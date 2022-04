Hay una nueva promoción en marcha para atraer suscriptores a PC Game Pass y se basa en lo que más suele gustarle al personal, regalando en este caso 3 meses gratis en PC Game Pass, siempre y cuando se cumplan con los requisitos para acceder a la misma.

¿Qué requisitos son esos? Microsoft quiere agradecer a quienes jugaron a Age of Empires IV, Forza Horizon 5 y Halo Infinite de salida regalándoles tres meses gratis de PC Game Pass, pero dentro de ciertos límites entre los que se destaca el que hubiesen jugado desde su lanzamiento hasta el 28 de febrero y el más típico de solo para nuevos usuarios*.

Pero ¿cómo van a ser nuevos usuarios si ya estuvieron jugando a los títulos de marras? Se refieren, evidentemente, a PC Game Pass. Es decir, solo pueden aprovecharse de esta promoción quienes no hayan estado suscritos nunca antes al servicio. Nada nuevo bajo el sol, cabe añadir.

