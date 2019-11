BlizzCon 2019: Diablo IV, Overwatch 2 y World of Warcraft: Shadowlands

El arranque de la BlizzCon 2019 ha sido de auténtico infarto gracias al trío de ases con el que Blizzard se ha marcado un arranque simplemente impresionante: Diablo IV, Overwatch 2 y World of Warcraft: Shadowlands.

Estas tres novedades forman la gran apuesta del gigante estadounidense para los próximos años y no han sido un mero anuncio «sobre papel». Blizzard ha mostrado tanto cinemáticas como escenas con juego real, y gracias a ello ha logrado ganarse toda la atención de la comunidad.

Durante las últimas semanas habíamos ido viendo filtraciones que apuntaban en esta dirección, es decir, que indicaban que Blizzard iba a presentar por fin Diablo IV y el esperado Overwatch 2, pero no había nada definitivo y viendo los antecedentes que arrastrábamos (filtraciones no cumplidas) era inevitable mantenerse escéptico.

Al final las previsiones se han cumplido y la espera ha llegado a su fin, tenemos nueva entrega de Diablo en desarrollo y un nuevo título que confirma que Overwatch es una de las franquicias más importantes de Blizzard. Sé que estáis deseando conocer todos los detalles de lo nuevo que han presentado los de Irvine, así que no os hago esperar.



Diablo IV ha sabido ganarse a los fans de la franquicia

Se rumoreaba que esta nueva entrega tendría un enfoque más cercano a Diablo 2 y un tono más tétrico, y efectivamente, así es. En el inicio de la BlizzCon 2019 hemos podido ver una espectacular cinemática que confirma un tono más serio y sangriento, y también que Lilith será nuestra gran enemiga.

La calidad gráfica que muestra esta escena cinemática es tan buena que consigue lo que parecía imposible, superar el acabado técnico de las cinemáticas de Diablo III. Ya sabemos de lo que es capaz Blizzard cuando hablamos de este tipo de secuencias, pero con Diablo IV ha subido definitivamente el listón.

Por otro lado las escenas de juego real que han mostrado confirman esa ambientación oscura, sangrienta y opresiva, y también un modo de combate intenso y visceral que nos permitirá disfrutar de la esencia clásica que caracteriza a la franquicia Diablo. Podremos jugar en modo cooperativo con nuestros amigos o medirnos a ellos en el modo jugador contra jugador.

La ambientación será rica y variada, y lo mismo ocurrirá con los enemigos a los que deberemos hacer frente, ya que lucharemos contra hordas de esqueletos, cultores caníbales que veneran a demonios, diferentes tipos de bestias y nuevos muertos vivientes submarinos que emergen en las costas. Esto es solo un pequeño ejemplo de toda la maldad que nos espera en esta nueva aventura.

Otra de las claves más interesantes de Diablo IV es que por primera vez Santuario será. Esto nos ayuda a entender la presencia de monturas, imprescindibles para movernos con más rapidez por el enorme mundo que nos rodea.

De momento se han confirmado un total de tres personajes jugables que recalcan, de nuevo, ese punto de encuentro entre Diablo IV y Diablo II, la hechicera, el bárbaro y el druida. La primera controla la magia de hielo, fuego y rayo, el segundo utiliza un estilo de combate brutal cuerpo a cuerpo y el segundo es un mago que utiliza la naturaleza a su favor y que puede convertirse en lobo o en oso para hacer frente a las huestes de los Infiernos Abrasadores.

Blizzard ha confirmado que Diablo IV es un juego de nueva generación (su calidad gráfica da fe de ello) y que estará disponible para PC, PS4 y Xbox One. No tenemos detalles sobre su posible fecha de lanzamiento.

Overwatch 2 y World of Warcraft: Shadowlands

Las otras dos novedades clave de la BlizzCon 2019 han sido Overwatch 2 y World of Warcraft: Shadowlands. El primero es la segunda entrega de una de las nuevas franquicias de más éxito de Blizzard, y el segundo es una expansión de uno de sus juegos más conocidos y más importantes. Es curioso, porque como vemos ambos títulos reflejan esa dualidad de franquicia nueva de éxito y franquicia veterana asentada.

Overwatch cuenta con más de 50 millones de jugadores en todo el mundo, así que no nos sorprende que Blizzard haya decidido lanzar una segunda entrega, su éxito ha sido indiscutible y se merece convertirse en franquicia. Para el desarrollo de Overwatch 2 han decidido respetar las raíces de la entrega original, lo que significa que estará centrado en el modo jugador contra jugador por equipos.

Un enfoque continuista que refleja la máxima de «si algo funciona, no lo toques», pero esto no quiere decir que no vayamos a encontrar novedades. Blizzard ha confirmado que en Overwatch 2 podremos disfrutar de misiones cooperativas en las que deberemos hacer frente a distintos peligros repartidos por el mundo, y que a través de ellas podremos progresas y personalizar nuestros héroes favoritos.

A esto debemos añadir, además, mejoras a nivel técnico que serán posibles gracias a los cambios introducidos en el motor gráfico. En este sentido podemos esperar mapas más amplios y una mayor calidad visual en general que se dejará notar tanto en el modelado de los personajes como en el nivel de detalle de los escenarios y en los efectos gráficos.

¿Y qué ocurrirá con Overwatch? Sé que tenéis esa pregunta en la cabeza, y podéis estar muy tranquilos. Blizzard ha confirmado que los jugadores de Overwatch podrán jugador con los de Overwatch 2 en partidas jugador contra jugador, y que, además, podrán utilizar los héroes y mapas de Overwatch 2. Un enfoque muy acertado por parte de Blizzard, ya que permite que la experiencia jugador contra jugador de la comunidad se revitalice.

Overwatch 2 también es un juego pensado para aprovechar el potencial de la presente generación de consolas, y estará disponible para Xbox One, PC y PS4.

Terminamos con World of Warcraft: Shadowlands, una expansión para World of Warcraft que traerá novedades importantes y se centrará en el delicado equilibrio entre la vida y la muerte. Mantendrá el enfoque que todos conocemos y que tanto ha gustado a millones de jugadores en todo el mundo, y nos llevará a las Tierras Sombrías.

En efecto, podremos explorar el reíno de los muertos y disfrutar de las maravillas y de los horrores del más allá. Entre las novedades más importantes que debemos tener claras destaca sobre todo el nuevo sistema de niveles, ya que un personaje de nivel máximo tendrá nivel 50 en Shadowlands y podrá subir hasta un máximo de nivel 60. Cada nivel importa, y mucho, Blizzard ha establecido un sistema de progresión de niveles en el que un nivel más o un nivel menos puede marcar una diferencia notable.

También se han confirmado nuevas alianzas, nuevos tesoros legendarios que podremos conseguir en la Torre de los Condenados, una prisión sobrenatural maldita que mantiene encerradas a las peores almas del universo. Esta expansión promete una buena dosis de nuevo contenido, y también nuevas opciones de personalización de personajes, que estarán disponibles tanto al crear un nuevo personaje como a través de la «peluquería» para los ya existentes.