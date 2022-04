Hay juegos, como The Stanley Parable, que dejan huella. Es cierto que hablamos de una experiencia tan, tan heterogénea que, para no pocas personas, cuesta incluso llegar a interpretarlo como un juego. Es más, hablamos de uno juego que conviene explorar sin saber nada del mismo, para que la experiencia sea tan sorprendente como pretenden sus creadores. Y la buena noticia, para tal fin, es que podemos encontrar en Steam una demo gratuita de The Stanley Parable (de la versión clásica) con la que valorar si te gusta o no te gusta.

Y como ya te contamos, hace algunas semanas, el estudio creador de The Stanley Parable, Crows Crows Crows, llevaba ya bastante tiempo trabajando en una reedición ampliada y mejorada, de la que pudimos ver un avance en vídeo, en el que además se nos contaba que no tendríamos que esperar mucho para poder disfrutarlo, pues su fecha prevista de llegada al mercado era el 27 de abril. Una fecha que se ha cumplido, de manera que The Stanley Parable Ultra Deluxe ya está disponible en Steam.

La primera buena noticia, para quienes tienen el original en Steam, es que a su precio base, de 21,99 euros, se aplica automáticamente un descuento del 33%, por lo que el importe final es de 14,66 euros. En este punto es importante precisar, eso sí, que aunque la base es la misma, hablamos de dos juegos independientes entre sí, es decir, que no comparten partidas iniciadas, logros, etcétera, al contrario de lo que ocurre con otras reediciones, como ha ocurrido por ejemplo con Death Stranding en Steam con el lanzamiento de la edición del director.



Al igual que el título original, The Stanley Parable Ultra Deluxe cuenta con los integrantes del equipo de 2013, incluida la inconfundible voz de Kevan Brighting como la voz que acompaña-dirige a Stanley desde el inicio de su travesía, en el cubículo 427, de donde parte siendo un anodino y cumplidor empleado, que poco a poco se irá enfrentando a decisiones, aparentemente muy sencillas, pero que cambiarán por completo el desarrollo de la narrativa del juego.

Sin entrar en revelaciones sobre las mecánicas de juego, para no arruinarte la experiencia si aún no lo has probado y tienes curiosidad, debes saber que The Stanley Parable te lleva a hacerte bastantes preguntas sobre ti mismo, y que con esta nueva edición Ultra Deluxe la amplitud del arco argumental dinámico se extiende de una manera considerable. Algo que, sumado a la buena jugabilidad del juego, especialmente si llevas ya tiempo sin retomar el clásico, proporciona una experiencia familiar pero, al mismo tiempo, sorprendente.

En la evolución de la trama también podemos ver una actualización que aborda, de manera sutil, los cambios sociales que hemos experimentado los últimos nueve años, lo que hace que The Stanley Parable se sienta como algo muy actual, pese a que gran parte del mismo data de 2013. Así, y aunque todavía no he podido dedicarle demasiado tiempo, sí que tengo la clara sensación de que hablamos de una reedición que merece la pena. O, por volver a entrar en el universo de Stanley, es una actualización que merece la pena y es una actualización que no merece la pena.