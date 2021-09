Los repetidores Wi-Fi son una excelente opción para ampliar, sin esfuerzo y con una inversión razonable, el alcance de nuestra conexión a Internet. Sin embargo, a la hora de utilizarlos pueden darnos más de un quebradero de cabeza, no tanto por la configuración y la instalación, que suele ser más simple que el mecanismo de un chupete gracias al botón WPS, sino por la importancia de la ubicación.

Muchos usuarios tienen la mala costumbre de intentar apurar al máximo el alcance de los repetidores Wi-Fi creyendo, de forma errónea, que esa es la mejor manera de sacarle el mejor partido, ya que piensan que podrán llegar más lejos y que no tendrán problemas, algo que, en realidad, no solo no es verdad, sino que además puede acabar dando unos resultados muy malos.

En ese sentido, también es importante tener en cuenta que forzar la colocación de un repetidor con ese objetivo, el de situarlo lo más lejos que podamos para cubrir la mayor superficie posible, puede llevarnos a situarlo cerca de obstáculos y de fuentes de interferencias, o en posiciones que no resultan óptimas para que un dispositivo de este tipo pueda desarrollar todo su potencial.

Repetidores Wi-Fi con indicador de señal al rescate

Afinar bien la distancia entre el rotuer y los repetidores Wi-Fi es fundamental para conseguir una buena experiencia de uso, al fin y al cabo estos repiten la señal que reciben del router, y si los colocamos a demasiada distancia de aquel, puede que no la reciban bien y que tengamos, por tanto, problemas graves de conexión.

Los repetidores Wi-Fi con indicador de señal representan un valor importante en este sentido porque nos evitan tener que ir a ciegas. Piensa, por un momento, en lo que tendrías que hacer para encontrar el lugar de colocación óptima de un repetidor Wi-Fi sin indicador de señal, partir del clásico método de prueba y error, y aún así no terminarías de encontrar el mejor lugar posible para situarlo, ya que no tendrías nada que te sirva como una referencia en tiempo real.

Pues bien, los repetidores Wi-Fi con indicador de señal, como el FRITZ!Repeater 2400 de AVM, nos ayudan en esa complicada tarea gracias a su sistema luminoso que indica el nivel de intensidad con el que recibirá la señal del router en una ubicación concreta. Lo ideal será buscar aquellos rincones en los que todas las líneas estén iluminadas, aunque en algunos casos podríamos sacrificar una de ellas sin problema.

Contenido ofrecido por AVM FRITZ!