesaria la conexión.

Otra novedad interesante es que la aplicación de correo electrónico ocultará tu dirección IP, con el fin de evitar que puedas ser rastreado en base a la misma. Adicionalmente, Apple también afirma que al emplear su cliente de email en iOS 15 el remitente no podrá saber que un correo enviado por él ha sido abierto, lo que acaba con el riesgo de los mensajes que permiten averiguar a qué fecha y hora han sido consultados por su receptor.

Las novedades de privacidad de iOS 15 se complementan con las incluidas en iCloud+, una ampliación del conjunto de servicios en la nube de Apple, y que ahora suma varias funciones muy interesantes relacionadas con la privacidad. La más esperada, sin duda, es Relay Privado de iCloud, que básicamente consiste en una VPN propia de Apple y que emplearemos de manera automática (si la activamos, claro) cuando naveguemos por la web a través de Safari.

Otra novedad que llega de la mano del tándem formado por iOS 15 y iCloud+ es el generador de direcciones de correo electrónico aleatorias. Con esta función, cuando nos registremos en servicios online podremos hacerlo con una dirección dedicada exclusivamente a ese fin o, incluso, en caso de servicios sospechosos, solo para uno, ya que no hay límites en la cantidad de ellas que podremos emplear.

Otras novedades de iOS 15

La lista es, sencillamente, enorme. A continuación un resumen de otras novedades interesantes que encontrarás en iOS 15:

Modos de concentración : con esta función, podrás configurar el sistema operativo para que, al activar el modo, solo recibas las notificaciones que hayas permitido previamente. De esta manera podrás centrarte en lo que estés haciendo, sin recibir notificaciones que te distraigan cada pocos minutos.

: con esta función, podrás configurar el sistema operativo para que, al activar el modo, solo recibas las notificaciones que hayas permitido previamente. De esta manera podrás centrarte en lo que estés haciendo, sin recibir notificaciones que te distraigan cada pocos minutos. Mapas : sin duda una de las apps que más han evolucionado en iOS 15. Los mapas se han rediseñado por completo (su aspecto ahora es mucho más atractivo), integran más información de transporte público y para peatones, y además ahora también integran la información de la app de tiempo directamente en el mapa, cuando estemos visualizando una localidad concreta.

: sin duda una de las apps que más han evolucionado en iOS 15. Los mapas se han rediseñado por completo (su aspecto ahora es mucho más atractivo), integran más información de transporte público y para peatones, y además ahora también integran la información de la app de tiempo directamente en el mapa, cuando estemos visualizando una localidad concreta. Safari : Ahora el navegador web de Apple muestra las pestañas en la parte inferior, y además ahora se pueden agrupar, para gestionarlas de manera más eficiente. Además, ya es posible instalar extensiones como las disponibles para la versión de Safari para macOS, y se ha integrado la búsqueda de Siri en el navegador.

: Ahora el navegador web de Apple muestra las pestañas en la parte inferior, y además ahora se pueden agrupar, para gestionarlas de manera más eficiente. Además, ya es posible instalar extensiones como las disponibles para la versión de Safari para macOS, y se ha integrado la búsqueda de Siri en el navegador. Texto en vivo : con iOS 15, el iPhone será capaz de extraer texto de las imágenes, facilitando la interacción con el mismo. Podremos detectar, tanto en imágenes tomadas previamente como directamente con la cámara, números de teléfono, direcciones de email, etcétera, y emplearlas como si los hubiéramos transcrito. Además, también incluye un traductor entre siete idiomas: español, alemán, chino, francés, inglés, italiano y portugués.

: con iOS 15, el iPhone será capaz de extraer texto de las imágenes, facilitando la interacción con el mismo. Podremos detectar, tanto en imágenes tomadas previamente como directamente con la cámara, números de teléfono, direcciones de email, etcétera, y emplearlas como si los hubiéramos transcrito. Además, también incluye un traductor entre siete idiomas: español, alemán, chino, francés, inglés, italiano y portugués. Spotlight: ahora los resultados de búsquedas en Spotlight son mucho más completos cuando se refieren a elementos como artistas, presentadores, series, películas y tus contactos.

Estos son las novedades más destacables de iOS 15. Como puedes ver, nos encontramos ante una actualización bastante interesante, y que nos tendrá a todos los usuarios de iOS curioseando todos los rincones del sistema durante unos cuantos días, hasta lograr sacarle partido a todas estas novedades.