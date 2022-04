Los precios de las tarjetas gráficas llegaron a niveles que hace un par de años no nos habríamos podido llegar a imaginar, ni siquiera teniendo como referencia la anterior crisis del sector que, al igual que en esta ocasión, estuvo motivada principalmente por la enorme demanda de tarjetas gráficas de consumo general para minería.

Ha sido complicado, la verdad. Tengo constancia de que algunos de nuestros lectores se lanzaron a comprar una GeForce RTX 30 tan pronto como estuvieron disponibles, y también sé que aquellos que tuvieron dudas y no lo hicieron al final se acabaron arrepintiendo. También he conocido algunos casos de personas cercanas que se han atrevido a comprar una Radeon RX 6500 XT a pesar de mi recomendación de no hacerlo, y que al final han acabado devolviendo dicha tarjeta gráfica.

Por suerte, hace no mucho pudimos confirmar que los precios de las tarjetas gráficas estaban empezando a bajar, y que era solo cuestión de tiempo hasta que acabaran llegando, por fin, a su nivel recomendado. Obviamente esa bajada de precio no está siendo igual de rápida en todos los mercados, pero al final lo importante es que las aguas están volviendo a su cauce, aunque esto se esté produciendo con más lentitud de lo que nos gustaría.

Debido a la enorme inflación que se produjo en el mercado de las tarjetas gráficas desde finales de 2020, y que se ha ido manteniendo con oscilaciones importantes hasta nuestros días, ha sido muy complicado valorar de una manera apropiada las diferentes tarjetas gráficas que han ido lanzando NVIDIA y AMD, especialmente desde una perspectiva coste por fotograma, es decir, haciendo una aproximación precio rendimiento.

Esa realidad me ha llevado en más de una ocasión a hacerme un par de preguntas, si hubiera sido posible comprar las distintas tarjetas gráficas que han lanzado NVIDIA y AMD a su precio recomendado, ¿cuáles habrían sido las mejores en relación precio-prestaciones? ¿Y cuál de todas ellas habría sido la ganadora absoluta? Creo que son dos temas interesantes, y por ello me he animado a trasladarlos a este artículo.

Tarjetas gráficas y precios recomendados

Antes de entrar a valorar cuáles habrían sido las mejores tarjetas gráficas de esta generación si hubieran llegado al mercado a su precio recomendado, es decir, si no se hubieran visto afectadas por esa enorme inflación, es necesario conocer los precios base de cada una de ellas, ya que de lo contrario podríamos acabar perdidos entre esa disparidad de precios que utilizan las diferentes ensambladoras.

Precios recomendados de las tarjetas gráficas NVIDIA GeForce RTX 30

Voy a partir del precio recomendado que tuvo cada modelo en el momento de su lanzamiento, un matiz importante ya que recibieron un pequeño incremento tiempo después. Así, por ejemplo, la GeForce RTX 3080 pasó de los 719 euros a los 759 euros, la RTX 3070 subió a los 549 euros y la GeForce RTX 3060 Ti también subió a 439 euros.

GeForce RTX 3050: su precio recomendado es de 279 euros.

GeForce RTX 3060: su precio recomendado es de 335 euros.

GeForce RTX 3060 Ti: tiene un precio recomendado de 419 euros. Subió a 439 euros.

GeForce RTX 3070: su precio recomendado de venta es de 519 euros. Subió a 549 euros.

GeForce RTX 3070 Ti: tiene un precio recomendado de 619 euros. Recibió una subida a 649 euros.

GeForce RTX 3080: su precio recomendado es de 719 euros, pero subió a 759 euros.

GeForce RTX 3080 Ti: su precio recomendado es de 1.199 euros, pero subió a 1.269 euros.

GeForce RTX 3090: el precio recomendado fue de 1.549 euros, y acabó subiendo a 1.649 euros.

el precio recomendado fue de , y acabó subiendo a 1.649 euros. GeForce RTX 3090 Ti: ha llegado con un precio recomendado de 2.249 euros.

Precios recomendados de las tarjetas gráficas AMD Radeon RX 6000

Como en el caso anterior, parto de los precios recomendados que dio AMD en el momento del lanzamiento de cada una de estas tarjetas gráficas, ya que nuestro objetivo es definir el valor que ofrecían en relación precio-prestaciones justo en ese momento.

Radeon RX 6500 XT: tiene un precio recomendado de 200 euros.

Radeon RX 6600: su precio recomendado es de 339,99 euros.

su precio recomendado es de . Radeon RX 6600 XT: tiene un precio recomendado de 389,99 euros.

Radeon RX 6700 XT: el precio recomendado es de 489,99 euros.

Radeon RX 6800: tiene un precio recomendado es de 599,99 euros.

Radeon RX 6800 XT: su precio recomendado de 699,99 euros.

su precio recomendado de . Radeon RX 6900 XT: el precio recomendado es de 1.099,90 euros.

Tarjetas gráficas y tecnologías de valor

En los tiempos que corren ya no tiene sentido decidir qué tarjetas gráficas ofrecen el mejor valor precio prestaciones limitándonos, como antaño, al rendimiento que estas pueden ofrecer en bruto. No obstante, hay que reconocer que AMD ha hecho un excelente trabajo con las Radeon RX 6000, ya que estas ofrecen un rendimiento muy bueno en rasterización, y suponen una mejora importante frente a las Radeon RX 5000.

El trazado de rayos y el reescalado han llegado para quedarse, y por eso son dos factores que también debemos tener en cuenta a la hora de realizar esa valoración a la que hice referencia en el párrafo anterior. Una tarjeta gráfica puede ser más potente que otra en rasterización, pero menos potente en trazado de rayos y contar, además, con una tecnología de reescalado de la imagen claramente inferior, tanto por calidad como por rendimiento.

Así, la GeForce RTX 3050 rinde menos que la Radeon RX 6600 en rasterización, pero cuando introducimos el trazado de rayos y el DLSS en la ecuación, la primera acaba siendo la vencedora. No hablo sin motivos, en Control, por ejemplo, la Radeon RX 6600 no puede mantener 30 FPS estables con calidad máxima, resolución 1080p y trazado de rayos, mientras que la RTX 3050 consigue una media de 31 FPS, y si activamos el DLSS en modo calidad alcanza los 54 FPS. La diferencia es enorme, como vemos.

Es cierto que las Radeon RX 6000 pueden utilizar el FSR, que es una tecnología de reescalado espacial, y que este logra un resultado más que aceptable en el modo ultra calidad, pero no está a la altura del DLSS, y por tanto no debe ser valorado de la misma manera. Lo mismo haría si el DLSS fuese una solución de AMD, no hay favoritismos aquí, solo una dosis de realidad.

Rendimiento y precio: Una valoración conjunta

Las tarjetas gráficas GeForce RTX 30 son más potentes que las Radeon RX 6000 en trazado de rayos, es un tema que ya hemos tocado en más de una ocasión, de hecho incluso publicamos una guía de equivalencias en su momento donde encontraréis una relación aproximada de rendimiento que, sin duda, os será de gran ayuda, ya que no he encontrado nada parecido en ningún otro medio, y la hice porque yo mismo necesitaba tener una referencia fiable y clara para mis artículos. Si hablamos de equivalencias de rendimiento bajo rasterización, también tenemos otra guía muy clara que se centra en ese aspecto, y que encontraréis a través de este enlace.

Actualmente, la tarjeta gráfica más potente es también la más cara. La GeForce RTX 3090 Ti se perfila como lo mejor de lo mejor, pero su precio es tan alto que triplica el coste de una GeForce RTX 3080. ¿Ofrece un rendimiento lo bastante alto como para compensar esa diferencia de precio? La respuesta es un no rotundo, y lo mismo ocurriría con la Radeon RX 6900 XT, que es la solución gráfica más potente de AMD, si la comparamos con la Radeon RX 6800 XT.

Para ilustrar el tema del rendimiento he incluido dos gráficas que se centran en rasterización. En la gama alta los datos de rendimiento recogidos utilizan resolución 4K, mientras que en los modelos de gama media-alta y gama media se incluyen datos de rendimiento en resolución 1080p.

Como podemos ver en la gráfica, la GeForce RTX 3090 Ti rinde un 18% más que la GeForce RTX 3080 en 4K, pero cuesta el triple. Por su parte, la GeForce RTX 3080 Ti rinde un 10% más que la GeForce RTX 3080 y costaba, en su lanzamiento, 480 euros más, lo que significa que tiene un mejor valor precio-prestaciones que la GeForce RTX 3090 Ti. Por el lado de AMD, la Radeon RX 6800 XT cuesta casi la mitad que la Radeon RX 6900 XT, y rinde solo un 7% menos.

Partiendo de esta sencilla comparativa, y viendo los precios recomendados que tuvo cada una de esas tarjetas gráficas en su lanzamiento, la conclusión está bastante clara, las GeForce RTX 3080 y Radeon RX 6800 XT fueron las que mejor valor precio-prestaciones ofrecieron en su lanzamiento. Personalmente, si tuviera que decantarme por una de ellas me iría directamente a por la GeForce RTX 3080 porque:

Rinde mucho mejor con trazado de rayos activo.

No se «ahoga» al activar el trazado de rayos en resolución 4K.

Cuenta con el valor añadido del DLSS, que marca una diferencia enorme.

La segunda gráfica nos muestra el rendimiento de la gama media-alta, y también de la gama media. En estas categorías se encuentran, normalmente, las tarjetas gráficas más interesantes en relación precio-prestaciones, sobre todo si tenemos un presupuesto muy ajustado.

Siguiendo el enfoque anterior, vemos que la Radeon RX 6700 XT es la más potente en rasterización, pero cuesta 489,99 euros y solo supera por un 3% a la GeForce RTX 3060 Ti, que costaba en su lanzamiento 419 euros. La Radeon RX 6600 XT es un 10% más lenta que la solución de NVIDIA, pero a cambio tenía un precio un poco más bajo, 389,99 euros. Obvia decir que esa escasa diferencia de precio no compensa en absoluto bajar de la GeForce RTX 3060 Ti ala Radeon RX 6600 XT.

La GeForce RTX 3050 es un 16% más lenta que la Radeon RX 6600, pero cuesta 60 euros menos y cuenta con la ventaja del DLSS, y de su mayor rendimiento en trazado de rayos. Por su parte, la GeForce RTX 3060 posiciona como una tarjeta gráfica muy atractiva, ya que rinde un 5% más que la Radeon RX 6600 y cuesta casi 5 euros menos. Rinde mejor en trazado de rayos y también tiene a su favor el DLSS. La Radeon RX 6500 XT no tiene, a mi juicio, el valor suficiente para que merezca ser considerada como una opción.

Una elección complicada, sin duda, siguiendo un estricto criterio de valor precio-prestaciones, la RTX 3060 fue la mejor opción dentro de su gama, partiendo siempre del precio recomendado. Dentro de la gama media-alta la Radeon RX 6700 XT fue una opción muy sólida en rasterización, pero su precio de venta recomendado era mucho mayor que el de la GeForce RTX 3060 Ti, y esta última rendía mejor en trazado de rayos y contaba con la ventaja del DLSS, así que es evidente que la opción de NVIDIA también era mejor opción. Por lo que costaba una Radeon RX 6700 XT, podíamos invertir un poco más e irnos directamente a por la GeForce RTX 3070.

Notas finales: Una «generación perdida» que pudo ser muy interesante

Tanto NVIDIA como AMD dieron forma a una «nueva generación» muy interesante, no solo por la evolución que representaban frente a la anterior en términos de rendimiento, sino también en términos de precio. Para entender mejor esto solo hay que poner algunos ejemplos concretos de rendimiento de tarjetas gráficas intergeneracionales.

La Radeon RX 6700 XT logró superar a la GeForce RTX 2080 Super, mientras que la Radeon RX 5700 XT estaba solo un poco por encima de la RTX 2070. Por otro lado, la RTX 3070 consiguió un rendimiento muy similar al de una RTX 2080 Ti, aunque como os contamos en nuestro análisis no llegó a superarla. Con todo, que una tarjeta gráfica de 519 euros logre estar casi al nivel de otra que costaba 1.259 euros es, desde luego, digno de mención.

Con la GeForce RTX 3080 y la Radeon RX 6800 XT tanto NVIDIA como AMD subieron el listón a un nivel verdaderamente sorprendente, «domaron» de verdad el 4K y los 60 FPS, y en el caso de NVIDIA hizo lo propio con el trazado de rayos, gracias a sus núcleos RT de segunda generación y al DLSS. Resulta curioso, además, que algunas tarjetas gráficas que fueron criticadas y polemizadas, como la GeForce RTX 3060, al final han acabado ofreciendo un valor muy sólido en relación precio prestaciones, siempre que partamos de su precio recomendado.

Espero, y deseo, que las GeForce RTX 40 y las Radeon RX 7000 no vuelvan a pasar por la misma situación que vivieron sus antecesoras, que ambas gocen de una buena disponibilidad y que ofrezcan un rendimiento muy competitivo ya que esto, al final, nos beneficiará a todos. Ya sabéis lo importante que es la competencia en el mundillo tecnológico, y como ejemplo más cercano tenemos a AMD, que solo se ha «animado» a lanzar nuevos procesadores Ryzen económicos cuando le ha visto los colmillos a Alder Lake-S.