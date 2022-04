El anuncio de The Witcher 3 Next-Gen se produjo hace ya bastante tiempo, de hecho su lanzamiento estaba previsto para el segundo trimestre de 2022, una fecha que, al final, no se va a cumplir, ya que CD Projekt RED ha confirmado un retraso «indefinido», es decir, sin nueva fecha de posible lanzamiento. Es una mala noticia para los fans de la franquicia, entre los que me incluyo, aunque lo peor es esa incertidumbre en la que nos hemos quedado.

Nuestro compañero David ya nos adelantó ayer esta información, y no, no sabemos por qué se ha producido el retraso, y tampoco está claro si el retraso va a corto, medio o a largo plazo, aunque viendo el anuncio oficial que ha realizado el estudio polaco me huelo que la cosa va para largo. Os dejo el comentario oficial de CD Projekt RED sobre The Witcher 3 Next-Gen para que podáis sacar vuestras propias conclusiones:

“Hemos decidido que nuestro equipo de desarrollo interno realice el trabajo restante en la versión de próxima generación de The Witcher 3: Wild Hunt. Actualmente estamos evaluando el alcance del trabajo a realizar y, por lo tanto, tenemos que posponer el lanzamiento del segundo trimestre hasta nuevo aviso”.

En resumen, ni CD Projekt RED tiene claro cuánto tiempo tendrá que invertir en terminar el desarrollo de The Witcher 3 Next-Gen, y eso ya es una indicación clara de que la cosa no se va a resolver en unos pocos meses. No me atrevo a dar una fecha, pero ahora mismo pienso que es probable que no veamos The Witcher 3 Next-Gen hasta algún momento de 2023.

¿A qué puede deberse el retraso indefinido de The Witcher 3 Next-Gen?

Como anticipamos, no tenemos un comentario oficial por parte de CD Projekt RED, pero leyendo entre líneas se se pueden deducir bastantes cosas. La primera es que el proyecto ha cambiado de manos, y ahora se está realizando a nivel interno, lo que significa que el estudio polaco ha decidido intervenir para ocuparse de terminar el ciclo de desarrollo. Esto puede significar muchas cosas:

Un simple cambio de manos por una cuestión de agilizar un desarrollo que iba demasiado lento, cosa que me parece poco probable.

Una intervención necesaria porque CD Projekt RED no estaba contenta con el resultado que estaba mostrando The Witcher 3 Next-Gen.

Una mezcla de ambos puntos, o también una necesidad imperiosa de pulir y de optimizar el juego en su estado actual para lanzar un título mejor terminado y más acorde a las expectativas que ha generado.

Por lo que respecta a las mejoras que traerá The Witcher 3 Next-Gen podemos esperar la aplicación de trazado de rayos, así como una reducción de los tiempos de carga gracias a un mayor aprovechamiento de las unidades SSD actuales. No se ha especificado cómo utilizará The Witcher 3 Next-Gen el trazado de rayos, pero como dije en su momento lo ideal sería que estuviera centrado en la iluminación. Esta sería la opción más vistosa, y también la más exigente.

A pesar del tiempo que tiene The Witcher 3, se mantiene como un juego con un excelente acabado técnico, y es muy exigente. Para que os hagáis una idea, una GeForce RTX 2080 Super puede moverlo en 4K y calidad máxima con una tasa media de 70 FPS. Obvia decir que, al aplicarle trazado de rayos, el rendimiento se va a reducir considerablemente. Puede que sea un buen momento para integrar las principales tecnologías de reescalado del momento y compensar esa pérdida de rendimiento. Sí, me refiero al DLSS de NVIDIA y al FSR de AMD.

Esto me lleva a pensar, precisamente, en otra posibilidad interesante, y es que puede que The Witcher 3 Next-Gen esté quedando grande a la nueva generación. No hablo sin motivos, os recuerdo que tanto PS5 como Xbox Series X ya han demostrado que el trazado de rayos les queda grande, y que títulos como Dying Light 2 y Cyberpunk las han puesto «de rodillas». Puede que The Witcher 3 Next-Gen con trazado de rayos no funcione nada bien en ambas consolas, y que por eso CD Projekt RED haya tenido que intervenir, y que retrasar el lanzamiento.

Por si alguien pone en duda ese argumento, os recuerdo que The Witcher 3 ya sufrió un importante «downgrade» para adecuarlo a las capacidades de PS4 y Xbox One, y que esto no gustó nada a los jugadores de PC, que al final se encontraron con un título que no estaba a la altura de los vídeos que había mostrado CD Projekt RED anteriormente.

Os recuerdo que The Witcher 3 Next-Gen llegará como una actualización totalmente gratuita para los usuarios que ya tengan el original, aunque también estará disponible como un juego independiente, lo que quiere decir que aquellos que no lo tengan podrán comprarlo, y en un pack que incluirá todas sus expansiones.