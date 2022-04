Ingenuity realizará su vuelo más largo hasta la fecha

Ya ha pasado algo más de un año desde que Perseverance e Ingenuity llegaron al planeta rojo y, aunque en los últimos tiempos ya no se produce tanta información sobre la misión como en sus primeros meses, lo cierto es que ambos ingenios siguen llevando a cabo sus operaciones sobre la superficie de Marte y, de este modo, avanzando en un proyecto que ha vuelto a demostrar que la ingeniería, dando lo mejor de sí, nos puede llevar hasta las estrellas.

El último ejemplo de ello lo encontramos en la próxima misión que tendrá que acometer Ingenuity, el helicóptero que acompaña al laboratorio. Pero, antes de hablar de dicha misión, que constituirá su vuelo número 25, este es un buen momento para recordar que los planes iniciales de la NASA eran que el helicóptero fuera capaz de realizar cinco vuelos. Sin embargo, ya en abril del año pasado, los responsables de la misión verificaron que su vida útil se podía extender más allá de lo previsto inicialmente, algo que es una especialidad de la NASA, como ya hemos podido comprobar con el Hubble.

Así, como ya has podido leer en el párrafo anterior, ahora Ingenuity se está preparando para llevar a cabo su vuelo número 25, multiplicando de este modo por cinco lo que se esperaba inicialmente de él. Y es que gracias a que se ha mantenido operativo durante todo este tiempo, ahora Ingenuity aprovecha su capacidad de volar sobre el terreno para explorar las posibles rutas que, posteriormente, seguirá Perseverance.

The #MarsHelicopter completed its 24th flight on April 3. Now, Ingenuity is gearing up for Flight 25, which includes traveling 704 meters northwest – about 80 meters longer than the record-breaking Flight 9. Learn more about this intricate plan: https://t.co/Hsfd9xsh0L pic.twitter.com/Y2NyXxQs7I

— NASA JPL (@NASAJPL) April 5, 2022