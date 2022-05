Si bien hace poco hablábamos de que Square Enix podría ser uno de los estudios hacia los que Sony podría estar apuntando de cara a una futura adquisición, parece ser que alguien se habría adelantado. Y es que la compañía nipona acaba de anunciar su acuerdo con Embracer Group (más conocido como THQ Nordic, hasta 2019), con el que se separaría de sus mayores estudios occidentales: Crystal Dynamics, Eidos-Montréal y Square Enix Montréal, así como todas las propiedades intelectuales ligadas a estos estudios.

Una venta que implica la salida de grandes franquicias como Tomb Raider, Deus Ex, Thief o Legacy of Kain, además de más de 50 juegos clásicos. Aunque también significa la salida algunas de las próximas entregas programadas como Tomb Raider o Perfect Dark.

Today we have entered into agreement to welcome over 1000 new colleagues through the acquisition of @CrystalDynamics, @EidosMontreal, and @SquareEnixMtl with a fantastic catalog of IPs such as Tomb Raider and Deux Ex, to be part of our ecosystem.https://t.co/NqELDQKTGe

— Embracer Group (@embracergroup) May 2, 2022