Toda conexión Wi-Fi tiene un alcance limitado. Esto es algo totalmente normal, una consecuencia natural de este tipo de conexiones, ya que funcionan a través de ondas de radio con forma de dónut que van perdiendo intensidad en función de la distancia que recorren.

Sin embargo, la distancia no es lo único que puede reducir el alcance de una conexión Wi-Fi. Ciertos objetos tienen un efecto negativo muy intenso en este tipo de redes, tanto que pueden hacer que la señal sea incapaz de llegar de forma mínimamente estable a una habitación contigua a la sala en la que se encuentre el router.

Somos conscientes de los problemas que esto puede causar, y de la importancia que tiene saber, desde el primer momento, cuáles son esos objetos para poder evitarlos, y por ello hemos decidido compartir con vosotros este artículo, donde os contaremos todo lo que debéis saber.

1.-El Wi-Fi no se lleva bien con los espejos

Y la explicación es muy sencilla. Los espejos generan un efecto de «escudo» que hace que la señal del Wi-Fi rebote, lo que puede hacer que tengamos serios problemas de conexión a Internet en zonas con muchos espejos, o si colocamos el router justo al lado de un espejo de gran tamaño.

Es recomendable, por tanto, evitar la colocación del router en zonas donde haya espejos. En caso de que no sea posible, debemos situarlo en una zona alejada de los espejos.

2.-Las superficies y objetos metálicos

El metal es un material conductor que puede absorber la electricidad. Dado que el Wi-Fi funciona con ondas de radio (electromagnéticas), estas pueden acabar bloqueadas por los objetos y superficies metálicas, lo que impedirá que las ondas se expandan y que lleguen a otros lugares de tu hogar.

Como en el caso anterior, evita colocar el router encima de muebles o de lejas metálicas, siempre que sea posible.

3.-Microondas y otros electrodomésticos: La importancia de las interferencias

Estos electrodomésticos emiten ondas que operan en el espectro de 2,4 GHz, cosa que también ocurre con multitud de dispositivos, como los vigilabebés o los drones, y esto puede derivar en interferencias muy marcadas que acabarán lisiando nuestra conexión Wi-Fi.

Es importante tener en cuenta, no obstante, que estas interferencias solo afectarán a las conexiones Wi-Fi 4, y a aquellas que utilicen la banda de 2,4 GHz. Una red Wi-Fi 5 no se vería afectada.

4.-Grandes peceras y electrodomésticos que mueven bastante agua

Las grandes masas de agua pueden afectar a la intensidad de la señal Wi-Fi, y por tanto debemos evitarlas en la medida de lo posible.

Algo tan aparentemente inofensivo como una pecera de gran tamaño puede reducir de forma drástica el alcance de nuestra red Wi-Fi, y lo mismo ocurre con algunos electrodomésticos, como frigoríficos, lavavajillas y lavadoras.

5.-Los muros, especialmente los de pladur

Todos sabemos que los muros, y las puertas cerradas, también reducen el alcance de nuestra conexión Wi-Fi, pero no todos los materiales tienen el mismo impacto. La madera es la que menos reduce el alcance, mientras que el hormigón y el pladur son los que más le afectan.

Si no puedes evitar los muros, deja al menos las puertas abiertas, esto puede marcar la diferencia en ciertas situaciones. En caso contrario, mover el router a otra posición sería una buena opción. En caso de que no sea posible, o de que no consigamos el resultado deseado, tendríamos que recurrir a repetidores Wi-Fi, a soluciones PLC o a dispositivos que combinan ambas opciones.

