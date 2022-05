Aunque por norma general, al hablar de actualizaciones de Windows 11, principalmente solemos pensar en las grandes actualizaciones, como la todavía cercana 22H1 y la futura 22H2 Sun Valley 2, estamos acostumbrados a ver otras muchas actualizaciones «menores» entre ambas. Ya sea para resolver algún problema previamente identificado, para mejorar el rendimiento de alguna función o, incluso, para modificar algún aspecto del sistema operativo.

El problema con las actualizaciones, tanto de Windows 11 como de otras versiones y otros sistemas operativos y aplicaciones, y esto no es algo nuevo, es que en ocasiones no están tan pulidas como deberían o, en algunos casos, con algún tipo de incompatibilidad que no ha sido detectada en la fase de pruebas. A este respecto, es cierto que el programa de Insiders de Windows es de gran ayuda, pues se extiende en varios órdenes de magnitud el campo de pruebas, pero incluso así, en más de una ocasión se cuelan estos gremlins que lo complican todo.

Tal es el caso, según confirma la propia compañía, de la actualización KB5012643. Quizá, especialmente si tienes buena memoria numérica, te resultará familiar, y es que te hablamos de ella hace una semana, más concretamente sobre qué solucionaba un problema que provocaba que Windows 11, en determinados sistemas TPV (terminal punto de venta) pudiera tardar hasta 40 minutos en arrancar y reiniciar. Esa era la de cal (o la de arena, que nunca he sabido cuál es la buena y cuál la mala), la de arena la encontramos en este problema.

Y es que, según ha identificado Microsoft, Windows 11 con esta actualización tiene problemas de compatibilidad con algunos componentes de .NET Framework 3.5, y recomienda a los usuarios que se puedan ver afectados que desinstalen la actualización. O, para quienes prefieran una solución alternativa, Microsoft propone emplear los siguientes comandos en una consola abierta con permisos de administrador:

dism /online /enable-feature /featurename:netfx3 /all dism /online /enable-feature /featurename:WCF-HTTP-Activation dism /online /enable-feature /featurename:WCF-NonHTTP-Activation

De momento no existe ningún parche o actualización que solucione este problema, pero vista esta opción manual para reactivar los elementos de .NET Framework que fallan con esta actualización de Windows 11, parece bastante probable que no sea necesario esperar demasiado tiempo para una solución definitiva.

El problema es que que la inmensa mayoría de los usuarios desconocen qué elementos comunes, como estas funciones del framework de Microsoft, utilizan las aplicaciones que emplean en su PC, por lo que no saben si se ven afectados por esta actualización de Windows 11. Microsoft afirma que esta incidencia hará que esas aplicaciones funciones de manera irregular o que no lleguen a funcionar. Así, si eres usuario de Windows 11, has aplicado esa actualización a tu sistema y alguna aplicación ha dejado de funcionar, prueba a desinstalar la actualización para verificar si es por esa razón.