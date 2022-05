En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de probar uno de los teclados de una marca que nos gusta mucho, Roccat. El Vulcan PRO de Roccat es un teclado teclado mecánico, pensado para el gamer. Es el primer teclado que analizamos de esta marca que ya nos ha dejado muy buen sabor de boca en los ratones que hemos podido probar antes.

Una de las principales características de este teclado, es su diseño que ha sido muy reseñado en los círculos gamer. Destaca por su forma alargada con mínimos márgenes en el que las teclas toman el principal protagonismo. Además, dispone de dos botones para el control del sonido, uno para mutear, otro para activar el volumen. Un tercer botón se encuentra situado en medio de estos dos y controla los efectos visuales del teclado. A la derecha de estos botones tendremos una rueda para controlar directamente el volumen de sonido.

Las teclas del Vulcan PRO de Roccat están diseñadas con una novedosa tecnología con un interruptor óptico que procura una alta precisión pensada para cumplir las expectativas del público gamer. Lo interesante es que no solo han pensado en los jugones, si no que también han tenido en cuenta los otros usos que el teclado podría tener, y por eso han implementado una tecnología de teclas, llamada Tactile Brown que intenta reducir el ruido de este teclado mecánico. Es cierto, que comparado con otros teclados mecánicos el ruido puede resultar menos estridente, pero si trabajamos en casa y compartimos «oficina», el ruido del teclado sostenido en el tiempo, puede ser molesto ya que no llega a reducirse del todo hasta equipararse con un teclado de membrana.



Un característica muy importante de este teclado a tener en cuenta, es que no está disponible en español, tan solo para EE.UU., por lo que la disposición de las teclas cambia. Es cierto que si llevamos largo tiempo escribiendo a máquina y no precisamos mirar el teclado para escribir, no nos supondrá mayor problema, pero si el uso que le vamos a dar el teclado va a ser compartido con el del trabajo sí que puede suponer una disposición más pesada y problemática en ocasiones.

Volviendo a las teclas, cada una tiene iluminación led, 1,8mm de accionamiento, 3,6mm de distancia de recorrido y 45GF de fuerza de actuación. Para ponerlo a prueba lo han probado han pulsado 100 millones de veces cada tecla. Además cuenta con 6 teclas programables desde su software de configuración.

Nos ha gustado mucho el reposamuñecas imantado que incluye, con este sistema de imanes nunca se separa del teclado y es mucho más cómodo y ergonómico.

Roccat Swarm, software de personalización

Antes os hemos hablado de que el software permite programar las teclas con distintos tipos de iluminación y es que el Vulcan PRO viene con el software de Roccat, Swarm que permite personalizar la iluminación de cada tecla y de todas a la vez, hasta el infinito.

Una de sus opciones es el sistema de iluminación inteligente AIMO, que reacciona de forma orgánica al comportamiento del usuario sin tener que dedicar demasiado tiempo a su configuración. Básicamente el teclado queda iluminado en forma de ola, de una manera tenue e ilumina cada tecla del color complementario al de la ola de ese momento si es pulsada. Lo que sí hemos detectado es que en alguna ocasión el color se nos ha quedado congelado en algunas teclas y no cambia hasta que reiniciamos el ordenador.

Además del AIMO también otros modos de iluminación, clásicos de este tipo de teclados, como es el modo ola, serpiente, estático, latido 2.0, aliento, desvanecimiento efecto de ondas o completamente personalizable. Desde la aplicación Swarm de Roccat también podemos controlar el brillo en la iluminación de las teclas y ajustarlo a nuestro gusto.

Por si no tuviera suficiente sonido, la aplicación también nos permite ponerle un sonido extra a las teclas, para que suene como un láser o como una máquina de escribir. Podremos controlar también el retraso o la velocidad de la repetición, así como la velocidad de parpadeo del cursos.

Desde Swarm podemos añadir funciones especiales a cada tecla par que cuando el teclado esté en modo juego, podamos acceder lo más rápido posible.

Conclusiones

El Vulcan Pro de Roccat es capaz de cumplir todos los deseos de un gamer, precisión milimétrica y total personalización. Hemos echado de menos algún botón más para controlar el multimedia del PC sin tener que recurrir a las funciones de las teclas, uno de play/pause habría estado perfecto. Nos ha decepcionado también que no esté disponible en español, ya que eso lo habría convertido no solo en un teclado gaming, si no que le habría otorgado la versatilidad que se precisa en estos días. El Vulcan Pro de Roccat puede comprarse en Amazon por 182,62€.