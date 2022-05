Criticada por muchos, y alabada por otros, está claro que la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk no está pasando desapercibida. Y es que más allá de sus estrafalarios mensajes, Musk está aprovechando la creciente popularidad de sus mensajes para sondear al público general de la red social con algunas posibles funciones que podrían ser añadidas en la plataforma.

Así pues, además de la ya en curso función de edición de tuits, y sumándose a otras maniobra para hacer frente a las acusaciones de algunos usuarios como la propuesta de la liberación de los algoritmos de Twitter a un modelo código abierto, uno de los últimos mensaje del multimillonario sugiere que se debería implementar un sistema de encriptado de extremo a extremo (también conocido como E2EE) para proteger la privacidad de los mensajes directos dentro de la plataforma.

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages

— Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2022