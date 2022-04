Dragonflight va a ser una palabra muy, muy repetida durante los próximos días y semanas por los jugadores de World of Warcraft. Y es que, como ya te adelantamos a principios de marzo, hoy era el día elegido por Activision-Blizzard para presentar la nueva y muy esperada expansión de WoW, quizá juego de rol multijugador masivo en línea más popular del mundo y, sin duda, uno de los más veteranos y queridos por su legión de jugadores.

Recordemos que la anterior expansión de World of Warcraft, Shadowlands, fue presentada en la BlizzCon de 2019, si bien es cierto que aún tuvo que pasar un año hasta que ésta llegó al mercado, ya en noviembre de 2020. Con respecto a Dragonflight, y como era de esperar, todavía no hay datos concretos sobre cuando saldrá a la venta, por lo que nuestra recomendación al respecto para los jugadores de WoW es que se lo tomen con mucha ilusión, desde luego, pero también con bastante calma.

Y es que, por una parte, y dada su situación actual, a Activision-Blizzard le interesa, y mucho, protagonizar titulares relacionados con sus juegos, y no con sus polémicas. Así, lanzar World of Warcraft: Dragonflight lo antes posible, en cuestión de pocos meses, serviría para que se hablara un poco más sobre los juegos de la compañía, justo en en un momento en el que eso es lo mejor que le podría pasar. Claro que, por otra parte, la propuesta es singularmente ambiciosa, por lo que es bastante probable que se tome su tiempo.

World of Warcraft: Dragonflight – En tierra de dragones

Sea como fuere, y como ya puedes deducir por su nombre, en World of Warcraft: Dragonflight el protagonismo se centra en los dragones, con el debut de una nueva raza, los Dracthyr, mitad humanos y mitad dragones que además, de su mano, traen una nueva clase que será exclusiva para la nueva raza, evoquer. Estas nuevas criaturas tienen su origen en las Islas Dragón, un nuevo mapa compuesto por cinco zonas, una inicial y otras cuatro para subir nivel.

¿Y qué propiedades definen a los Dracthyr con la clase evoquer? Pues las que seguramente ya estás imaginando, y que van desde volar hasta emplear aliento de fuego para quemar a los enemigos con una poderosa llamarada. Los Dracthyr podrán optar por las especializaciones DPS y curandero y, como no podría ser de otra manera, contarán con múltiples opciones de personalización de su aspecto. A la espera de la llegada de World of Warcfraft: Dragonflight, la verdad es que la premisa resulta muy atractiva, y seguramente el lore que desarrolle la historia de estos nuevos elementos los haga todavía más interesantes.

Esta es, claro, la principal novedad de esta expansión y la que le da nombre, pero no es la única y, para algunos jugadores, ni siquiera la más importante. Y es que, después de la simplificación que experimentó el árbol de talentos en la anterior expansión, Shadowlands, parece que Activision-Blizzard con World of Warcraft: Dragonflight pretende no solo revertir ese cambio, sino mejorar el modelo de árbol de talentos presente en versiones anteriores, con la posibilidad de crear varios perfiles de árbol distintos, que podremos seleccionar a voluntad cuando los necesitemos.

La desarrolladora todavía se guarda sorpresas con respecto a World of Warcraft: Dragonflight, que irá revelando durante los próximos meses, hasta el lanzamiento de la expansión. Pero, solo con lo visto hasta el momento, sí que parece que nos encontramos frente a la actualización más ambiciosa de la historia de WoW.

Además, el evento de hoy no solo se ha dedicado a la presentación de World of Warcraft: Dragonflight. Además, Activision-Blizzard ha anunciado que los servidores de la rama World of Warcraft Classic, que actualmente se basan en la ampliación Burning Crusade, darán próximamente el salto a Wrath of the Lich King, una de las ampliaciones más y mejor recordadas por muchos de los usuarios más veteranos de WoW. La llegada de World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic se producirá a finales de año. ¿Quién sabe? Puede que llegue incluso antes que la expansión.