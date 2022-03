Así es: Netflix también tiene juegos y aunque su oferta a esta respecto dista mucho de la propia de la compañía, la meramente audiovisual, la inversión sigue y este marzo lo cierran con la adquisición de un nuevo estudio y el relanzamiento de tres nuevos juegos como exclusivos para sus suscriptores.

Como vez, la historia gira en torno al número tres, y es que tras la compra de Night School Studio, desarrolladora de título como Afterparty u Oxenfree, y de la de Next Games, equipo responsable del juego de Stranger Things o The Walking Dead: Survival Instinct y No Man’s Land (secuela del anterior, no el famoso No Mand’s Land), la firma estadounidense Boss Fight Entertainment se convierte en la nueva filial de la gran N del VOD.

El único lanzamiento hasta la fecha de Boss Fight Entertainment es Dungeon Boss, un «JDR estratégico» para móvil con un éxito comedido, pero que les ha servido como perfecta carta de presentación para que Netflix los compre con el propósito de «centrarse en crear grandes juegos sin preocuparse por la monetización», según ha explicado la compañía en una nota de prensa.

Por el momento, Dungeon Boss sigue disponible en Google Play y la App Store para cualquiera que desee instalarlo, sin la necesidad de ser suscriptor de Netflix. Cuándo cambiará esto o si lo hará, no se ha advertido. No obstante, todas estas adquisiciones parecen tener más fundamente de futuro que de presente.

Por otro lado, Netflix ha anunciado el lanzamiento de dos juegos nuevos que se añaden a su catálogo, así como un tercero que todavía está por llegar:

This Is A True Story , una suerte de novela interactiva con retazos de rompecabezas

, una suerte de novela interactiva con retazos de rompecabezas Shatter Remastered , un refrito moderno del Arkanoid de los que se estilan en los últimos años.

, un refrito moderno del Arkanoid de los que se estilan en los últimos años. Into The Dead 2: Unleashed, un spin-off del mismo título, básicamente un matazombis.

El último título es el más llamativo, ya que todavía no está disponible y se basa en uno ya existente de un estudio que no pertenece a Netflix… ¿todavía? Sea como fuere, estos tres títulos se distribuyen sin publicidad o cualquier pago adicional, puesto que son exclusivos para suscriptores de Netflix.

En total, Netflix cuenta ya con 17 juegos en su haber, 18 cuando se lance Into The Dead 2: Unleashed y ninguno es un gran éxito o lo suficientemente atractivo como para arrastrar a nadie a pagar por la una suscripción a su servicio de VOD que no lo haga ya por el contenido de este. He ahí la cuestión de fondo.

Netflix no para de producir toneladas de contenido esperando tener un poco para todo los gustos, sin conseguirlo, porque el grueso de lo que produce es de una calidad cuestionable; lo adereza con extras como los juegos estos, que por menor que sea, su inversión tienen… Y sigue subiendo el precio de suscripción para poder costearlo todo. La pregunta es hasta cuándo podrá seguir haciéndolo.