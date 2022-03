Poco a poco, pero sigue pasando el tiempo hasta la esperada llegada de la versión final de Minecraft 1.19. Que, como ya te dije al hablar de la anterior beta, la primera no experimental de la futura versión de Minecraft, todavía no tiene fecha oficial de publicación, pero que dado el buen ritmo al que parecen estar avanzando los desarrolladores, pienso que verá la luz (y las sombras de Deep Dark, claro) alrededor de junio, para que podamos tener el verano para explorar sus novedades.

Sea como fuere, pues de momento eso es solo una especulación, lo cierto es que Mojang ha liberado hoy una nueva beta, la snapshot 22W12A, que completa lo que esperamos del bioma profundo y oscuro de Minecraft 1.19. Y sí, claro, me refiero a que tras el debut del propio bioma en la beta anterior, en esta por fin podremos enfrentarnos al Warden. Recordemos que éste ya estaba presente en la snapshot experimental publicada hace algo más de un mes, y que su funcionamiento ya parecía bastante afinado, razón por la que me sorprendió que no se incluyera en la snapshot 22w11a de la semana pasada.

Minecraft 1.19 Snapshot 22w11a: Novedades

Veamos, pues, qué encontraremos en esta nueva snapshot de Minecraft 1.19, y lo cierto es que hay alguna novedades interesantes, aunque me llama la atención que Mojang siga sin trasladar a las betas de Java los avances con los cuernos de las cabras que sí que podemos encontrar en las betas de Bedrock.

Lo más destacable es, como ya he mencionado al principio, la llegada de Warden. He revisado toda la información sobre el mismo que se ha publicado en el blog de Mojang sobre esta beta, que también he probado, y la única sensación que tengo es que, quizá, ahora el Warden spawnea con una frecuencia sensiblemente inferior a la que vi en la snapshot experimental. Pero, en verdad, es una diferencia muy pequeña, tanto que simplemente podría ser fruto del azar, y no de cambios en los parámetros del Warden.

También, de la mano del Warden, llega a la beta de Minecraft 1.19 la mecánica del «chilador» de skulk, es decir, el elemento responsable de invocar al Warden cuando nos encontremos en su bioma. Si pruebas la beta, recuerda que los sensores de skulk responden a la vibración que producen tus pasos, y que el chillador enviará al guardián la señal que hace que aparezca justo donde te encuentras, poniéndote en serios problemas.

También ha llegado, con esta nueva snapshot de Minecraft 1.19, una novedad que llevo esperando desde que fue anunciada en la Minecraft Live del año pasado. Me refiero a la barca con cofre. No requiere de muchas explicaciones, entiendo, pero se trata de una barca que cuenta con un cofre, lo que la convierte en una opción muy interesante para la exploración de mapas. Se crafea, ya lo habrás imaginado, con una barca y un cofre, y su principal desventaja es que, al ocupar la parte trasera con el cofre, solo puede transportar a una persona.

Con estos avances, y si recapitulamos sobre lo que esperamos de Minecraft 1.19, a día de hoy lo más importante es la generación del nuevo bioma de manglares, cuyos materiales, incluido el barro, ya se dejaron ver en la anterior snaphot. También esperamos la llegada del allay a Java, pues ya se encuentra en las betas de Bedrock, si bien es cierto que todavía queda algo de trabajo para pulir su funcionamiento.

Así, las próximas semanas serán críticas en lo referido a valorar la evolución de Minecraft 1.19 y, de este modo, poder hacer previsiones más concretas sobre cuando podemos esperarlo. Y si se mantiene el ritmo que estamos viendo estas últimas semanas, las perspectivas son bastante positivas.