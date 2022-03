PlayStation Spartakus podría debutar la semana que viene

Lejos quedan los tiempos en los que, como te contábamos aquí, Jim Ryan, máximo responsable de PlayStation, afirmaba, de manera muy rotunda, que un servicio como Xbox Game Pass para PlayStationno tenía cabida en los planes de Sony. Corría octubre de 2020, y estas eran sus afirmaciones al respecto: «Para nosotros tener un catálogo de juegos no es algo que defina una plataforma«.

«Nuestro discurso, como has escuchado, es ‘juegos nuevos, juegos geniales’. Hemos tenido esta conversación antes: no vamos a seguir el camino de poner títulos de nuevos lanzamientos en un modelo de suscripción«, afirmaba el responsable de PlayStation. «Estos juegos cuestan muchos millones de dólares, más de 100 millones, de desarrollar. Simplemente no vemos que sea sostenible». En ese momento Xbox Game Pass ya apuntaba muy alto, y su posterior evolución ha demostrado ser un formidable acierto de Microsoft.

No tuvo que pasar mucho tiempo, no obstante, para que la rotundidad de dichas afirmaciones empezara a desquebrajarse. Y es que solo un mes después, en noviembre de 2020, el mismo Ryan, en una entrevista, entreabría la puerta que poco antes había cerrado de un portazo. Faltaban pocas semanas para el lanzamiento de la PlayStation 5, y probablemente en las oficinas de Sony empezaron a sonar alarmas asociadas al crecimiento de Xbox Game Pass. De repente, el modelo empezaba a cobrar sentido.

No obstante, tuvo que pasar un año desde ese giro de 90 grados (de «no» a «quizá») para que se completara el cambio de sentido. Fue hace unos meses, en diciembre del año pasado, cuando una filtración nos desvelaba que en Sony ya estaban diseñando su propio servicio de suscripción, con nombre en clave PlayStation Spartakus, e incluso nos adelantaba que éste integraría los servicios actuales y que contaría con tres niveles de suscripción.

Aún así, Sony todavía tardaría un par de meses en confirmar, esta vez sí de manera oficial, que PlayStation Spartakus no era un rumor, sino un secreto a voces, e incluso confirmó los precios de los diversos niveles de suscripción, que quedan establecidos en 10, 13 y 16 dólares. Esto ocurrió a finales del mes pasado pero, desde entonces, otra vez «silencio radio». Un silencio aprovechado por el siempre polémico Michael Pachter para vaticinar un futuro de lo más oscuro para PlayStation y, por lo tanto, para Sony.

Y aquí es cuando, de nuevo, tenemos que volver a los rumores y a las filtraciones, pues de momento Sony no ha soltado prenda sobre cuando llegará finalmente su servicio de suscripción para PlayStation. Esto, claro, nos invitaría a pensar que aún falta bastante… salvo que Bloomberg, que ya filtró los primeros datos del servicio, ahora afirma que PlayStation Spartakus, que muy probablemente no tendrá este nombre final, podría debutar tan pronto como la semana que viene.

De confirmarse su lanzamiento la semana que viene, podemos decir que Sony ha tardado alrededor de un año y medio en el giro de 180 grados que ha llevado a la compañía de desdeñar un Game Pass de Sony para PlayStation a materializarlo. Ahora, claro, lo más interesante será comprobar con qué títulos debuta el servicio, pues evidentemente éste será un factor clave para poder especular sobre su éxito o fracaso una vez en funcionamiento.