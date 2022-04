La Radeon RX 7950 XT se convertirá en una de las tarjetas gráficas más potentes de la nueva generación, y gracias a una nueva filtración tenemos una estimación bastante certera de cuáles podrían ser sus especificaciones. Antes de entrar en materia es importante recordar que esta tarjeta gráfica utilizará la arquitectura RDNA 3, y que dará el salto a un diseño MCM, lo que significa que su GPU estará formada por dos chips interconectados.

Ese diseño parte de la misma base que hemos visto en las aceleradoras gráficas Instinct Mi200 de AMD, así que esta información tiene bastante credibilidad puesto que no parte de algo que todavía no exista, sino todo lo contrario. No obstante, tengo mis dudas sobre el impacto real que puede llegar a tener ese tipo de configuraciones cuando se aplica a juegos, y sobre el rendimiento real que será capaz de ofrecer un sistema basado en dos GPUs interconectadas. Por suerte, parece que no vamos a tardar mucho en salir de dudas, ya que las Radeon RX 7000 llegarán a finales de este año.

Ahora si, vamos a ver las posibles especificaciones de la Radeon RX 7950 XT y luego comentamos:

GPU Navi 31 fabricada en nodo de 5 nm.

15.360 shaders (dos chips unidos con un total de 7.680 shaders cada uno).

2.5 GHz de frecuencia.

240 unidades de computación.

240 núcleos para acelerar trazado de rayos.

Bus de 256 bits.

32 GB de memoria GDDR6 a 21 GHz.

512 MB de caché infinita apilada en 3D.

TBP de 500 vatios.

La Radeon RX 7950 XT tendrá el triple de shaders que la Radeon RX 6900 XT

Las posibles especificaciones de la Radeon RX 7950 XT parecen demasiado buenas para ser ciertas, pero son perfectamente creíbles. Por un lado, ese altísimo conteo de shaders se puede alcanzar sin problemas combinando dos GPUs en un diseño MCM, como ya hemos dicho, y por otro lado los 512 MB de caché infinita también encajarían en el encapsulado gracias al apilado en 3D. Esta última debería mejorar el rendimiento en resoluciones 4K, ya que los 128 MB de caché infinita que traen las RX 6000 se quedan «cortos» cuando nos movemos en esa resolución.

El aumento de los núcleos para trazado de rayos debería traducirse en una mejora notable en términos de potencia bruta trabajando con dicha tecnología, pero habrá que valorar también los cambios que AMD introduzca a nivel de arquitectura. En este sentido, es necesario recordar que la arquitectura RDNA 2 tiene carencias importantes cuando trabaja con trazado de rayos, ya que los núcleos dedicados comparten recursos con las unidades de texturas, no pueden trabajar de forma asíncrona y una parte del trazado de rayos sigue corriendo a cargo de los shaders.

Si comparamos con la Radeon RX 6900 XT las diferencias son enormes, ya que la Radeon RX 7950 XT multiplicaría por tres el número de shaders, y contaría también con el doble de memoria gráfica. Representará un aumento de rendimiento significativo, pero no debemos caer en el error de pensar que este va a ser lineal, es decir, la Radeon RX 7950 XT no va a rendir tres veces más que la Radeon RX 6900 XT en juegos, pero puede que sí que llegue a doblarla.

La presentación de la serie Radeon RX 7000 está prevista para finales de este año, como os hemos comentado, aunque todavía no tenemos una fecha concreta y tampoco sabemos qué modelos llegarán primero. Con todo, creo que lo más probable es que AMD empiece por los más potentes, como hizo en su momento con las Radeon RX 6000.