Quizá recuerdes que, hace algo más de un año, se vendió el NFT del primer tweet publicado por Jack Dorsey en el servicio que, por aquellos entonces, acababa de crear. Todo empezó a gestarse en los días en los que Twitter cumplió 15 años, y muchos medios y usuarios de Twitter escarbamos en la memoria, al busca y captura del primer mensaje de su fundador. Esto ocurrió en marzo del año pasado, cuando Dorsey ya estaba mostrando bastante interés por la universo cripto y, ese mismo mes, se produjo la venta del NFT de su primer tweet.

Su comprador fue el inversor y emprendedor en criptomonedas Sina Estavi, y para hacerse con el codiciado NFT, que a la vista de muchos era una excelente inversión, pago nada menos que 2,9 millones de dólares (en criptomoneda). Sin embargo, lo que parecía ser una excelente inversión, finalmente se ha mostrado como un auténtico fiasco, que ha supuesto pérdidas millonarias para Estavi, que sin duda no esperaba un final tan amargo para su inversión

Y es que a finales de la semana pasada decidió vender el tan valioso NFT del tweet de Jack Dorsey, y sus estimaciones le hicieron pensar que el precio del activo digital superaría los 50 millones de dólares. Eso sí, como muestra de buena voluntad, dijo que destinaría el 50% de lo recaudado con esta lucrativa venta a organizaciones benéficas. Un negocio redondo, ¿verdad? De haber alcanzado los 50 millones y haber donado 25 a causas sociales, aún habría obtenido un beneficio neto de 22,1 millones de dólares en poco más de un año. Un plan redondo.

I decided to sell this NFT ( the world’s first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly

‌‌‌‌‌‌

🖇 https://t.co/cnv5rtAEBQ pic.twitter.com/yiaZjJt1p0

— Estavi (@sinaEstavi) April 6, 2022