Ya ha pasado algo más de un año desde el lanzamiento de Shadowlands, la última expansión (hasta el momento) de World of Warcraft. Y aunque 2021 no ha sido, precisamente, un buen año para Activision Blizzard, la compañía no podía dejar de trabajar en su siguiente expansión, más aún después de los cambios introducidos en Shadowlands, y que tienen a buena parte de la comunidad preguntándose qué ocurrirá con los niveles.

Si bien todavía no sabemos nada al respecto, ni la temática de la expansión y, ni tan siquiera, cuál será su nombre, lo que sí que sabemos, a raíz de un tweet en su cuenta oficial, es que ya tenemos fecha para saber cuál será la próxima expansión de World of Warcraft, el próximo 19 de abril, es decir, dentro de poco más de un mes. Es importante aclarar, eso sí, que se habla de revelación de la expansión, pero no de fecha de publicación de la misma.

Si nos basamos en el tiempo transcurrido entre el anuncio de Shadowlands, en la BlizzCon 2019 que tuvo lugar en noviembre de 2019, y su llegada a los jugadores, que se produjo en noviembre de 2020, la primera recomendación para los jugadores de World of Warcraft es que se lo tomen con bastante calma, puesto que puede transcurrir bastaBlizzard haya decidido retrasar el anuncio hasta que las aguas se hayan serenado un poco tras la enorme crisis de reputación del año pasado.

The next expansion is on the horizon. Join us. April 19. ✨ https://t.co/u5mEMf2WYj pic.twitter.com/dOIyAFBjcM — World of Warcraft (@Warcraft) March 7, 2022

En tal caso, cabe la posibilidad de que la nueva expansión de World of Warcraft no se retrase tanto. Y esto tendría todavía más sentido si tenemos en cuenta que ahora parece que la compañía, sumida en el proceso de compra por parte de Microsoft, haya decidido pisar el acelerador en lo referido a lanzamientos, para volver a protagonizar titulares con sus juegos, en vez de con sus escándalos.

Esto lo podemos percibir claramente al ver el tweet, y es que la compañía ha planteado múltiples acciones relacionadas con World of Warcraft. En primer lugar, el próximo 15 de marzo, la compañía revelará una expansión para Heartstone, el juego de cartas inspirado en WoW y que también goza de gran popularidad. Tres días después, el 18 de marzo, dará comienzo el Arena World Championship de World of Warcraft, que dará cierre a la temporada de Shadowlands.

Y fuera de World of Warcraft (al menos en principio) pero dentro del universo Warcraft, el tweet adelanta el anuncio de un título basado en este universo para móvil, algo que la compañía ya adelantó en una presentación de resultados hace un mes, y que ahora sabemos que verá la luz el próximo mes de mayo.