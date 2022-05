A tan sólo un par de jornadas de que LaLiga y la Champions League finalicen, parece que desde Sony han querido asegurarnos de que no nos falte el fútbol. Y es que tal y como adelantó la propia compañía hace unos días, los juegos gratis de PlayStation Plus para este mes de mayo contarán nada menos que con FIFA 22 entre sus títulos, una manera perfecta de hacernos con la que podría ser la última entrega tradicional del simulador de fútbol. Aunque no llegará sólo, sino que incluso contaremos con un juego adicional extra, sumando así hasta cuatro juegos gratis.

Disponibles ya actualmente, y hasta el próximo 6 de junio, podremos añadir todos estos títulos a nuestra cuenta de PlayStation de manera totalmente gratuita y permanente en nuestra biblioteca, con la única limitación de mantener una suscripción a PS Plus activa (pendiente de ver los cambios una vez llegue el nuevo modelo de suscripción).

FIFA 22 (PS4 y PS5)

Analizado hace unos meses en esta web, poco se puede decir sobre este juego que no se sepa ya. Y es que se trata de uno de los títulos deportivos más popular de todo el mundo.

Aunque FIFA 22 ofrece experiencia mejorada con la tecnología Football, que trae el deporte rey de la forma más realista con mejoras en las mecánicas de juego en todos los modos. Además de una experiencia personalizada con el modo Ultimate Team; o el modo solitario Carrera en el que podremos desarrollar nuestra propia experiencia como jugador o entrenador; o la vuelta de los partidos callejeros con el rediseñado modo Volta Football. Todo ello por supuesto acompañado de los partidos competitivos en los modos multijugador online y local de toda la vida.

Además, destaca el hecho de que FIFA 22 sea la primera entrega en llegar a ambas PS4 y PS5, aprovechando la potencia de la nueva generación con la revolucionaria tecnología HyperMotion, que nos hará vivir los partidos como nunca antes.



Tribes of Midgard (PS4 y PS5)

Con una mezcla de rol, acción, aventuras y supervivencia, este juego nos presenta una curiosa propuesta multijugador para hasta 10 personas, encarnaremos a un Einherjar resucitado por el mismísimo Odín para tratar de defender la semilla de Yggdrasil de las fuerzas del mal que buscan desatar el fin del mundo.

Para ello, deberemos construir y mejorar nuestra propia aldea para hacer frente a las diferentes y titánicas criaturas que descenderán, mientras nos enfrentamos a la inevitable llegada del eterno invierno del Fimbulvetr. Recolecta recursos y materiales, explora en busca de tesoros cruciales, forja nuevas armas y armaduras épicas, y conviértete en una leyenda digna de entrar al Valhalla.



Curse of the Dead Gods (PS4)

Combinando los géneros roguelike y dungeon crawler, este título para un jugador pondrá a prueba nuestras habilidades para explorar un interminable laberinto lleno de trampas y monstruos, en un título que apuesta por un novedoso sistema de combate basado en habilidades y maldiciones sobre nuestro personaje que nos harán tomar un enfoque mucho más táctico que el clásico patrón «correr y matar» de estos títulos.

La avaricia te llevará a la muerte, pero esa no es la manera de escapar. Vuelve a la vida y sigue luchando. Podrás recolectar reliquias místicas y armas para hacerte imparable, pero toda moneda tiene dos caras, y cada ventaja conlleva una maldición única que condicionará tu estilo de juego en cada intento. Desafía a los dioses malignos que habitan el lugar. Combate contra hordas de enemigos en oscuros y cavernosos pasadizos plagados de trampas y secretos, desde estatuas que escupen fuego hasta explosivos, pinchos ocultos o cosas peores.



Twogether: Project Indigos (PS4)

Ofrecido como un pequeño extra a la selección normal de juegos gratis de PlayStation Plus, nos encontramos con este juego indie desarrollado por Flaming Llama Games, con una aventura cooperativa de originales puzles cuya resolución dependerá de la amistad y la colaboración.

Adentrándonos en Hexacells, un laboratorio que investiga de forma clandestina con niños que poseen poderes sobrenaturales, tomaremos control de los dos protagonistas de la historia: Sam, capaz de teletransoportarse; y Rafi, que cuenta con el poder de la telequinesis. Ambos deberán combinar sus extraordinarios poderes para poder lograr su meta: escapar.