Ayer mismo se daba a conocer que Elon Musk alcanzaba la importante cifra del 9,2% del total de las acciones de Twitter, convirtiéndose en el accionista mayoritario de la compañía. Y es que si algo nos ha quedado claro durante los últimos años, es que el excéntrico multimillonario adora esta red social, habiendo sido uno de sus principales medios de comunicación tanto para sus pensamientos personales, como incluso para algunos anuncios de sus empresas.

Así pues, si bien Elon sigue sin contar con el control de Twitter, sí que ha pasado a tener una relevancia bastante importante en ella. Tanto que ha decidido hacer un primer movimiento publicando una encuesta preguntando a los usuarios si quieren o no que la red social incluya un botón de edición. Un mensaje publicado con el desparpajo característico de Musk, con unas opciones en las que podremos elegir entre «yse» y «on» que muchos parecían tomarse a broma al comienzo, pero que fue retuiteada más tarde por por el el propio Parag Agrawal, CEO de Twitter, junto con el siguiente mensaje: «Las consecuencias de esta encuesta serán importantes. Vote con cuidado«.

Do you want an edit button?

— Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022