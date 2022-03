HBO Max te pone algo más fácil decidir qué ver

Ya sea con Netflix, con HBO Max, con Disney+ o con el servicio que sea, o peor aún si contamos con vario de ellos, en ocasiones elegir qué ver puede resultar más complicado de lo que parece. Y es que, a mayor oferta, más tendremos que pensar con qué opción nos quedamos finalmente. Esto es lo mismo que ocurre cuando cruzamos la parte del supermercado dedicada al chocolate, cuando tenemos que decidirnos por un smartphone nuevo, y también cuando tenemos un rato de ocio y nos toca elegir qué queremos ver.

Y en ocasiones este problema se puede agudizar más, y me explico. La primera vez que vemos una serie, evidentemente la consumimos de manera secuencial. Ya tenga una profunda trama horizontal (la que se extiende entre todos o parte de los capítulos de la misma) o una comedia ligera sin continuidad alguna, lo lógico, común y normal. Sin embargo, una vez vista de manera «académica», en ocasiones apetece volver a verla pero de una manera más casual. Y aquí es dónde se intensifica el problema, pero también la solución planteada por HBO Max.

No sé si a ti te pasará, pero a mí, en ocasiones, me ocurre que me apetece recordar una serie que ya he visto, pero no de manera secuencial. En su lugar, me apetece ver algún episodio suelto. Friends, Futurama, House, Como conocí a vuestra madre, Curb Your Enthusiasm… me pasa con muchas, y al final, tras decidir qué serie ver, tengo que dedicar un rato a decidir qué episodio ver. Y sí, soy consciente de que es un problema menor, pero no deja de fastidiarme perder cinco minutos de mi tiempo libre para tomar esa decisión.

Así, precisamente para facilitar esa decisión, y como podemos ver en el propio servicio, HBO Max ha incluido un nuevo botón que permite reproducir un episodio aleatorio de la serie escogida. Esta función, de momento, está disponible en 45 series, entre las que encontramos desde Friends hasta Rick y Morty, pasando por Big Bang y El Principe de Bel Air. La función, eso sí, al menos de momento solo está disponible en la versión web de HBO Max, no en sus apps, y al menos de momento se desconoce si la incorporarán más adelante, así como i esta función llegará a más series.

Esta función llega a HBO Max casi un año después de que Netflix añadiera su función Shuffle Play, todavía pendiente de llegar a todas las interfaces del servicio. La principal diferencia es que la función de Netflix elije, aleatoriamente, algún contenido que tengamos a medio reproducir, y no se circunscribe a una serie en concreto, como sí que hace HBO Max.