El pasado 13 de diciembre se abrieron las precompras de The King of Fighters XV, un juego que suponía el regreso de una de las franquicias más queridas del género de lucha y que marca, además, la consagración de su salto a los gráficos en 3D. La verdad es que tenía muchas ganas de probarlo, no os voy a mentir, y le he dedicado bastante tiempo para poder compartir con vosotros un análisis lo más completo posible.

Los que nos leéis a diario ya sabéis que soy fan de la franquicia desde que llegó al mercado en 1994, y sí, tuve la suerte disfrutar de aquella entrega en los salones recreativos de mi ciudad. Lo recuerdo como si fuera ayer, fue una auténtica maravilla a nivel técnico, y en todos los sentidos, aunque lo que más me impresionó fue la riqueza de sus escenarios, apabullante para la época, su estupenda banda sonora y la modalidad de juego de tres contra tres que introdujo, algo que hoy nos parece una cosa menor, pero que en su momento fue revolucionario.

Mucho ha llovido desde entonces, pero SNK supo mantener, y potenciar, las claves de esta franquicia. Para conseguirlo no dudó en mantenerse fiel a los gráficos 2D (en la saga principal), y lo hizo en momentos en los que sus principales rivales ya habían empezado a optar por el 3D. Personalmente creo que fue un acierto porque, al final, trasladar una franquicia de lucha 2D al 3D es un movimiento muy complicado que requiere de mucho esfuerzo, y que debe realizarse cuando llegue el momento oportuno. Si se hace a destiempo y mal, lo más probable es que dicha franquicia acabe hundida.

The King of Fighters XIV fue el primer juego de la franquicia, sin contar otros «spin-offs» como la serie Maximum Impact, en dar el salto a unos gráficos totalmente en 3D, y la verdad es que lo hizo con un resultado que, en general, podemos considerar como bueno, sobre todo en lo que respecta a los escenarios, pero no tanto en el modelado y diseño de algunos personajes.

Afortunadamente, puedo confirmaros que SNK se ha resarcido totalmente con The King of Fighters XV, tanto que, de hecho, lo primero que me llamó la atención nada más probarlo fue la importante mejora que ha dado a nivel técnico frente a The King of Fighters XIV, especialmente en el diseño y modelado de los personajes. Esto se aprecia en multitud de detalles, aunque sobre ello hablaremos más adelante. También os contaré cómo se mueve en PC, que ofrece a nivel jugable y qué podéis esperar, en general, de esta nueva entrega si os hacéis con ella en compatibles.

¿Qué necesito para mover The King of Fighters XV?

A nivel técnico, The King of Fighters XV representa un salto notable frente a la entrega anterior, y esto se deja notar en sus requisitos, que son mucho más elevados, tanto en el nivel mínimo como en el nivel recomendado.

Sin embargo, he podido confirmar que, incluso con la configuración recogida en los requisitos mínimos, podemos jugar a The King of Fighters XV sin problema y disfrutar de una experiencia muy buena. Si te preguntas dónde está el mínimo para que la experiencia se mantenga en un nivel aceptable, te confirmo que dicho mínimo se sitúa en una GeForce GTX 750 o Radeon R7 260X.

Con todo, para que no tengáis dudas, vamos a recordar los requisitos oficiales de The King of Fighters XV en su versión para PC.

Requisitos mínimos de The King of Fighters XV

Windows 7 o superior.

Procesador Intel Core i5 o AMD FX 4000.

8 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GTX 770 o Radeon R9 280.

DirectX 11.

65 GB de espacio libre.

Requisitos recomendados de The King of Fighters XV

Windows 10.

Procesador Intel Core i7 o AMD FX 8000.

16 GB de memoria RAM.

Tarjeta gráfica GTX 1060 de 6 GB o Radeon RX 480 de 4 GB.

DirectX 11.

65 GB de espacio libre.

Equipo de pruebas utilizado en el análisis

Sistema operativo Windows 10 Pro de 64 bits.

Procesador Ryzen 7 5800X (Zen 3) con ocho núcleos y dieciséis hilos a 3,8 GHz-4,7 GHz.

Placa base Gigabyte X570 Aorus Ultra.

32 GB de memoria RAM Corsair Vengeance RGB Pro SL a 3.200 MHz CL16 (cuatro módulos).

Sistema de refrigeración Corsair iCUE H150i Elite Capellix White con tres ventiladores Corsair ML RGB de 120 mm.

Tarjeta gráfica RTX 3080 Ti Founders Edition con 12 GB de GDDR6X.

Tarjeta de sonido Sound BlasterX AE-5 Plus.

SSD Samsung Evo 850 de 500 GB (sistema operativo).

SSD PCIE NVMe Corsair MP400 de 4 TB.

SSD PCIE NVMe Corsair MP600 Core de 2 TB.

SHDD Seagate de 2 TB con 8 GB de SSD como caché.

Fuente de alimentación Corsair AX1000 80 Plus Titanium con certificación 80 Plus Titanio.

Seis ventiladores Corsair iCUE QL120 RGB.

Lightning Node Core y Commander CORE para controlar ventiladores e iluminación.

Chasis Corsair 5000D Airflow.

He configurado The King of Fighters XV en resolución 1440p (2.560 x 1.440 píxeles) y con calidad máxima, y he activado el trazado de rayos, una tecnología que, en este título en concreto, se aplica a los reflejos.

Análisis técnico: The King of Fighters XV tiene una buena factura técnica

Y lo mejor es que se deja notar al instante, gracias a unos personajes de gran tamaño que tienen un modelado fantástico, un diseño muy acertado y un nivel de detalle que supera con creces a lo que vimos en The King of Fighters XIV. Esto es muy importante, al fin y al cabo uno de los pilares clave de esta franquicia son sus personajes, y si estos no terminan de lucir bien la experiencia de juego se verá seriamente afectada.

Seamos sinceros, a todos nos gusta ver la mejor cara de nuestros personajes favoritos, y os puedo garantizar que en The King of Fighters XV Kyo, Terry, Mai y compañía lucen mejor que nunca. Mención especial merece, en este sentido, no solo el modelado y el diseño de los personajes, como ya he dicho anteriormente, sino también la calidad de las texturas, que consigue un nivel de detalle fantástico en las ropas de los personajes (fijaos por ejemplo en la chaqueta de Kyo), la calidad de las sombras y de la oclusión ambiental, que contribuye mucho a hacer que los personajes tengan un aspecto más natural, y las mejoras en el cabello, en las expresiones faciales y en las animaciones.

He querido acompañar el análisis de varias capturas de pantalla en primer plano para que comprobéis, por vosotros mismos, todo lo que he dicho en el párrafo anterior. SNK ha logrado un salto cualitativo importante con The King of Fighters XV a nivel gráfico en todo lo que respecta a los personajes. Sobre los escenarios, debo decir que tengo sensaciones enfrentadas, ya que algunos lucen muy bien, otros son aceptables y algunos quedan en un nivel bastante mejorable. En cualquier caso, haciendo una valoración media, el resultado es bueno y no desentona.

Os he dicho que The King of Fighters XV utiliza trazado de rayos, y que este se aplica a los reflejos, pero lo hace de una manera tan limitada que, francamente, en algunos casos cuesta llegar a apreciarlo. En las dos imágenes adjuntas podéis verlo en acción, recreando reflejos de la iluminación sobre el suelo mojado y del entorno sobre los charcos. Creo que en este aspecto SNK ha hecho una aproximación demasiado conservadora, y que se podría haber conseguido mucho más. Con todo, añade una pequeña mejora gráfica, y eso siempre es bienvenido.

A nivel gráfico lo tengo muy claro, The King of Fighters XV raya a un buen nivel. Tiene un modelado y un diseño de personajes sobresaliente, aunque algunos escenarios pecan de simplistas y empañan un poco el conjunto. Las animaciones son soberbias, y las expresiones faciales han dado un salto enorme frente a la entrega anterior.

Por lo que respecta al sonido, los efectos son muy buenos y encajan a la perfección. La banda sonora está cuidada al milímetro, y mantiene el estupendo nivel al que nos ha venido acostumbrando SNK desde 1994.

Cada equipo tiene su propio tema, y este encaja a la perfección con lo que representan. También nos encontramos con temas especiales que se activan cuando se enfrentan dos personajes específicos, como por ejemplo Dolores y Kukri, o Ash y Elisabeth. Temas míticos como Sadistic Eyes, de Iori Yagami, también siguen presentes y nos harán vibrar con esa combinación única de guitarra y saxo. De lo mejor que podemos encontrar en su género.

A nivel de rendimiento y de experiencia de uso no he tenido ningún problema. El juego ha funcionando a la perfección en todo momento, y no ha mostrado ningún tipo de error o de comportamiento errático. No obstante, en algunos escenarios he apreciado que las animaciones de los NPCs están fijadas a 30 FPS, lo que produce un efecto un poco desagradable.

Con todo, quiero compartir con vosotros una cuestión importante que me encontré nada más instalar The King of Fighters XV en PC. Cuando fui a ejecutar el juego, este no terminaba de arrancar, es decir, hacía el amago de cargar, pero no lo hacía. La solución fue muy curiosa, tuve que desinstalar el cliente de GeForce Now de NVIDIA para que funcionara. Por lo demás, el juego funcionó a la perfección, sin el más mínimo problema.

La base técnica es importante, de eso no hay ninguna duda. De hecho, el primer The King of Fighters, que como he dicho fue lanzado en 1994, tuvo un enorme impacto porque a nivel gráfico era una auténtica maravilla. Eran otros tiempos, y está claro que, con el giro que ha dado el mundo de los videojuegos, es improbable que nos encontremos con otra entrega de la franquicia que vuelva a tener el impacto de aquel a nivel técnico, pero hay que reconocer que The King of Fighters XV luce muy bien.

The King of Fighters XV: Jugabilidad y opinión

A nivel jugable, The King of Fighters XV mantiene la base clásica de la franquicia, y esto es importante porque implica que cualquier persona que haya jugado a las entregas originales se sentirá cómodo jugando a The King of Fighters XV, incluso aunque lleve años sin tocar «un KoF». Esto dice muchas cosas, y muy buenas del trabajo que ha hecho SNK con esta nueva entrega.

Con The King of Fighters XV tenemos la espectacularidad de unos gráficos en 3D actuales combinada, a la perfección, con esa jugabilidad única, rápida y asequible que esperaríamos de sus versiones en 2D.

La distribución de los botones es la misma de siempre, con dos botones de puñetazo y dos de patada, el clásico movimiento de esquiva rodando hacia delante o hacia atrás, los saltos a diferente velocidad y altura y los movimientos que, en función de nuestra cercanía con el rival y de la pulsación de dirección que realicemos, harán una cosa u otra.

Todo está donde tiene que estar, y esto es importante para conservar la esencia original de la franquicia. The King of Fighters XV es, en general, un título muy asequible, incluso para los jugadores menos expertos. La mayoría de los movimientos especiales se realizan de una forma que casi podemos considerar como un «estándar» (media vuelta hacia adelante, cuarto de vuelta hacia atrás, adelante + abajo + diagonal abajo derecha, étc), y la ejecución de estos se realiza sin problemas. He probado con el mando de Xbox One para PC, y mi experiencia ha sido perfecta en lo que a respuesta y precisión se refiere.

También es un título que se esfuerza en motivarnos y en ayudarnos a mejorar, gracias a un sistema de combos básico que podemos activar haciendo tres pulsaciones consecutivas de puñetazo débil y rematando con puño o patada fuerte, y con su modo de entrenamiento, donde podremos practicar combos más avanzados, medir el alcance de los golpes de cada personaje y ver sus listados de movimientos especiales.

The King of Fighters XV es asequible, y esto hace que se disfrute desde el primer momento, pero al mismo tiempo resulta desafiante. Si queremos llegar a tener un nivel alto tendremos que aprendernos los combos avanzados de nuestros personajes favoritos, sus movimientos especiales, y también deberemos aprender a gestionar adecuadamente las barras de poder y otros movimientos avanzados, tanto de ataque como de defensa (counters, reversals, étc).

A nivel de jugabilidad, The King of Fighters XV es simplemente perfecto, y el modo online que trae es sin duda uno de los más completos que he visto hasta la fecha en un juego de lucha. Por desgracia, el modo offline no está al mismo nivel, ya que solo tenemos el clásico modo versus, el modo historia y el modo entrenamiento. Otro aspecto que no me ha gustado ha sido la reducción del plantel de personajes disponibles, que pasa de los 48 de la entrega anterior a un total de 39 (sin contar jefes finales). Al menos, está confirmado que llegarán más a través de contenidos descargables.

Es una pena que SNK no haya introducido al menos un modo más de juego offline y unos cuantos personajes adicionales, ya que con ello habría dado un impulso importante al apartado jugable, y habría mejorado también el valor real del juego. Con todo, y haciendo de nuevo una valoración media, podéis estar tranquilos, ya que The King of Fighters XV tiene todo lo necesario para hacer las delicias de cualquier fan de la franquicia, y también gustará a los amantes del género.