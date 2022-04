Twitter y la función de edición: sí, pero no por Elon Musk

Casi podemos contar las horas desde la llegada de Elon Musk a Twitter, y parece que la red social del pajarito ya está revolucionada de puertas para dentro. Y, personalmente, me ha parecido ver una interesante señal de que entre los responsables de la red social, quizá las formas de Musk no estén haciendo demasiada gracia. Algo comprensible, por otra parte, pues ya sabemos que el multimillonario es bastante dado a los excesos verbales.

El caso es que, como te contamos ayer mismo, Musk publicó una encuesta en su cuenta de Twitter, consultando a los usuarios si estaban a favor o en contra de que la red social añadiera una función para editar los tweets. Y claro, como no podía ser de otra manera, la elección mayoritaria, con un 73,6% sobre más de 4,4 millones de votos, fue para el sí. Y quizá la consulta de Musk tuviera que ver con la broma del April Fools de Twitter del pasado viernes, al publicar un tweet en el que se afirmaba precisamente eso, que estaban preparando esa función.

Do you want an edit button? — Elon Musk (@elonmusk) April 5, 2022

Lo que no nos podíamos esperar el viernes, al ver la broma, pero pudimos empezar a especular que se hiciera una realidad a partir de la encuesta de Musk, se ha confirmado hoy con un tweet de una de las cuentas oficiales de la red social, en el que se confirma que Twitter ya está trabajando en la función de edición de tweets. Y es más, la versión beta de la misma estará lista “en los próximos meses” y debutará, como ya podíamos imaginar, en su función de labs, exclusiva de los usuarios de Twitter Blue.

Algo que me ha llamado la atención, eso sí, y la razón por la que hablo de que los excesos verbales de Musk podrían no hacer demasiada gracia en Twitter, es el tercer párrafo, de una sola línea, que pueder ver en el mensaje oficial de confirmación: “No, we didn’t get the idea from a poll 😉”. Una alusión clara y evidente a la encuesta del nuevo accionista de la compañía, y que viene a dejar claro que si esta función se está probando y va a ser liberada próximamente, no lo es por el tweet de Musk.

¿Marcar el terreno? ¿Evitar que el amigo Elon se apunte un tanto que no le corresponde? No lo sé, pero desde luego no parece una reacción particularmente amistosa.

now that everyone is asking… yes, we’ve been working on an edit feature since last year! no, we didn’t get the idea from a poll 😉 we’re kicking off testing within @TwitterBlue Labs in the coming months to learn what works, what doesn’t, and what’s possible. — Twitter Comms (@TwitterComms) April 5, 2022

Sea como fuere, ahora lo importante es ver en qué condiciones se despliega esa función. Y es que, aunque es ampliamente demandada, y muchos usuarios afirman que es para poder llevar a cabo correcciones menores, como erratas y faltas de ortografía, lo cierto es que puede ser empleado con fines mucho más aviesos, como por ejemplo modificar por completo el sentido de un mensaje una vez que éste haya obtenido cierta viralidad.

Así, personalmente entiendo que la función se debería limitar a correcciones menores (de unos pocos caracteres), que la red social debe identificar claramente que el tweet ha sido editado (y lo ideal sería que permitiera ver el mensaje original sin corregir), y que todos los usuarios que hayan hecho “Me gusta” y/o hayan retuiteado el original, reciban una notificación en la que se les advierte del cambio, por si desean revertir dichas acciones.