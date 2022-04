GeForce NOW suma God of War a su catálogo

Ni una semana, ni un jueves sin la llegada de nuevos títulos al catálogo de GeForce NOW, el servicio de juego en la nube que, con sus múltiples niveles de acceso, pone a nuestro acceso el poder jugar a títulos realmente exigentes en sistemas cuyas especificaciones técnicas están muy por debajo de los requisitos mínimos de dichos juegos. Es la plataforma de servidores de NVIDIA la que asume la carga de trabajo, los usuarios de GeForce NOW solo necesitan contar con una conexión a Internet rápida y fiable y poco más. Es más, ni siquiera necesitan un ordenador, pues el servicio también es accesible desde otros dispositivos.

GeForce NOW, como ya te hemos contado anteriormente, ofrece tres niveles de acceso. La de entrada es totalmente gratuita y permite sesiones de juego de hasta una hora. Eso sí, con esta modalidad es posible que tengas que esperar unos minutos para acceder, pues suele haber lista de espera, y los ajustes gráficos avanzados no están disponibles. Aún así, para poder jugar y, además, comprobar por ti mismo cómo funciona y lo que ofrece el servicio, es la mejor opción.

A continuación encontramos el nivel prioritario de GeForce NOW. En el mismo ya sí que podremos emplear las funciones gráficas avanzadas, como DLSS y el trazado de rayos, tendremos acceso prioritario a los servidores del servicio (es decir, que no tendremos esperas antes de jugar) y, además, la duración máxima de la sesión se extiende hasta las seis horas. Su precio es de 9,99 euros mensuales o 49,,99 euros si optas por la modalidad de pago semestral.

Y en el tope de gama se sitúa GeForce NOW RTX 3080 que, como puedes deducir por su nombre, pone al alcance de sus usuarios la posibilidad de experimentar el poderío gráfico de una GPU de la gama alta de la última generación. Con esta modalidad, los usuarios que empleen un dispositivo NVIDIA Shield podrán disfrutar de calidad de imagen 4K. El precio de la suscripción mensual en este caso es de 19,99 euros, y también ofrece un importante descuento con la suscripción semestral, cuyo precio es de 99,99 euros.

GeForce NOW: Novedades

Hasta hace unas pocas semanas, los jueves eran el día de anuncio de nuevos juegos que se sumaban al servicio, pero desde hace dos semanas, también es el día en el que tenemos noticias de nuevas demos que se suman. Y es que, como ya te contamos, ahora el servicio también ofrece la posibilidad de probar demos y avances de juegos, recuperando así el espíritu de los discos de demos que tantas alegrías nos dieron a los jugadores de consola hace ya un par de décadas.

En lo referido a las demos, NVIDIA anuncia la llegada a GeForce NOW de Lumote: The Mastermote Chronicles y de Nobody – The Turnaround, a los que se sumarán más títulos los próximos días.

Y en lo referido a juegos compatibles, como ya hemos indicado al principio la gran estrella de esta semana es God of War, un clásico de PlayStation que, en su salto a PC, ha sido rediseñado para sacarle el máximo partido a las prestaciones de los ordenadores actuales. Así, con su inclusión en GeForce NOW, todos los jugadores podrán disfrutar de esos avances, desde cualquier dispositivo y sin problemas de rendimiento y prestaciones.

Estos son los ocho títulos que se suman a GeForce NOW: