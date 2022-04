Ingenuity logra batir sus propios récords

Mentiría si no dijera que siento cierta predilección por Ingenuity, la primera aeronave creada por el ser humano capaz de volar en otro planeta (excluyendo, claro está, los módulos empleados en las misiones tripuladas a la Luna para devolver a los astronautas a la órbita). Y que no se me malinterprete, no desmerezco el valor de Mars Perseverance ni de otros cientos de fascinantes misiones de exploración espacial, pero siento especial fascinación por el mini helicóptero que, en unos días, cumplirá un año volando en Marte.

Efectivamente, ya casi ha pasado un año desde que el Ingenuity nos hizo emocionarnos y aplaudir cuando su primer vuelo en el planeta rojo se completó y desde entonces, no ha hecho más que superarse a sí mismo. Y es que, recordemos, el plan original era que Ingenuity llevara a cabo cinco vuelos, en los que tomaría bastantes imágenes de su entorno. Unas fotos que posteriormente serían transferidas al Perseverance, que a su vez las haría llegar a la Tierra. Cinco misiones.

Y la NASA ha confirmado el éxito de su vuelo número 25. Sí, ha multiplicado por cinco los objetivos iniciales de la misión, y al menos de momento,, crucemos los dedos, nada señala que se encuentre al final de su vida útil. Y la prueba más clara de ello es que, como ya te adelantamos hace unos días, este último vuelo ha sido de récord o, para ser más exactos, de récords. Y es que ha sido el vuelo más largo, con una distancia de 704 metros, pero también el más rápido hasta la fecha, con una velocidad de casi 20 kilómetros por hora, según podemos leer en Slah Gear.

Como ya te contamos en su momento, a su misión inicial de tomar imágenes, pronto se añadió una segunda tarea: prospeccionar el terreno para incrementar la seguridad de los desplazamientos de Perseverance, una labor a la que se ha entregado durante el último año, pese a que inicialmente este cometido se reservaba para futuros helicópteros de otras misiones. Claro que si, como recordábamos hace unos días, la NASA nos ha dado con el Hubble una lección de dispositivos que superan ampliamente sus objetivos iniciales, podemos ver en estos nuevos logros del Ingenuity una muestra más de ello.

En estos días el Ingenuity se va acercando, poco a poco, a un área del cráter Jezero en la que los investigadores piensan que hubo una gran masa de agua hace millones de años. Así pues, el objetivo es dibujar el camino que deberá seguir Perseverance para llegar a dicho punto con el fin de tomar muestras. Unas muestras que persiguen comprobar si, en aquel momento, hubo vida en Marte.