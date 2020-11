World of Warcraft: Shadowlands ya está disponible

Ayer, cumpliendo con la fecha exacta de su 16 aniversario, Blizzard presentó por fin la primera actualización y disponibilidad del pre-parche de World of Warcraft: Shadowlands, la entrada y comienzo de esta impresionante expansión en la que Horda y la Alianza se enfrentarán a los misterios de la muerte mientras se adentran en los reinos del más allá, las almas de aquellos que cayeron, y los temibles poderes de este nuevo mundo.

Aunque tal y como han declarado en numerosas ocasiones sus desarrolladores, en parte como disculpa de sus repetidos retrasos, Shadowlands supondrá uno de los mayores cambios e introducción de contenidos realizados nunca dentro de este MMO, así como una fuerte escalada a nivel técnico.

Por nuestra parte ya estamos probando esta nueva expansión, esperando poder traeros pronto nuestro análisis en profundidad; pero si tienes interés en conocer más sobre esta nueva expansión, a continuación repasaremos sus principales añadidos.

World of Warcraft vuelve a apostar por la nostalgia y epicidad

Continuando de forma directa con los últimos sucesos de Battle of Atheroz, tras el acto de destrucción perpetrado por Sylvanas ha abierto el camino al más allá. Los defensores más entregados de Azeroth han acabado en una oscuridad que lo devora todo. Una antigua fuerza mortal amenaza con romper sus ataduras y deshilachar la realidad. Reinos ocultos de maravillas y terrores esperan a aquellos que se atrevan a pasar al otro lado.

Y es que las Tierras Sombrías albergan el reino de los difuntos, en un mundo entre mundos cuyo delicado equilibro preserva la vida y la muerte de todo este universo.

Como adalid de Azeroth, se te ha otorgado el poder de cruzar en cuerpo y alma. Ahora debes investigar una conspiración para deshacer el cosmos y ayudar a las leyendas del pasado y del presente de Warcraft a regresar a su hogar… o a cruzar al otro lado.

En tu viaje forjarás un pacto trascendental con una de las cuatro fuerzas que tienen el control de las Tierras Sombrías, las curias, cuyo poder sobrenatural te ayudará a enfrentarte a las fuerzas del Carcelero, la malévola entidad que domina las profundidades sin esperanza de Las Fauces, poniendo a prueba tu determinación para salvar las almas perdidas por los laberínticos pasillos de Torghast, la Torre de los Condenados, donde te esperarán horrores encarcelados tiempo atrás y recompensas legendarias.

Y es que aunque en el pasado, el Carcelero mantenía únicamente a las almas más peligrosas del cosmos confinadas en su eterna prisión. Ahora, algunos de los mayores héroes de Azeroth se encuentran encerrados allí y tendrás que rescatarlos de la torre del Carcelero antes de que sus almas se agoten por completo.

Shadowlands trae un nuevo mundo de sombras… literalmente

Si bien World of Warcraft: Shadowlands mantiene la línea artística de tipo «toon» que ha caracterizado al clásico de Blizzard durante tantos años, con esta expansión se implementarán algunas de las últimas tecnologías de mejora de imagen como el trazado de rayos aplicado a sombras, aplicado sobre las ya revisadas texturas que implementó el juego con su anterior expansión.

Así pues, tal y como repasamos anteriormente, vemos que las sombras tienen un aspecto mucho más natural y realista, generadas con un efecto de contorno y acabado más suave que elimina ese toque artificial que tienen las sombras por defecto debido, principalmente, a sus líneas angulosas.

Requisitos World of Warcraft: Shadowlands

Requisitos mínimos Requisitos recomendados Sistema operativo Windows 7 (64 bit) Windows 10 (64 bit) CPU Intel Core i5-3450 o AMD FX 8300 Intel Core i7-6700K o AMD Ryzen 7 2700X GPU NVIDIA GeForce GTX 760 o AMD Radeon RX 560 o Intel UHD 630 NVIDIA GeForce GTX 1080 o AMD Radeon RX Vega 64 Memoria 4 GB de RAM (8 GB para gráficas integradas) 8 GB de RAM Almacenamiento 100 GB (con almacenamiento SSD) 100 GB (con almacenamiento SSD) Conectividad Conexión permanente a la red Conexión permanente a la red

En general, nos encontramos con unos requisitos bastante razonables y similares a los pedidos actualmente por el juego, hasta que llegamos al apartado de almacenamiento. Aunque no se trata de una problemática con el espacio requerido, sino el tipo de soporte que exige, ya que por lo que vemos, el juego parece requerir de manera imprescindible una memoria de estado sólido.

No es la primera vez, ni mucho menos, que las siglas SSD aparecen en la lista de requisitos técnicos de un juego, pero la gran diferencia es que, por primera vez, se muestran en el apartado de requisitos mínimos.

Sin embargo, parece que esta recomendación no es del todo acertada, ya que no se trata de los requisitos mínimos reales para hacer correr el juego, sino que se trata de los requisitos mínimos necesarios que propone la última mejora del trazado de rayos que traerá World of Warcraft: Shadowlands. Y es que aquellos que todavía utilicen unidades HDD todavía podrán disfrutar del juego sin necesidad de actualizarse, eso sí, manteniendo muy presente la necesidad de realizar este cambio en un futuro cercano.

Novedades, cambios e implementaciones

El lanzamiento de Shadowlands llega tras una serie de cambios en World of Warcraft pensados para que sea más fácil que nunca unirse a la diversión tanto para jugadores nuevos como veteranos.

En la isla del Confín del Exilio, los novatos se encontrarán con una aventura introductoria donde descubrirán lo que conlleva ser adalides de Azeroth e incluye misiones para probar las facultades de su clase elegida, además de una mini-mazmorra de dos jefes en la que practicar los fundamentos del juego en grupo. Además, cuando abandonen la isla, podrán continuar en la expansión más reciente del juego, Battle for Azeroth, donde progresar hasta el nivel 50 mientras se preparan para entrar en las Tierras Sombrías.

Aunque tal y como hemos visto en anteriores expansiones, los jugadores que quieran cruzar el umbral de la muerte de inmediato podrán hacerse con una de las subidas inmediatas de personaje para Shadowlands, incluidas en ambas ediciones especiales Heroic y Epic de la expansión, así como para su compra de manera independiente.

En cuanto al contenido propiamente dicho de Shadowlands, contaremos con nuevos mapas, ciudades y mazmorras, con los coloridos campos celestiales de Bastión, las góticas cumbres de Revendreth, o la encrucijada del destino en la Ciudad Eterna de Oribos, entre muchas otras. Unas ciudades en las que encontraremos las nuevas curias a las que podremos jurar lealtad (independientemente de si somos Horda, Alianza o neutrales), cada una de ellas con una campaña y características únicas, y un amplio abanico de poderes para quienes se unan a su causa.

Por otra parte, Shadowlands nos propone algo totalmente distinto a todo lo que hayáis experimentado en World of Warcraft en las Fauces, donde el desafío se irá complicando con el paso del tiempo, obligándonos a forjar nexos de almas con todo tipo de personajes clave de nuestra curia para compartir sus poderes característicos, mientras ayudamos devolver la gloria al sagrario de las mismas.

Elegid entre los valientes kyrianos de Bastión o los orgullosos venthyr de Revendreth, luchad por los poderosos necroseñores de Maldraxxus, o buscad la renovación con las salvajes sílfides nocturnas de Ardenweald.

Por último, concluyendo con esta primera porción de la expansión final nos presenta la Torre de los Condenados, una prisión de otro mundo dirigida por la terrorífica entidad conocida como el Carcelero, donde las almas más malvadas de toda la existencia residen encarceladas. Se trata de un desafío de mazmorra en constante cambio que puede llevarse a cabo en solitario o en grupos de hasta cinco jugadores, donde aquellos que superen las pruebas conseguirán materiales para encargar equipo legendario grabado con runas de su elección.