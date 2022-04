Con el mercado de las tarjetas gráficas normalizándose, a algunos todavía nos cuesta llegar a entender como el precio de estos componentes básicos ha podido escalar al punto de dejar, durante más de un año, a muchos usuarios a la espera de poder ensamblar sus PC nuevos o actualizar los que ya emplean desde hace tiempo. Tiempos en los que solo los ordenadores portátiles han proporcionado un acceso normalizado a las generaciones más recientes de GPU (en su versión mobile, claro) y en los que tarjetas de hace dos generaciones se han vendido a precio de oro.

Ojo, al decir que no lo entiendo no quiero decir que no conozca y sepa interpretar las causas de la escalada de precios de las tarjetas gráficas. No, cuando digo que no lo entiendo, me refiero a que no me termina de entrar en la cabeza que la unión de mineros y revendedores, sumados a la escasez general del mercado de chips, hayan podido provocar una escalada como ésta. Se suele hablar con mucha frecuencia de las tormentas perfectas, pero no es tan común presenciarlas, y menos que se extiendan tanto en el tiempo.

Sea como fuere, hasta la más larga de las tormentas termina por disiparse, aunque no lo haga de golpe, sino de manera progresiva. Tal es el caso de lo que estamos viendo con las tarjetas gráficas, que más o menos desde principios de año iniciaron una desescalada de los precios. Un movimiento que todavía no se ha detenido, y que supone una enorme alegría precisamente para toda esas personas que mencionaba anteriormente, y que pueden llevar más de un año esperando para actualizar su PC.

La última actualización al respecto la encontramos en TechPowerUp y, como es clara tendencia los últimos meses, seguimos viendo descenso en los precios, a lo que debemos sumar el incremento en la disponibilidad de las mismas en el mercado (algo que, por norma general, y más en este tipo de situaciones, va de la mano). Con los datos de este gráfico, vemos que la media del mejor precio de las series RTX 30 y RX 6000 ya solo se sitúa un 19% y 12% sobre los precios recomendados por NVIDIA y AMD respectivamente. Por su parte, la disponibilidad ya roza el límite superior de la tabla.

Planteaba ayer mi compañero Isidro una pregunta que preocupa, y mucho, a quienes siguen el mercado de las tarjetas gráficas y temen que la buena situación sea temporal. Me refiero, claro, a si podemos esperar que se vuelva a producir una burbuja en los precios de las tarjetas gráficas como consecuencia de la demanda de los mineros. Y por suerte, las perspectivas no apuntan en ese sentido, al menos a corto plazo, con las criptomonedas y otros criptoactivos como los NFT en una situación no especialmente positiva, y con cambios cada vez más cercanos en el proceso de minado de Ethereum.

Al final, después de todo, buenas noticias.