PlayStation Plus llegará a España el 22 de junio

Tras años dándole vueltas al concepto y con multitud de rumores al respecto, PlayStation Plus (versión 2.0, deberíamos decir) se convirtió en una realidad confirmada oficialmente el pasado 29 de marzo, momento en el quejó de ser un proyecto «secreto» con el nombre en clave Spartakus, para asumir el nombre de uno de los servicios que ya ofrecía Sony, pero muy reformado y ampliado para dar respuesta, finalmente, a la más que audaz iniciativa demostrada por Microsoft con Xbox Game Pass.

Debemos recordar que cuando el servicio de Microsoft ya estaba empezando a despuntar como un game-changer, que dirían los anglosajones, es decir, una novedad que venía a cambiar las reglas prestablecidas, Sony aún se empeñaba en afirmar que PlayStation Plus y PlayStation Now estaban bien tal y como estaban, y que en su caso no le veían futuro a un sistema de suscripción a un catálogo de juegos con novedades triple A como ya estaban haciendo los de Redmond.

Afortunadamente (en mi opinión, al menos), en algún momento del camino se dieron cuenta de que estaban cometiendo un error, cerrándose a un modelo que no hacía más que dar alegrías a Microsoft, y decidieron ponerse manos a la obra. Si quieres conocer la cronología de este cambio, te lo contamos aquí, una semana antes de que Sony finalmente confirmara el nuevo PlayStation Plus, con todos los detalles… menos la fecha exacta de su llegada y los títulos con los que debutará el servicio.

Para lo segundo, de momento, seguimos sin tener respuesta, pero el primer punto sí que ha quedado aclarado, tal y como podemos leer en el blog oficial de PlayStation, en el se informa de las diversas fechas de lanzamiento de PlayStation Plus en todo el mundo. Son las siguientes:

Mercados asiáticos (excepto Japón): la fecha objetivo es el 23 de mayo de 2022

Japón: la fecha objetivo es el 1 de junio de 2022

América: la fecha objetivo es el 13 de junio de 2022

Europa: la fecha objetivo es el 22 de junio de 2022

Así pues ya es oficial, PlayStation Plus debutará en España el 22 de junio de 2022, justo dentro de dos mese, y casi un mes después de hacerlo en los mercados asiáticos, con la curiosa exclusión de Japón, la casa de Sony, de este grupo. Con respecto a Latinoamérica, quiero entender que queda englobada dentro del lanzamiento del 13 de junio, es decir, que el servicio debutará allí nueve días antes de hacerlo en el viejo continente.

Cabe esperar que en el mes que falta hasta que se produzca el primero de los debuts, empezaremos a tener noticias sobre los títulos incluidos en PlayStation Plus. No obstante, no debemos olvidar tampoco que las licencias pueden cambiar de unas geografías a otras, por lo que no debemos interpretar que el catálogo de una región será similar al del resto.