La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft es, sin duda, una operación de enorme calado. Tanto que, como ya podíamos imaginar desde su anuncio, a principios de año, son bastantes los semáforos que todavía tendrán que encender sus luces verdes para que la compra pueda recorrer la larga carretera que va desde el anuncio de intenciones hasta la ejecución final de la adquisición. Un sendero largo, y puede que un tanto tortuoso.

Así, cualquier avance en este sentido es una excelente noticia para las partes implicadas en la gestación de la propuesta, es decir, Microsoft y la junta directiva de Activision Blizzard, con el más que polémico Bobby Kotick al frente de la misma. Y hoy es un muy buen día para dichos negociadores ya que, según podemos leer en Yahoo! Finance, los accionistas de Activision Blizzard han votado masivamente a favor de la compra en los términos planteados por Microsoft, es decir, por la oferta de 68.700 millones de dólares.

Quizá debido a que no terminaban de tener fe en la respuesta de los accionistas, la consulta planteada por Activision Blizzard a sus accionistas no era vinculante, de modo que la compañía se reservaba el derecho de actuar en sentido contrario al elegido por los accionistas. No obstante, un enfrentamiento de este tipo no habría sido algo sencillo para Kotick y los suyos, pues al final los accionistas podrían haber hecho uso de su poder, comprometiendo así no solo la operación, sino también a los ejecutivos responsables de la misma.

La guerra, no obstante, no estallará, y es que el resultado final de la votación ha sido aplastante, con los titulares del 98% de las acciones de Activision Blizzard votando a favor de la adquisición. Algo que, además, es posible que incida en la valoración de la misma por parte de los reguladores, que actualmente están analizando en detalle la operación, con el fin de decidir si su incidencia en el mercado es aceptable o, por el contrario, puede desestabilizarlo, al acercar a Microsoft a una posición de monopolio.

A este respecto todavía se tienen que pronunciar reguladores europeos, estadounidenses, británicos, chinos y de otras jurisdicciones, y se espera que sean bastante estrictos en la valoración. Un ejemplo reciente lo encontramos en la fallida oferta de adquisición con la que NVIDIA quería hacerse con ARM, que nos demuestra que los desvelos antimonopolio van ganando terreno de manera global. Y es que Microsoft, con la compra de Activision Blizzard, reforzaría su ya muy poderosa posición en el mercado de los videojuegos, especialmente desde la compra de Zenimax.