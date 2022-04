El sector de las tarjetas gráficas sigue bastante revuelto, y es que el proceso de normalización está tardando bastante más de lo previsto, y los precios todavía no han terminado de volver a la normalidad. Con todo, ya estamos empezando a ver la luz al final del túnel, y esto ha hecho que cada vez más usuarios estén empezando a considerar la compra de una nueva tarjeta gráfica.

Sin embargo, después de tanto tiempo estancados en un mercado con precios inflados y sin poder actualizar nuestras guías de compra porque no tenía sentido hacerlo, ya que no era un buen momento para comprar y no os voy a recomendar algo que cuesta dos o tres veces su precio recomendado, es normal encontrarse perdido cuando tenemos que empezar a repasar las ofertas de los principales minoristas.

Por otro lado, la concurrencia de diferentes generaciones y gamas de tarjetas gráficas no hace más que complicar las cosas. Elegir bien nuestra nueva tarjeta gráfica puede ser muy complicado, este fue un tema que ya tocamos en su momento cuando actualizamos una de nuestras guías más populares. Hoy quiero ser más específico, y voy a compartir con vosotros tres tarjetas gráficas que no deberíamos comprar, y seis alternativas que serían una buena alternativa, aunque teniendo siempre en cuenta que sus precios todavía no se han normalizado.

Como siempre, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y estaré encantado de ayudaros a resolverla. Os recuerdo que, si todo va según lo previsto, es probable que dentro de uno o dos meses el precio de las tarjetas gráficas ya haya vuelto casi por completo a sus niveles recomendados, así que si podéis esperar un pocoa más antes de comprar sería lo ideal, sin ninguna duda.

Tres tarjetas gráficas que debes evitar

Radeon RX 6500 XT: La peor de su generación

Esta tarjeta gráfica debe ser reconocida como la peor de su generación, y sí, ha hecho méritos de sobra para conseguir esa calificación. La Radeon RX 6500 XT es una tarjeta gráfica que debería ser de gama media y que tendría que competir con la GeForce RTX 3050, pero al final ha quedado en una posición muy difícil de describir, y más propia de un modelo de gama media-baja.

¿Por qué es una tarjeta gráfica a evitar?

Pues es muy sencillo, porque es un modelo que está fuertemente capado y recortado, solo tiene 4 GB de memoria gráfica y no ha sido capaz de superar en rendimiento a su antecesora, la Radeon RX 5500 XT de 4 GB, de hecho esta rinde mucho mejor cuando se utiliza en sistemas con conectores PCIE Gen3.

La Radeon RX 6500 XT no ha cumplido con las expectativas que ha generado. Es un producto de nueva generación con un rendimiento inferior al de su equivalente en la generación anterior, y encima viene limitada a PCIE Gen4 x4, lo que hace que, cuando se instala en un puerto PCIE Gen3 x16, trabaje en modo x4 y pierda mucho rendimiento.

Es cierto que es una de las tarjetas gráficas que más cerca están de su precio recomendado, ya que podemos hacernos con ella por unos 232 euros, pero es una mala inversión. Es mejor ahorrar un poco más y comprar directamente un modelo superior, como la Radeon RX 6600, que tiene el doble de memoria gráfica y rinde entre un 70% y un 111% más, dependiendo de la resolución utilizada.

Alternativa recomendada: la Radeon RX 6600 si quieres elegir una solución gráfica de AMD (disponible desde 389 euros), o la GeForce RTX 3050 (disponible desde 376,89 euros).

GeForce RTX 2060 con 12 GB: Un modelo sin sentido

La escasez de tarjetas gráficas llevó a los grandes del sector a realizar lanzamientos bastante cuestionables, y la GeForce RTX 2060 de 12 GB fue uno de ellos. Sus especificaciones son similares a las de la GeForce RTX 2060 Super, pero tiene un bus de memoria de 192 bits, frente al de 256 bits de aquella, y viene con 12 GB de memoria gráfica. Su rendimiento es ligeramente inferior al de la GeForce RTX 2060 Super.

¿Por qué es una tarjeta gráfica a evitar?

La GeForce RTX 2060 de 12 GB no solo no ofrece una mejora de rendimiento importante frente a la GeForce RTX 2060 de 6 GB, sino que además tiene un precio tan alto que se pisa directamente con la GeForce RTX 3060, una tarjeta gráfica que es más potente en rasterización, y que la supera todavía más en trazado de rayos. Esta tarjeta gráfica tiene un precio de partida de 480 euros, una cantidad que nos permitiría comprar una tarjeta gráfica más potente y de nueva generación.

Es cierto que la GeForce RTX 2060 de 12 GB rinde bien en juegos, y que puede mover cualquier cosa en 1080p y 1440p, pero es un modelo poco afortunado porque no se ha sabido cuadrar en términos de precio, y esto la ha relegado a una posición de total irrelevancia. Comprar esta tarjeta gráfica al precio al que está disponible ahora mismo es un error de manual, así que no caigas en él.

Si esta tarjeta gráfica se hubiera colocado en un nivel de precio inferior al de la GeForce RTX 3060 sí que habría sido una opción interesante, pero por desgracia no ha sido así. No obstante, estamos ante un modelo que solo es una compra a evitar porque tiene el precio muy mal ajustado, lo que significa que si en un futuro este cae a menos de 300 euros sí que podría ser una solución a tener en cuenta.

Alternativa recomendada: si quieres optar por una solución gráfica de NVIDIA, la mejor alternativa sería la GeForce RTX 3060, que tiene también 12 GB de memoria gráfica GDDR6 y se puede comprar a partir de 429,95 euros. En caso de que prefieras una tarjeta gráfica de AMD, la Radeon RX 6600 XT sería la opción más cercana, ya que se puede comprar desde 472,05 euros. Es más potente en rasterización que la RTX 3060, aunque también es más cara, rinde peor en trazado de rayos y carece del valor que ofrece el DLSS, así que tenlo en cuenta.

GeForce RTX 3090 Ti: Es la más potente, pero es demasiado cara

Como amante de la tecnología debo reconocer que me encantan las tarjetas gráficas, y que los modelos tope de gama me parecen un auténtico «caramelito». Sin embargo, la escasa diferencia de rendimiento que suelen ofrecer frente a los modelos de gama alta y sus precios prohibitivos las convierten, en la mayoría de los casos, en una mala inversión desde la perspectiva rendimiento por euro invertido. La GeForce RTX 3090 Ti es, sin duda, el máximo exponente de esto en la presente generación.

¿Por qué es una tarjeta gráfica a evitar?

La GeForce RTX 3090 Ti es una compra que deberíamos evitar porque solo supera a la GeForce RTX 3090 en un 8% de media, pero es, como mínimo, entre 400 y 500 euros más cara que aquella. Obviamente, no vale la pena pagar esa diferencia para conseguir una mejora media de solo el 8%, aunque entiendo que aquellos usuarios que quieren tener lo más potente cueste lo cueste no verán un problema en este argumento que os acabo de dar.

Al final es lo que he dicho en otras ocasiones, cada usuario es un mundo, y aquellos que pueden permitirse gastar 2.000 o 3.000 euros en una tarjeta gráfica lo harán aunque la diferencia de rendimiento frente al modelo anterior sea mínima. Solo hay que ver que el stock de la GeForce RTX 3090 Ti se encuentra prácticamente agotado para darse cuenta de ello.

Personalmente, creo que la GeForce RTX 3090 Ti ha sido una demostración de fuerza bruta por parte de NVIDIA, un golpe de autoridad sobre la mesa con el que el gigante verde ha dejado claro que ha ganado la guerra de la generación actual en términos de rendimiento, y aplicado a todos los frentes (rasterización y trazado de rayos). No obstante, esto no cambia el hecho de que dentro del catálogo de NVIDIA hay tarjetas gráficas mucho más interesantes en relación precio-rendimiento, incluso si queremos priorizar la potencia.

Alternativa recomendada: en este caso, creo que lo ideal sería una GeForce RTX 3080 Ti, ya que es una tarjeta gráfica que solo es un 8% más lenta, de media, que la GeForce RTX 3090 Ti, y sin embargo cuesta la mitad. Podemos conseguirla desde 1.449 euros.

Su rendimiento es excelente, incluso en 4K, y aguanta muy bien el tipo al activar el trazado de rayos, así que es la mejor opción que existe ahora mismo dentro de la gama alta. La Radeon RX 6900 XT podría ser una opción si prefieres a AMD, ya que podemos comprarla desde 1.396,78 euros, pero debes tener en cuenta que rinde hasta la mitad menos que la GeForce RTX 3080 Ti en trazado de rayos, y que es un 6% más lenta en rasterización.

¿Es un buen momento para comprar tarjetas gráficas?

Siento totalmente sincero, no, sigue sin ser un buen momento, pero desde luego la situación está mucho mejor que hace cosa de un mes, y ahora sí que es posible encontrar algunas tarjetas gráficas a precios verdaderamente razonables. Por ejemplo, la GeForce RTX 3080 Ti tiene un precio recomendado mínimo, en su versión Founders Edition, de 1.269 euros, y la versión que os hemos enlazado al señalarla como alternativa recomendada a la GeForce RTX 3090 Ti cuesta 1.449 euros. Es una diferencia de precio aceptable, sobre todo teniendo en cuenta que no se trata de un modelo con un acabado básico.

Como os he dicho al principio de esta guía, si todo va según lo previsto el precio de las tarjetas gráficas debería seguir bajando hasta normalizarse entre finales de abril y mediados de mayo, aproximadamente. Sin embargo, estamos hablando de una posibilidad, y por ello puede ser que al final los precios tampoco terminen de normalizarse en esas fechas, o que incluso se produzca algún repunte menor. No sería la primera vez, de hecho.

Por otro lado, es cierto que la nueva generación de tarjetas gráficas está cada vez más cerca, pero debemos tomarnos esto con mucha cautela. Que las GeForce RTX 40 y las Radeon RX 7000 vayan a llegar entre el tercer y el cuarto trimestre no significa que lo mejor sea esperar, sin más. Cabe la posibilidad de que estas sufran también las consecuencias de una disponibilidad relativamente baja, y que encima se vean afectadas por la especulación y la reventa. Si esto ocurre, es evidente que será imposible comprarlas a su precio recomendado.

Con todo, si decidís esperar a la nueva generación de tarjetas gráficas, me permito daros un consejo, y es que intentéis reservar una unidad tan pronto como sea posible. Algunos de nuestros lectores lo hicieron cuando se anunciaron las GeForce RTX 30, y gracias a eso pudieron conseguir, por ejemplo, una GeForce RTX 3060 Ti por 475 euros, una GeForce RTX 3070 por 550 euros y una GeForce RTX 3080 por menos de 800 euros, todas con diseños personalizados (no eran las versiones FE de NVIDIA). Obvia decir que hicieron una excelente inversión, ya que esto ocurrió a finales de 2020.

De nuevo os soy sincero, y creo que los especuladores han encontrado un negocio redondo en la compra y reventa a precios inflados de tarjetas gráficas, y que no van a dejar pasar la oportunidad de volver a ganar mucho dinero haciendo lo propio con las tarjetas gráficas de nueva generación. No obstante, hay una cosa que todavía no hemos tenido en cuenta, y es lo que ocurrirá en el mercado de segunda mano.

Puede que, con la llegada de las tarjetas gráficas de nueva generación, se produzca una llegada masiva de tarjetas gráficas GeForce RTX 30 y Radeon RX 6000 al mercado de segunda mano, algo que podría tener un impacto muy positivo incluso en los precios de los modelos nuevos, y que daría la oportunidad a muchos usuarios de conseguir una tarjeta gráfica potente haciendo una inversión relativamente pequeña.

Si os preocupa la vida útil de esas tarjetas gráficas os digo que podéis estar tranquilos, al fin y al cabo Xbox Series X y PS5 ya han demostrado que sus GPUs están más o menos al nivel de una RTX 2060 si unimos rasterización y trazado de rayos, así que incluso con una GeForce RTX 3060 de 12 GB deberíais poder aguantar prácticamente todo el ciclo de vida de esta nueva generación de consolas.