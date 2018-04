SNK prepara una nueva consola, podría ser una Neo Geo Mini Classic

La compañía japonesa SNK ha confirmado que tiene pensado lanzar una nueva consola para celebrar su cuarenta aniversario. No ha dado detalles concretos, pero ha indicado que vendrá con sus juegos más populares toda una declaración de intenciones que nos lleva a pensar que podrían lanzar una Neo Geo Mini Classic.

Durante los años noventa SNK se ganó una gran reputación gracias a la Neo Geo AES, considerada en su momento como el “Rolls-Royce” de las consolas, una adaptación del sistema arcade MVS que era capaz de hacer realidad el sueño de tener una máquina recreativa en casa, aunque con un coste muy alto.

En su lanzamiento la Neo Geo AES llegó a tener un precio cercano a las 100.000 pesetas (600 euros), y sus juegos podían llegar a costar entre 10.000 pesetas (60 euros) y 100.000 pesetas (600 euros), aunque la media era de 30.000 a 50.000 pesetas (entre 180 y 300 euros).

Hace unos años SNK cedió los derechos de la consola para el desarrollo de la Neo Geo X Gold, todo un fiasco que no cumplió ni en calidad de construcción ni en calidad de emulación. Este proyecto fue un mero intento de hacer caja aprovechando la popularidad de aquella maravilla de los noventa, y no hizo ningún bien a la compañía japonesa.

Ahora que las consolas “mini” están tan de moda es un buen momento para que SNK pueda redimirse con una Neo Geo Mini Classic de calidad que recupere toda la esencia de la Neo Geo AES, no sólo en lo que respecta a la calidad de la emulación sino también en los acabados, especialmente en los mandos de control.

No tenemos detalles sobre el precio ni sobre los juegos que incluirá, pero podemos dar por hecho que franquicias como Fatal Fury, The King of Fighters y Art of Fighting estarán presentes.