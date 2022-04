La franquicia The King of Fighters ha sido una de mis grandes compañeras de aventuras en los últimos 28 años. Todavía recuerdo la primera vez que disfruté el clásico original de 1994 en unos salones recreativos, y la verdad es que perdí la cuenta de las monedas de 25 pesetas que gasté. Este juego introducía muchos elementos nuevos, como el combate por equipos de tres personajes y la esquiva, y no hay duda de que se atrevió a innovar y a ir más allá de lo que hacían otros juegos de lucha que, en general, simplemente intentaban copiar a Street Fighter II.

Con el paso del tiempo, la saga fue mejorando gradualmente, evolucionando e introduciendo nuevos aspectos que, al final, hicieron que se convirtiera en una de mis franquicias favoritas. Su cuidado apartado técnico, la excelente jugabilidad, el trasfondo y el carisma de los personajes y lo adictivos que eran los combates con amigos la han mantenido como una saga a la que realmente nunca he dejado de jugar. Es cierto que he tenido algunos periodos de descanso relativamente largos, pero no ha sido por falta de ganas, ha sido por falta de tiempo.

Sí, se puede decir que soy un fan de The King of Fighters, y en sentido amplio. Quizá os sorprenda saber que el concepto original nació con Fatal Fury, el primer juego protagonizado por los hermanos Bogard y su compañero Joe Higashi, donde nos encontramos con personajes tan míticos como Geese Howard, uno de los mejores villanos del género, y donde nacieron movimientos totalmente nuevos que confirmaron que SNK no quería copiar a Street Fighter II, quería seguir su propio camino.

The King of Fighters: The Ultimate History, un homenaje a la franquicia, y a los fans

La historia de la franquicia es muy rica. The King of Fighters ha sabido contar muchas cosas a pesar de la inherente simplicidad narrativa que tiene que haber detrás de un juego de lucha, y también se ha rodeado de una evolución técnica y de diseño que la han convertido en una de las sagas más influyentes e importantes dentro de su género. Su legado sigue vivo, y como vimos hace poco The King of Fighters XV es un digno heredero.

El caso es que, a pesar de todo ese peso que tiene The King of Fighters en el mundo de los videojuegos de lucha, SNK nunca le había rendido un homenaje a la altura de sus 28 años de historia, algo que va a cambiar muy pronto con The King of Fighters: The Ultimate History, un libro oficial que presenta la historia completa de la saga, y lo hace tanto a nivel narrativo como visual. Esto quiere decir que está cargado de diseños y de ilustraciones originales, algo que lo convertirá en un auténtico «caramelo» para los fans de la franquicia.

The King of Fighters: The Ultimate History lo tiene todo para convertirse en una «enciclopedia» definitiva para los fans de la saga, y podremos conseguirlo en dos versiones diferentes, la estándar y la «All Star». La primera incluirá el libro en tapa dura con ilustraciones y materiales de primera calidad, y la segunda añadirá un estuche para guardarlo, cinco diseños artísticos del juego impresos y una postal con ilustraciones exclusivas de Eisuke Ogura. El estuche también incluye una serie de ilustraciones de diversos luchadores en su exterior que, al ejercer presión sobre ellas, reproducen los sonidos característicos de los personajes.

La versión estándar tendrá un precio de 42,50 euros, y la «All Star» costará 66,50 euros. Las precompras se abrirán a partir del 9 de mayo, y los primeros envíos se harán a partir del 23 de mayo. Si quieres más información, solo tienes que seguir este enlace.