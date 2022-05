Fortnite vuelve a iOS... a través de Xbox Cloud

Conozco a algunas personas muy, muy aficionadas a Fortnite. En mi caso, lo cierto es que nunca ha llegado a tentarme de verdad. Lo probé, hace ya años, tanto en PC como en iPad, pero tras dedicarle un rato, quizá un total de dos horas entre ambas plataformas, la mecánica de construir entre tiroteo y tiroteo me pareció original, sí, pero no para mí. Tanto es así que cuando Epic Games, al inicio de esta última temporada, lo quitó temporalmente, sí que sentí la tentación de volver a probarlo. Pero se quedó en eso, en tentación, que se apagó al poco como una vela al agotarse.

No obstante, y aunque no sea mi estilo de juego, sí que he dedicado algunas horas a ver directos de Fortnite, y puedo entender perfectamente que haya tantas personas a las que le guste, pues la propuesta es no solo original, sino también divertida, llena de ritmo y única en cada partida. Esto no es exclusivo de Fortnite, obviamente, cualquier juego multijugador cuenta con esta virtud, pero sí que es uno más de los puntos a favor del juego.

Así, dicho esto, entiendo que para muchos jugadores la decisión de Apple y de Google de retirar Fortnite de sus tiendas de apps fue un mazazo. Mucho menos para los usuarios de Android, eso sí, pues el sistema operativo permite emplear otras tiendas y descargar de otras fuentes. En iOS y iPadOS, sin embargo, expulsado el juego de la App Store de Apple, quedaba vetada la posibilidad de jugarlo desde sus dispositivos. Como recordarás, esto dio pie al sonado juicio del año pasado entre Epic Games y Apple.

Desde entonces la postura de Apple al respecto ha sido taxativa, en Cupertino se niegan por completo a que el juego de Epic pueda volver a la App Store, lo que hasta hace poco se traducía en la imposibilidad de jugar a Fortnite en iPhones y iPads. Quizá recuerdes que, como regalo de Reyes, Fortnite llegó a iOS a través de GeForce NOW, de manera que, finalmente, los usuarios recuperaron la posibilidad de disfrutar del juego en sus dispositivos de Apple.

Y ahora esta solución se refuerza de la mano del acuerdo suscrito entre Microsoft y Epic Games, gracias al cuál los usuarios de iOS podrán jugar a Fortnite a través de Xbox Cloud, incluso si no tienen cuenta en el servicio. Es decir, hablamos de una opción totalmente gratuita, y que sin duda responde a la buena relación entre ambas compañías en lo referido al periplo judicial de Epic Games frente a Apple.

Personalmente, pienso que los usuarios, los jugadores de Fortnite en iOS, se vieron en la tierra de nadie que separaba las trincheras de ambos bandos, sin comerlo ni beberlo, sin tener responsabilidad alguna en lo que estaba ocurriendo. Así, cualquier solución que les permita recuperar lo que perdieron, me parece una excelente noticia.

Fuente: Yahoo! Finance