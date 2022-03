Si bien durante años hemos visto cómo Apple ha apostado por mantener unos diseños bastante similares entre las diferentes actualizaciones de sus productos estrella como los iPhone, no debemos olvidar que se trata de una de las compañías que más ha arriesgado en temas de innovación desde sus inicios. Algo que parece todavía no han perdido, sorprendiéndonos ahora con una curiosa patente de AirPods, que nos presenta un rediseño de sus auriculares que no se utilizarán en las orejas.

Como lo lees, Apple ha patentado unos auriculares sin auricular. Detectada por PatentlyApple, la compañía ha presentado una patente para lo que han titulado será un «Dispositivo portátil con audio direccional«, un dispositivo que nos permitirá escuchar música sin desconectarte de lo que sucede a tu alrededor.

Y es que aunque cada vez más compañías apuestan por añadir sistemas como la cancelación de ruido activa, estar completamente aislados del mundo exterior cuando utilizamos unos auriculares en exteriores puede llegar a ser peligroso. Las funciones de cancelación de ruido son excelentes cuando queremos desconectarnos de nuestro alrededor, pero tener que quitarnos los auriculares constantemente, acaba resultando una molestia.

Así pues, la nueva patente de Apple parece estar trabajando en una solución directa a todos estos problemas. En el documento presentado, Apple describe un dispositivo de audio portátil que es capaz de enviar sonido a sus oídos sin tener que usarlo siguiera cerca los mismos, con una imagen adjunta que muestra un dispositivo emplazado en la zona del cuello del usuario. Desde este curioso emplazamiento, el dispositivo mandará ondas de sonido que llegan de manera confiable hasta los oídos del usuarios.

A primera vista, básicamente parece que estos AirPods no son otra cosa que un altavoz a todo volumen en nuestro pecho, alto que por desgracia muchos hemos vivido en nuestros viajes en transporte y vías públicas, y que suele resultar bastante molesto y poco apropiado cuando tenemos gente a nuestro alrededor.

Sin embargo, idea de Apple irá un paso más allá. Según la patente las ondas de audio producidas por estos reinventados AirPods estarán enfocadas por un conjunto paramétrico de altavoces, construido de tal manera que limita el ruido que llega a otras personas sin dejar de ofrecer una salida alta y clara para el usuario.

Un sistema que si bien puede ser algo difícil imaginar, hemos visto en otros dispositivos como las gafas inteligentes, e incluso algunos altavoces de cuello para uso doméstico. Así pues, todavía quedaría por ver cómo espera Apple solucionar dos premisas básicas: la distancia que debe recorrer el sonido, y la orientación tan precisa del mismo.

Si bien todavía es pronto para saber si Apple desestimará o no esta idea, sin duda se trata de un curso bastante curioso para sus AirPods. Y vosotros, ¿Qué opináis de esta idea?