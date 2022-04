Tras semanas de posiciones que parecían bastante enfrentadas, y por sorpresa para muchos de los que hemos estado siguiendo el proceso, parece que la junta directiva de Twitter y Elon Musk estarían bastante cerca de llegar a un acuerdo. Cualquiera diría que hace solo unos días los ejecutivos de la red social optaron por blindarse frente a la OPA con la tan mencionada píldora venenosa, y que Musk se dedicó a amenazarlos con reducir sus sueldos a cero dólares si llegaba a hacerse con el control.

Y es que, según podemos leer en Yahoo! Finance, la junta se reunió ayer domingo para analizar al detalle la propuesta de Elon Musk y, tras haberse puesto en contacto con él, han afirmado que el acuerdo podría estar muy cerca. Según afirman varias fuentes relacionadas, la revisión de los términos económicos presentados por el multimillonario ante la SEC para demostrar su capacidad de pago de la compra, habría sido el elemento que ha hecho que cambien de opinión.

Y esto resulta un tanto sorprendente, en verdad, pues la activación de la píldora venenosa daba a entender que ya daban por sentado que la operación, económicamente, era factible. Quizá la diferencia haya venido dada por el hecho de que el capital total del que puede disponer Musk, tal y como acredita la documentación que ha presentado, está bastante por encima de la cifra planteada inicialmente, es decir, cuando se planteó por primera vez la opción de compra de Twitter. Según afirman algunos analistas, Musk infravaloró el valor de Twitter con su primer lance.

Así, con la junta de Twitter satisfecha con los términos económicos de la oferta, parece que el principal escollo ya estaría solventado. No obstante, tal y como podríamos imaginar y confirman dichas fuentes, queda una parte de la negociación todavía pendiente, en la que tendrán que definirse desde los plazos para las diversas fases de la operación de compra hasta las garantías que protegerán a ambas partes si la otra no puede o no quiere completar el proceso de adquisición.

Nada es seguro en este punto, ya sabemos que incluso en su fase final, un proceso de adquisición puede descarrilar y acabar en nada. Sin embargo, que la junta directiva de Twitter vea el acuerdo tan cerca, sumado al interés demostrado por Musk para hacerse con el control de la red social, parecen señales bastante claras de que, a no mucho tardar, terminarán de ponerse los puntos sobre las ies, se descorcharán las botellas de champán y Musk pasará a ser un poco menos multimillonario pero, a cambio, se convertirá en el propietario de Twitter.