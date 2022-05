Vuelve el clásico de Wii, ahora para Nintendo Switch. Hace ya más de quince años desde que Wii Sports llego a los salones de personas de todas las edades. Tras ya muchos años de aquel lanzamiento, Nintendo quiere ofrecer esa misma experiencia de diversión a los jugadores actuales de Nintendo Switch y traer de vuelta aquellos tiempos nostálgicos para todos aquellos que jugamos al mítico Wii Sports.

El pasado 29 de abril, la marca japonesa trajo de vuelta este clásico con el lanzamiento de Nintendo Switch Sports, con el que nuevamente podrás disfruta de los deportes desde casa. Hemos probado el juego para poder compartirte un análisis de lo más completo posible y te animes a jugarlo. A continuación te dejamos el primer vistazo de Nintendo Switch Sports.

Seis deportes para jugar con amigos

En esta ocasión Nintendo nos hace una entrega muy parecida a su antecesor, pero refréscate en cuanto a gráficos, escenarios y a colores se trata. Se trata de seis deportes en los que encontraremos el tenis, bolos, fútbol, voleibol, bádminton y chambara. Algunos ya los habíamos visto antes en la versión de la Nintendo Wii y otros son complemente nuevos en esta versión.

Todos estos juegos están pensados para jugar con el mando Joy-Con. Y en esta ocasión los movimientos de los jugadores están tan bien detectados por el sensor que se puede jugar con mucha más fluidez y precisión. Además, tendrás la opción de jugar solitario, en pareja o hacer un equipo de cuatro, por lo que pasarás tardes increíbles con tus amigos, y lo mejor de todo es que será desde la comodidad de casa.

Bolos

Debo de admitir, los bolos se han coronado como uno de mis juegos favoritos. En este juego se pueden juntar hasta cuatro personas, aunque será necesario contar con la cantidad de mandos suficientes para que todos puedan jugar. Es muy fácil de jugar, cómo casi todos las disciplinas que se nos presentan. Para poder hacerlo debemos mover el mando como si se tratara de una bola de bolos real y realizar el mismo movimiento que haríamos en la vida real.

Además, también podemos controlar cómo colocar o girar a nuestro personaje antes de hacer nuestro tiro. Por otra parte, el juego tiene la opción de que los participantes puedan jugar por turnos o a la vez, dividiendo la pantalla a la mitad, haciendo que el juego avance con más fluidez y se vuelva menos tediosa la espera de tu turno.

Voleibol

En esta disciplina pueden participar hasta cuatro jugadores con la pantalla partida. El motivo de esto es para que cada uno pueda estar atento a las acciones de sus personajes. Así que lo único que nos tocará hacer son los movimientos para sacar, pasar el balón, bloquear o rematar. Debo mencionar que con la pantalla partida hay un pequeño inconveniente cuando hay cuatro personas jugando, pues supone un problema si el televisor no es muy grande o los participantes están demasiado lejos del televisor.

Por otra parte, los enfrentamientos siempre serán de dos contra dos, así que si no contamos con cuatro personas para jugar los huecos que falten los rellenará la inteligencia artificial.

Bádminton

¡Otro de mis minijuegos favoritos! En el caso del bádminton los partidos solo pueden jugarse de uno contra uno. El ritmo de juego es muy rápido, puesambos contrincantes están golpeando seguidamente el volante. Un tip que te doy es que debes procurar hacer el golpe en el momento adecuando ya que si tardas en hacerlo, tu personaje caerá al suelo y no podrás levantarte, haciendo imposible responder al próximo golpe de nuestro contrincante.

Chambara

Debo de confesar que fue uno de los deportes que no entra en mi lista de favoritos, pues a pesar de que se nos presenta un tutorial en el que se explica cómo jugar, considero que fue el juego más difícil de dominar. Aquí, el objetivo es arrojar al rival fuera de la plataforma para que caiga al agua que hay debajo y así ganar. Sin embargo, a pesar de los tutoriales que el juego ofrece, no termina de quedar muy claro cómo debemos de colocar la espada para frenar los impactos o atacar al otro jugador.

Tenis

Esta claro que el tenis no podía faltar pues es una de las disciplinas clásicas de la saga. En este juego se pueden juntar hasta cuatro jugadores, pero si estamos jugado solo dos personas, el juego se encargará de llenar esos huecos que falten para que se formen los equipos. Pero ten en cuenta esto, no es la inteligencia artificial la que juega como si se tratará de un compañero, así que tendrás que controlar ambos avatares durante la partida.

Para jugar es muy sencillo, como los otros deportes, lo único que debes hacer es agarrar el Joy-Con y moverlo como una raqueta en el momento justo para lanzar la pelota. Ajusta tus movimientos para hacer golpes con efecto, o incluso golpea la pelota hacia arriba para hacer globos.

Fútbol

Uno de los deportes novedosos de Nintendo Switch Sports. Para poder jugar se necesitan tanto el mando izquierdo como el derecho, pues el primero funcionará para controlar a nuestro personaje mientras que el otro nos ayudará a golpear el balón.

Este juego, en particular, es un poco difícil de dominar, pero poco a poco te familiarizarás y podrás dominar la pelota, correr o saltar, pero atento a la barra de energía, la cual parece sacada de The Legends of Zelda: Breath of the Wild, pues podrías fatigarte.

Los nuevos avatares

Los característicos personajes de Nintendo están disponibles en esta versión, pero mejorados. En esta ocasión los avatares reproducen mucho mejor los movimientos al jugar y tienen rostros más detallados y algunas opciones de personalización.

Podrás personalizarlos y no solo jugar con los avatares predeterminados que tiene el juego, ya que Nintendo Switch Sports ofrece la opción de competir de forma local como online, lo que te permitirá conseguir recompensas para desbloquear objetos con los que puedes personalizar tu avatar.

Por otra parte, tenemos que elogiar lo que se ha hecho con los gráficos, que son claramente más espectaculares en esta versión, no solo hablamos del diseño de los avatares, sino también sobre los escenarios que están llenos de detalles y colores y que van cambiando de acuerdo a la disciplina que elijamos.

Otras características

Sencillo de jugar: Antes de empezar cada juego tiene un pequeño tutorial que te ayudará a entender cómo sostener y mover los joy-con para jugar, así que no importará la edad de los jugadores y la experiencia y familiarización que tengan con los Joy-Con ya que está pensado para que calquiera pueda jugarlo.

Ring Fit Adventure: En la disciplina de fútbol se dispone de más opciones de juego, uno de ellos son los penaltis. Para esa opción se necesita la cinta de la pierna del Ring Fit Adventure.

Multijugador: Todas las disicplinas tienen la opción de que compitan de 2 a 4 jugadores.

Tiempo de cada partida: Las partidas son muy cortas. Esto lo podemos tomar como una ventaja si nos encontramos jugando con más personas, pues esto permitirá que la partida avance con más fluidez y todos puedan jugar.

Ficha técnica del Nintendo Switch Sports:

Desarrollador: Nintendo Distribuidor: Nintendo Fecha de lanzamiento: 29/04/2022 Precio: 39,99€ Plataforma: Nintendo Switch Jugadores: 1-4 Idioma: Español, Inglés, Alemán, Francés, Neerlandés, Italiano, Portugués, Ruso Online: Sí, requieres Nintendo Switch Online