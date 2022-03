Spotify da marcha atrás y ya prueba un nuevo «Car Mode»

A finales del año pasado, Spotify llevo a cabo uno de los movimientos más reprochables de su historia, al empezar a eliminar, súbitamente y sin aviso, su interfaz Car View, es decir, la que adoptaba automáticamente su app para Android y para iOS cuando detectaba que el usuario podría estar conduciendo. Car View, por si no lo conoces, ofrecía una interfaz con solo los elementos básicos para poder emplear la app mientras conduces, eliminando distracciones y maximizando el tamaño de los controles.

Car View era, y en esto hay unanimidad, uno de los grandes aciertos de Spotify, que además incluso llego a añadir un acceso directo a Waze que, a su vez, permitía controlar la reproducción de Spotify desde el mapa. La seguridad al volante que proporcionaba este modo, y esto lo digo por experiencia personal, convertía la app de Spotify en la más segura para controlar la reproducción de música durante la conducción, y la razón por la que, vuelvo a mi caso, sumo unas decenas de miles de kilómetros escuchando música de este servicio.

Hace solo unos días, supimos de otro movimiento parecido por parte de Spotify, que también sin aviso previo decidió acabar con la compatibilidad del servicio con dispositivos para coche de Pioneer y JVC-Kenwood, pese a que estos, previamente, habían obtenido soporte oficial por parte del servicio de streaming. Con esta medida, muchos conductores con estos equipos se encontraron, de repente, con que ya no podían escuchar música como lo habían hecho hasta entonces.

¿La razón de todos estos cambios? Pues no hay que ser muy sagaz, pues coincidiendo con los mismos, se produjo la llegada al mercado de Spotify Car Thing, un dispositivo diseñado y comercializado por la compañía que, casualmente, llega para suplir el vacío dejado por la eliminación de Car View y el soporte a los dispositivos de Pioneer y JVC-Kenwood. Un dispositivo que cuesta 99 dólares, que obliga a contar con una cuenta premium, y que además de momento solo está disponible en Estados Unidos. Una jugada redonda.

Las críticas, claro, no se hicieron esperar, al punto de que no pocos usuarios con cuenta premium se han planeado muy seriamente su permanencia en el servicio. Y críticas y el riesgo de perder usuarios han debido obrar el milagro en las oficinas de Spotify, ya que según podemos leer en 9to5Google, Spotify ha empezado a probar un nuevo Car Mode en la app del servicio para Android, una prueba que, de momento, habría llegado a una pequeña parte de sus usuarios.

Por lo que podemos ver en las capturas de pantalla, este nuevo modo para coche vuelve al modelo con los controles básicos y sin elementos extra que puedan distraer al conductor, pero además suma la posibilidad de controlar la app mediante comandos de voz que, entre otra cosas, permiten realizar búsquedas. Precisamente una de las funciones más destacadas de Spotify Car Thing, que con su asistente de voz permite controlar la reproducción sin emplear las manos.

Este es, sin duda, un buen movimiento por parte de Spotify que, no obstante, parece más una respuesta a las críticas que otra cosa. Y ojo, que soy consciente de que cabe la posibilidad de que todo sea una enorme coincidencia, que Spotify tuviera pensado rehacer car view y que esto no esté relacionado con el inicio de la comercialización de su propio dispositivo. Pero por suerte o por desgracia, el Principio de Parsimonia (sí, la famosa navaja de Ockham), me empuja a ser un tanto desconfiado.