Estábamos disfrutando de la pasada primavera cuando recibí el teclado ROCCAT Vulcan II Max, junto con el ratón ROCCAT Kone XP, para realizar sendos análisis de producto. Como puedes ver en el enlace anterior, publicamos la review del ratón unas semanas después, pero desde que tuve la primera toma de contacto con el teclado, y dado que hablamos de un periférico que, en mi caso, forma parte esencial del día a día del uso del PC, pensé que sería más interesante someterlo a una prueba más extendida en el tiempo.

Así, gracias a la amabilidad de Turtle Beach, he podido tomarme mucho más tiempo para realizar este análisis, concretamente seis meses, entre los que se han intercalado varias pausas por razones diversas. Este tiempo, claro, me ha permitido probarlo en un enorme abanico de situaciones y para todo tipo de usos, aunque como ya habrás deducido el principal ha sido escribir. Dicho de otra manera, una buena parte de las publicaciones que puedes encontrar con mi firma de los últimos meses han sido escritas utilizando este Vulcan II Max.

Obviamente esto lo desarrollaré a lo largo de esta review, pero para quienes estén esperando ya una primera conclusión, diré que la experiencia ha resultado bastante satisfactoria, no me ha costado acostumbrarme a trabajar con él y, aún pese a un par de puntos que en mi opinión juegan en su contra, lo encuentro una opción más que destacable y que brilla por muchas razones (y no, con lo de brillar no me refiero a su iluminación LED RGB, aunque ésta también juega a favor), lo que hace que sea un teclado muy recomendable.

ROCCAT Vulcan II Max: especificaciones técnicas

ROCCAT Vulcan II Max Factor de forma Formato completo, 104 teclas + controles multimedia Distribución / Idioma Qwerty / US Tecnología Óptico-mecánico Switches ROCCAT Titan II ópticos rojos (linear) o marrones (tactile), no intercambiables. Keycaps ABS de doble inyección, intercambiables Tasa de sondeo 1.000 hercios Punto de actuación Switches rojos: 1,4 milímetros; switches marrones: 1,8 milímetros Recorrido 3,6 milímetros en ambos tipos de switches Pulsación simultánea Sí (NKRO), antighosting Funciones Teclas programables, teclas multifunción, macros, perfiles Conexión Cableado, cable USB 1,8 metros no intercambiable, dos puertos USB 2 Controles multimedia Retroceso, reproducción/pausa, avance, potenciómetro control de volumen/mute Procesador ARM Cortex M3 Memoria 4 megabytes, hasta 4 perfiles en el dispositivo Iluminación LED RGB Sí, individual por tecla con refresco ultrarrápido Software ROCCAT Swarm Reposamuñecas Sí, con difusor de iluminación Materiales Keycaps ABS, chasis superior de aluminio anodizado, chasis inferior de plástico Dimensiones y peso 463 x 153 (sin reposamuñecas, / 236 (con reposamuñecas) x 33,5 milímetros, 1.040 gramos (sin reposamuñecas); 1.300 gramos (con reposamuñecas)

Algo que resulta visible desde el primer contacto, y que se evidencia al revisar sus especificaciones técnicas, es que Turtle Beach no ha dejado al azar ni el más mínimo detalle de este Vulcan II Max. Diseño, materiales, funciones… todo está pensado y repensado para ofrecer una experiencia de primera clase a los gamers más exigentes, si bien es cierto que ocurre lo mismo que con el ROCCAT Kone XP, y es que su calidad y sus funciones lo convierten en una opción muy adecuada para otros muchos usos.

Aunque con los años me he acostumbrado a emplear teclados con diversos factores de forma y he aprendido a encontrar las ventajas de cada uno de ellos, disponer del espacio necesario hace que tenga preferencia por los de formato completo, por supuesto con su teclado numérico, de modo que ese ha sido el primer punto a favor (para mis preferencias personales, insisto), y que además cuente con los controles multimedia no hace sino mejorar la experiencia de uso.

El montaje de switches óptico-mecánicos se traduce en varios puntos importantes. El primero es, claro, la velocidad de respuesta, superior a la que proporcionan los switches mecánicos, y que en este caso en combinación con el PCB y el procesador, son capaces de proporcionar una tasa de sondeo de 1.000 hercios, es decir, una muestra por milisegundo. Además, el desgaste de este tipo de switches en más bajo que el de los mecánicos, por lo que Turtle Beach puede garantizar 100 millones de pulsaciones.

Sus keycaps, como puedes comprobar en las imágenes, son de un perfil muy fino, lo que deja a la vista gran parte de la cobertura de plástico del los switches que, como es transparente, actúa como difusor de la iluminación LED, proporcionando una experiencia visual muy llamativa. Y en cuanto a las opciones de personalización, no podremos cambiar los switches del teclado, pero sí las keycaps por otras diseñadas para encajar en switches con cruceta.

Como ya has podido ver al revisar las especificaciones técnicas, hablamos de un teclado grande y robusto, con un peso que alcanza los 1.300 gramos cuando lo empleamos con el reposamuñecas, lo que se traduce en que proporcione mucha estabilidad incluso en usos un tanto extremos (como ocurre con algunos juegos en los que se nos puede ir un poco la mano) y en los tipos de superficie sobre los que lo he probado (pad de tela, madera y cristal).

Los switches red (esta es la versión que he probado) tienen un punto de actuación de 1,4 milímetros, lo que los hace ideales para quienes necesitan una respuesta prácticamente instantánea, que es lo común entre los profesionales del gaming y los esports. La resistencia de los mismos parece estar bastante ponderada, puesto que facilita esa rapidez de acción, al tiempo que evita las pulsaciones accidentales que podrían producirse de ser inferior.

Su velocidad de actuación es instantánea, gracias a su frecuencia de muestreo de 1.000 hercios (es decir, que toma una muestra por milisegundo), y para satisfacer las necesidades de los usuarios que necesitan que la respuesta además de rápida sea muy precisa, también cuenta con tecnología antighosting para garantizar que la captura de pulsaciones simultáneas siempre es la correcta. Durante las pruebas su comportamiento en este sentido ha sido, sencillamente, impecable.

Software

Si lo deseamos, podemos conectar el teclado al PC y empezar a emplearlo de inmediato, pero nos estaremos perdiendo una parte importante de la propuesta de Turtle Beach, que pasa por el uso de su software de gestión, Swarm, con el que accedemos a todas las opciones de configuración y personalización, gestión de macros y más. ¿Te imaginas un Ferrari, pero con el salpicadero de un Seat Panda? Pues sirva esta analogía para entender a todo lo que renunciamos si no empleamos esta aplicación.

Una vez instalado el software y conectado el teclado al PC, Swarm descargará la parte del mismo específica para el Vulcan II Max y, tras reiniciarlo, nos mostrará ya todos los ajustes disponibles, empezando por los de la cadencia de repetición de caracteres y, algo muy curioso, el sonido asociado a las teclas. Así, si te apetece una experiencia de uso más inmersiva, puedes hacer que el PC reproduzca el sonido de una máquina de escribir o de un disparo láser, por citar solo dos ejemplos, cada vez que pulsas una tecla.

Aquí vamos con uno de los puntos más fuertes de este teclado, y es que gracias a sus opciones de personalización podemos asignar funciones específicas a las teclas que deseemos. Para tal fin, a la izquierda contamos con un listado de funciones predefinidas, pero además también podemos asignar macros que, obviamente, también crearemos desde esta aplicación. Una vez hecha una asignación, tan solo tendremos que pulsar la tecla asignada a Easy-Shift [+] y la tecla a la que hayamos asignado una función específica, para invocarla.

Por otra parte, de manera independiente a Easy-Shift [+], también cuenta con 24 teclas que tienen una segunda función predefinida, que podremos emplear pulsándolas en combinación con la tecla FN. Para facilitar más su identificación, cuando pulsemos esta última veremos variar la iluminación de las teclas que tienen esas segundas asignaciones preasignadas. Además, el uso de una misma tecla tanto con estas funciones predefinidas como con Easy-Shift [+] es posible, por lo que el nivel de personalización a este respecto es altísimo.

Turtle Beach ha puesto mucho mimo en el apartado de iluminación del ROCCAT Vulcan II Max. Así, nos encontramos con iluminación individual, por tecla, que además destaca especialmente gracias a las keycaps de media altura, que dejan a la vista gran parte de la cobertura (transparente) del switch y, por lo tanto, de la luz LED de su interior. Ademñas, y para proporcionar una experiencia visual más agradable, su frecuencia de actualización dobla a la que podemos encontrar actualmente en los teclados gaming en el mercado.

Como cabía esperar, el software nos ofrece varios modos de iluminación, siete para ser más exactos ( a este respecto, creo que la propuesta mejoraría si esta lista fuera un poco más amplia), a los que debemos sumar un modo que podremos personalizado, que podremos confeccionar a nuestro gusto, y el modo AIMO que, si contamos con otros periféricos de la marca, hará que la iluminación de los mismos esté sincronizada. En mi caso he probado el ROCCAT Vulcan II Max junto con el ratón ROCCAT Kone XP y la experiencia visual me ha gustado mucho.

Lo que necesitamos de un teclado varía sustancialmente en función del uso que estamos haciendo del mismo, y lo más común es que un PC se dedique a más de un uso, más aún si entendemos que cada aplicación y cada juego puede ser un mundo en sí mismo. Es decir, que la configuración más óptima para, por ejemplo, Microsoft Excel o Photoshop, no tendrá nada que ver con la que nos resulta más óptima para Counter-Strike 2 o Minecraft. Y aquí es dónde entra en juego el gran potencial de los perfiles.

Como puedes ver, en la parte inferior de la ventana se muestra un selector de cinco perfiles, que serán los accesibles de manera directa mediante la tecla FN en combinación con las teclas F1 a F5. Como ya habrás deducido, los ajustes que lleves a cabo en la configuración del teclado se aplicarán al perfil seleccionado en ese momento, desde el sonido de las teclas y el tipo de iluminación del teclado, a las asignaciones de funciones y macros personalizadas.

Aunque en la ventana principal se muestran cinco perfiles, los activos, puedes tener más. Para ello pincha en la pestaña «Administrador de perfiles», en la que podrás tener guardados todos los que desees.

Experiencia de uso

En mi opinión son muchos más los puntos positivos que los negativos, pero empezaré precisamente por los dos grandes «pero» que le encuentro, pues pueden jugar un papel clave en la experiencia de uso. Eso sí, te recomiendo que sigas leyendo la review más allá de los mismas, pues personalmente opino que, a no ser que te resulten insalvables, es mucho lo destacable para bien.

El primero, como puedes ver en la imagen superior, es que hablamos de un teclado con layout en inglés (US), lo que puede plantear un problema a no pocos usuarios. Ahora bien, en este punto es importante aclarar que podemos cambiar las keycaps de este ROCCAT Vulcan II Max (no así los switches), por lo que por una pequeña inversión adicional podremos «traducirlo» a nuestro idioma. Eso sí, creo que Turtle Beach se apuntaría un gran tanto si fueran ellos mismos quienes ofrecieran esta posibilidad, pues el diseño de este teclado es muy personal, y no he podido encontrar un juego de keycaps de terceros que permita mantener esa estética tan característica.

En algunos casos, la energía que proporciona un puerto USB puede no ser suficiente para alimentar la iluminación LED RGB del teclado, de modo que en esas circunstancias será necesario emplear los dos conectores del cable. A este respecto, no obstante, debo decir que lo he probado en varios ordenadores, tanto portátiles como de sobremesa, y que en todos los casos un puerto USB 3 tipo A ha sido más que suficiente para alimentar el teclado y permitirme disfrutar de su iluminación.

Vistos estos dos puntos, llega el momento de empezar a hablar de la experiencia que he tenido, a lo largo de estos seis meses (largos), en los que he empleado el Vulcan II Max para todo tipo de usos, pero principalmente para escribir y, cuando el tiempo me lo ha permitido, para jugar. Y es que la experiencia me ha enseñado, a lo largo de los años, que un teclado muy adecuado para uno de ambos fines puede ser poco o nada recomendable para el otro.

En este caso, sin embargo, me he encontrado con una propuesta tremendamente equilibrada, que destaca más a la hora de utilizarlo para jugar, debido a que muchos detalles del mismo han sido elegidos pensando en dicho fin, pero que también proporciona una experiencia más que óptima para otro tipo de usos, como escribir. Y en este sentido suma muchos puntos (al menos para mi gusto) que sea de formato completo, es decir, que incluya teclado numérico, algo prácticamente imprescindible para muchos usuarios (entre los que me encuentro) de aplicaciones como Excel.

Las sensaciones son muy positivas desde el mismo momento en el que lo sacas de su caja. Se nota lo sólido de su construcción y, a la vez, su atractivo diseño, que pasa a brillar con luz propia (nunca mejor dicho) cuando ponemos el reposamuñecas y lo conectamos al PC por primera vez, haciendo esto que se active su iluminación LED RGB. Este es un punto en el que Turtle Beach no ha escatimado esfuerzos para destacar en este sentido. Dicho de otra manera, hablamos de un teclado diseñado, pensando de manera muy específica, en los usuarios a los que les gusta que la iluminación LED se note, se note mucho. Obviamente, claro, esto podemos ajustarlo desde Swarm, pero quienes más lo disfrutarán serán los amantes de la luz y del color.

Las buenas sensaciones se confirman cuando empezamos a emplearlo. La respuesta es siempre, inmaculada, la resistencia de las teclas me parece muy bien ponderada y su peso hace que resulte totalmente estable, a diferencia de otros teclados más ligeros que, en determinados usos y sobre ciertos tipos de superficies, se puede ir desplazando poco a poco con cada pulsación, hasta que resulta necesario tener que recolocarlo en la posición en la que más cómodo nos resulta trabajar con él.

Salvo que ya hayas utilizado teclados personalizables previamente, el proceso de personalización de perfiles, teclas rápidas, macros y demás no debe ser un proceso inmediato. No lo ha sido, desde luego, en mi caso, pues he preferido ir valorando los usos del teclado a lo largo del tiempo y, de manera continua, he ido realizando ajustes hasta adaptarlo por completo a mis preferencias. Esto, además, es un proceso dinámico, pero llevarlo razonablemente al día se traduce en una experiencia de uso mucho más satisfactoria en todo tipo de usos. Así, con mi configuración actual, tengo desde teclas rápidas para las funciones de WordPress que más utilizo, hasta macros para llevar a cabo determinadas acciones en Minecraft.

Las keycaps, como ya indiqué anteriormente, son de ABS de doble inyección, y su superficie es particularmente lisa, a diferencia de otras opciones en las que encontramos keycaps un tanto más rugosas. A nivel de sensaciones, este tipo de acabado me resulta el ideal para jugar, si bien a la hora de escribir quizá valoro mejor aquellos con un poco de rugosidad. No obstante, y como contaba antes, muchas de mis publicaciones de los últimos meses las he escrito con este Vulcan II Max, y la experiencia ha sido muy, muy buena.

Como ya conté al probarlo, el ROCCAT Kone XP me pareció un ratón excepcional, y el probarlo en combinación con este teclado me ha recordado, una vez más, aquello de que el producto puede ser superior a la suma de las partes, es decir, que ambos periféricos se complementan a la perfección,, no tanto por sinergias (como la del sistema de iluminación AIMO), como porque entre las opciones de personalización de ambos, tendremos al alcance de nuestras manos una experiencia de uso ajustada, al milímetro, a nuestras necesidades y preferencias.

Conclusiones

No es habitual poder probar un dispositivo durante tanto tiempo antes de publicar un análisis, pero siempre he pensado que este tipo de review resulta mucho más útil, especialmente en aquellos que vamos a emplear de manera muy común, incluso intensiva, en nuestro día a día. Y en mi caso, sin duda, el teclado entra de lleno en dicho grupo, por lo que poder probarlo durante tanto tiempo me ha permitido formarme una perspectiva más amplia.

En este tiempo he comprobado que el proceso de personalización es, como indicaba anteriormente, un viaje en el que te embarcas el primer día y que puede no llegar a terminar nunca, en función de los cambios que surjan en tu vida y las posibles mejoras que vayas identificando con el tiempo. Y esto, con todas las opciones que ha puesto a mi alcance este ROCCAT Vulcan II Max, me parece que es uno de los puntos más destacables.

En el día a día su respuesta es perfecta, y tras todo este tiempo me he acostumbrado tanto a su iluminación que ahora, al ver otros teclados, parte de ellos se me quedan un tanto cortos a este respecto. El único punto en el que sí que veo margen de mejora, y la suerte es que es algo razonablemente sencillo, es con unas keycaps en castellano, aunque incluso esto no permita recuperar todas las teclas del layout europeo.

No hablamos de un teclado económico, pero su calidad en todos los aspectos, junto con una durabilidad que apunta muy alto (recordemos que sus switches cuentan con una vida útil de 100 millones de pulsaciones) lo convierten en una buena inversión para aquellas personas que buscan un teclado de gran calidad, total fiabilidad, polivalente y con un diseño muy, muy personal.

El teclado ROCCAT Vulcan II Max está a la venta en la página web de Turtle Beach, y su precio es de 229,99 euros.